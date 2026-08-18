Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exclusivo para Assinantes

Exclusivo para Assinantes

Marketing digital não é postar. É construir demanda.

Arthur Maximiliano

Arthur Maximiliano

18/08/2026 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Assine e continue lendo...

Em um ambiente cada vez mais saturado de conteúdo, empresas precisam parar de confundir presença digital com estratégia de marketing.

Durante muito tempo, estar no digital parecia suficiente.

Criar um perfil no Instagram, publicar com frequência, impulsionar algumas campanhas, abrir um WhatsApp Business e manter um site no ar eram movimentos que, por si só, já diferenciavam muitas empresas.
Esse cenário mudou.

Exclusivo para Assinantes

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica

07/08/2026 00h03

Compartilhar
Juliane Penteado

Juliane Penteado

Continue Lendo...

Um acidente de trabalho acontece em questão de segundos. Mas as consequências podem acompanhar o trabalhador por meses, anos ou até por toda a vida.

Infelizmente, a realidade que enfrentamos diariamente em nosso escritório revela que o INSS, longe de atuar de forma automática ou acolhedora, frequentemente impõe barreiras burocráticas que impedem o acesso a benefícios essenciais. Não se engane: a dignidade financeira após um acidente não é uma concessão espontânea da autarquia, mas um direito que precisa ser defendido com firmeza e conhecimento técnico.

Neste artigo, detalhamos como você deve agir para não ser vítima de injustiças e por que a proatividade, aliada ao suporte de uma advocacia previdenciária combativa, é o único caminho seguro para garantir que cada um de seus direitos seja rigorosamente respeitado.

O Alerta dos Números: A Gravidade dos Acidentes no Brasil

Os dados oficiais não são apenas estatísticas; eles representam milhares de famílias que sofrem as consequências de ambientes de trabalho inseguros e políticas de prevenção ineficazes.

O Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) revela um cenário alarmante de mortalidade e incapacidade. Mesmo com instrumentos como o Nexo Técnico Previdenciário (NTEP), que visa facilitar o reconhecimento do acidente pelo INSS sem a dependência exclusiva da CAT, a resistência administrativa permanece alta. É imperativo compreender que estar amparado por dados e pela lei é a primeira linha de defesa contra o descaso das instituições.

Nossa missão é transformar esses números em justiça, garantindo que o trabalhador acidentado não seja apenas mais uma cifra no anuário, mas um cidadão com direitos plenamente restabelecidos.

O que é considerado acidente de trabalho?

Legalmente, o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da profissão e resulta em lesão ou incapacidade. No entanto, o conceito é muito mais amplo do que o INSS costuma admitir em suas análises superficiais.

Doenças ocupacionais silenciosas e acidentes de trajeto são direitos legítimos frequentemente negligenciados. Nossa atuação foca em provar o nexo entre o trabalho e a enfermidade, combatendo laudos periciais equivocados que ignoram a realidade prática do trabalhador e a legislação vigente.

Quais benefícios previdenciários podem ser concedidos?

Para cada nível de gravidade, existe uma proteção prevista em lei. Conhecer essas nuances é fundamental para que o trabalhador receba o que é justo, e não apenas o que o sistema oferece como "padrão".

Benefício por Incapacidade Temporária: O Alento Necessário

Quando o acidente impede temporariamente o trabalhador de exercer sua atividade, ele poderá ter direito ao benefício por incapacidade temporária, desde que preenchidos os requisitos legais e realizada a perícia médica do INSS.

O foco aqui é a sua recuperação total, com a segurança de uma renda garantida enquanto você luta pela sua saúde.

Auxílio-Acidente: A Indenização que o INSS Costuma "Esquecer"

Este é um dos direitos mais sonegados aos trabalhadores.

Se o acidente deixou qualquer sequela permanente que reduza sua capacidade laboral — mesmo que mínima — você tem direito a receber uma indenização mensal e vitalícia (até a aposentadoria).

Como o auxílio-acidente permite que você continue trabalhando, o INSS raramente o concede de ofício. É necessário um olhar jurídico atento para identificar e lutar por essa verba indenizatória fundamental.

É importante destacar que o auxílio-acidente pode ser devido mesmo que o trabalhador retorne às suas atividades profissionais.

Aposentadoria por Incapacidade Permanente: Proteção Máxima

Para os casos mais graves, onde o retorno é inviável, a aposentadoria é o porto seguro. Nossa atuação combate as tentativas de reabilitação forçada em funções incompatíveis com a limitação do segurado, garantindo que a dignidade do trabalhador seja preservada através do benefício correto.

CAT: A Primeira Prova de sua Jornada

A Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) é um documento fundamental para registrar oficialmente o acidente.

O trabalhador, dependentes ou sindicatos devem ser orientados na emissão correta deste documento, assegurando que o nexo causal seja registrado de imediato, blindando o processo contra negativas futuras fundamentadas na ausência de registro oficial.

Não permita que o silêncio da empresa apague a prova do seu acidente.

Esperar pela "boa vontade" do INSS é um risco que você não pode correr. O sistema é desenhado para dificultar, e sem um apoio jurídico proativo, o indeferimento é uma probabilidade real.

Na prática, não é assim.

Cada caso exige análise individual da documentação médica, do histórico de contribuições, da atividade exercida, da existência de sequelas permanentes e da legislação aplicável.

Uma advogada especialista em Direito Previdenciário poderá:

  • Analisar tecnicamente qual benefício garantirá o seu futuro;
  • Blindar a documentação médica para que o perito veja a verdade dos fatos;
  • Intervir administrativamente com rapidez e precisão;
  • Combater judicialmente decisões arbitrárias e injustas do INSS;
  • Resgatar o direito ao auxílio-acidente que muitos nem sabem que possuem.
  • Garantir que você receba o valor máximo permitido pela lei.

O acidente feriu sua saúde, mas não pode ferir seus direitos. A recuperação física exige repouso, mas a proteção da sua dignidade financeira exige ação imediata.

Buscar orientação jurídica especializada logo nos primeiros momentos pode evitar erros, fortalecer a produção de provas e aumentar as chances de reconhecimento do benefício adequado perante o INSS.

Cada situação possui características próprias. Por isso, uma análise individualizada é essencial para garantir que nenhum direito previdenciário seja deixado para trás.

Exclusivo para Assinantes

Seu seguro foi negado há mais de um ano? O prazo pode não ter acabado

06/08/2026 00h03

Compartilhar
Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

Existe uma cena que se repete no escritório. A pessoa chega com uma apólice antiga na mão, a carta de recusa da seguradora e uma frase que ouviu de alguém: "não adianta mais, isso já prescreveu". Na maioria das vezes, essa frase está errada.

O ponto de partida dela é verdadeiro. Quem contrata um seguro tem, de fato, um prazo curto para cobrar a indenização na Justiça: um ano, e não os três ou cinco anos que valem para tantas outras dívidas. É o que diz a lei e o que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou em súmula.

A confusão está em outro lugar — e é uma confusão cara. A pergunta que decide tudo não é qual é o prazo, mas quando esse prazo começa a correr.

O relógio não começa quando a seguradora diz que começou

Muita gente conta o ano a partir da data do acidente, do diagnóstico da doença ou do fim da vigência da apólice. Não é assim que funciona.

Em casos de invalidez, o prazo só começa quando o segurado toma ciência inequívoca de que ficou inválido de forma permanente - o que normalmente acontece com um laudo médico conclusivo, e não no dia em que a doença apareceu. E há mais: se o segurado pediu a indenização diretamente à seguradora, o prazo fica suspenso enquanto ela não responde. A contagem só volta a correr na data da negativa.

Traduzindo: um pedido para seguradora bem feito, com protocolo guardado, congela o relógio.

O que o STJ decidiu agora

Em maio deste ano, a Quarta Turma do STJ reforçou esse raciocínio num ponto que interessa a muita gente. A Corte entendeu que o encerramento da vigência da apólice, sozinho, não é o marco inicial da prescrição quando o sinistro ocorreu dentro do período de cobertura.

O que importa é o fato gerador ter acontecido enquanto o contrato estava valendo. Pouco importa que a invalidez só tenha se consolidado, ou só tenha sido comprovada, depois - porque a consolidação de uma incapacidade permanente é, por natureza, um processo que leva tempo. O direito à indenização sobrevive ao fim do contrato.

Na prática: você foi desligado da empresa e o seguro de vida em grupo acabou junto? Se a doença ou o acidente que gerou a invalidez ocorreu enquanto você ainda estava coberto, a seguradora continua devendo.

Onde isso costuma pesar mais

O caso mais silencioso é o do seguro prestamista - aquele embutido no financiamento do imóvel, do veículo ou no empréstimo consignado, que deveria quitar a dívida em caso de morte ou invalidez do devedor. É comum a família descobrir a existência dessa cobertura anos depois, ainda pagando parcelas que não deveria estar pagando. Nesses casos, o valor em discussão não é pequeno: é o saldo inteiro do financiamento.

Vale também para o seguro de vida com cobertura de invalidez, para o seguro habitacional e para as apólices coletivas contratadas pelo empregador.

A lei nova segue o mesmo caminho

O novo marco legal dos seguros, em vigor desde 11 de dezembro de 2025, avança na mesma direção: exige que a recusa seja formal e fixa prazos para a seguradora analisar e pagar o sinistro. Em regra, aplica-se aos contratos firmados ou renovados a partir dessa data, as apólices antigas seguem o regime anterior. Mas a mensagem é clara sobre para onde o direito está indo.

Daí uma recomendação prática que vale a partir de hoje, independentemente da idade da sua apólice: nunca aceite uma negativa por telefone. Exija a recusa por escrito, com fundamento, e guarde todos os protocolos. Esse papel é o que define o seu prazo e, muitas vezes, é ele que prova que o prazo sequer chegou a começar.

Quando isso pode ser o seu caso

Você pode ter um direito ainda vivo se: teve um seguro de vida ou de acidentes pessoais negado e não foi à Justiça; ficou permanentemente incapacitado durante a vigência de uma apólice, mesmo que ela já tenha terminado; perdeu um familiar que tinha financiamento com seguro prestamista e a dívida não foi quitada; ou recebeu uma negativa genérica, sem explicação escrita.

Antes de concluir que perdeu o prazo, vale conferir a data certa em que ele começou. Muitas vezes, ela ainda não chegou e você ainda pode lutar pelo seu direito.

Leandro Provenzano — advogado, OAB/MS 13.035

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 17 e 23 de agosto. É hora de aprender e aperfeiçoar talentos

2

Polícia identifica responsável por acidente com 4 mortos na BR 163
TRAGÉDIA

/ 13 horas

Polícia identifica responsável por acidente com 4 mortos na BR 163

3

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira
Gastronomia Correio B+

/ 1 dia

Aprenda a fazer um Cookie de Frigideira

4

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes
TRAGÉDIA NA BR-163

/ 1 dia

Colisão seguida de explosão deixa quatro mortos e trava a BR-163 em Bandeirantes

5

Caminhoneiro que provocou acidente com 7 mortes em MS é liberado
MS-295

/ 12 horas

Caminhoneiro que provocou acidente com 7 mortes em MS é liberado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Marketing digital não é postar. É construir demanda.
Exclusivo para Assinantes

/ 7 minutos

Marketing digital não é postar. É construir demanda.
O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O fim da idade mínima na aposentadoria especial dos técnicos de enfermagem
Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Arthur Maximilliano

/ 1 semana

Antes de buscar mais clientes, pare de perder vendas
Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Acidente de trabalho: conheça os direitos previdenciários e saiba quando procurar ajuda jurídica