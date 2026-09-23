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Adriane sanciona lei sobre internação de usuário de drogas em Campo Grande

A legislação traz diretrizes sobre os modelos voluntário e involuntário, além de medidas sobre altas e acompanhamentos

João Pedro Flores

23/09/2026 - 10h45
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A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sancionou uma lei que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para o tratamento de usuários ou dependentes de drogas na Rede de Atenção à Saúde do Município. A legislação estabelece também medidas a serem tomadas em casos de internação voluntária e involuntária. A lei n. 7.682 foi publicada em edição do Diogrande desta quarta-feira (23).

O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado na Rede de Atenção à Saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e em hospitais gerais, de acordo com os termos vigentes com os serviços de Assistência Social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e os projetos individuais, por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura, acompanhamento individualizado e acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora regularmente cadastrada ou habilitada, nos termos da legislação federal.

IV - acompanhar os resultados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), de forma articulada.

A internação de dependente de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRM-MS).

Internação voluntária e involuntária

A internação voluntária deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por esse regime de tratamento e terminará por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 

A internação involuntária, por sua vez, atenderá aos seguintes requisitos:

I - deverá ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na Rede de Atenção à Saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - poderá ter sua interrupção requerida pela família ou pelo representante legal, a qualquer tempo, ao médico responsável.

A internação do dependente de drogas, em qualquer modalidade, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Todas as internações de dependente de drogas e as altas  deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de sistema informatizado único.

Atendimento

O atendimento do usuário ou dependente de drogas deverá observar, no que couber, a avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e a elaboração de Plano Individual de Atendimento (PIA).

O PIA deverá contemplar, sempre que possível, a participação da família ou responsável legal, as medidas específicas de atenção à saúde, as atividades de integração social, o apoio familiar e as estratégias de reinserção social e econômica.

Alta

A alta decorrente de internação voluntária ou involuntária de usuário ou dependente de drogas deverá ser acompanhada, sempre que possível, da atualização do PIA, com definição das medidas de continuidade do cuidado, acompanhamento pela rede de atenção à saúde e assistência social, apoio familiar e reinserção social e econômica.

O PIA poderá prever o encaminhamento do usuário ou dependente de drogas, após a alta da internação, para acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora regularmente cadastrada ou habilitada perante os órgãos competentes.

O encaminhamento dependerá de adesão voluntária e permanência voluntária do usuário ou dependente de drogas, formalizadas por escrito, vedada qualquer forma de internação involuntária.

VESTIBULAR UEMS

Prazo para pedir isenção de taxa de vestibular encerra em uma semana

Candidatos que não forem isentos devem pagar taxa de inscrição para prestar prova no valor de R$ 100

23/09/2026 11h27

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VR

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Período para solicitar isenção da taxa de inscrição para o vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está chegando ao fim e encerra em uma semana, na próxima quarta-feira (30). Os candidatos que estão dentro dos requisitos necessários devem solicitar o benefício de forma online.

A data prevista para o fim das inscrições do vestibular é em 5 de novembro, porém, o prazo para pedir a isenção da taxa termina antes para que os vestibulandos que não forem isentos realizarem o pagamento dentro do período estipulado.

Para os interessados, o pedido deve ser realizado no portal da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) ao fim do preenchimento da inscrição para o vestibular, até o dia 30 de setembro, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul).

Na inscrição, o candidato deve selecionar a aba de "Inscrições" e entrar na área do "Processo Seletivo Vestibular - UEMSVEST 2027"; escolher o curso disponível desejado; conferir os dados cadastrais e indicar a categoria concorrente.

Durante o preenchimento da inscrição o candidato deve escolher se concorrerá a vaga dentro da Ampla Concorrência, ou por sistema de cotas com vagas destinadas para pessoas negras, indígenas, residentes em MS há mais de 10 anos ou PCD.

Nesta etapa é necessário que o candidato escolha a língua estrangeira de preferência (inglês ou espanhol) para realizar as cinco questões dentro da área de linguagens da prova. E também selecionar o município que irá prestar o vestibular presencialmente.

A Universidade oferece 19 municípios polos para isso, sendo eles: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã ou Três Lagoas.

Por fim, no campo que indica o pagamento da taxa, o candidato deve marcar a opção de requerer a isenção. Para isso é necessário anexar no formulário o documento que comprove o direito à isenção segundo manda a lei declarada, em formato de PDF e com tamanho máximo de 10 MB.

Vale ressaltar que o benefício é válido apenas para candidatos que irão realizar o exame para ingressar à Universidade no próximo ano, para aqueles que selecionariam a opção "concorrente de graduação" na etapa anterior.

Para candidatos treineiros, ou seja, que estão em anos inferiores ao 3º ano do ensino médio, o benefício de isenção não é disponível.

Ao fim da inscrição o candidato deve indicar se é necessário atendimento diferenciado ou condições especiais no dia da prova, confirmar por meio do termo de ciência que concorda com as regras especificadas em edital, conferir os dados preenchidos e finalizar o envio.

Os vestibulandos que não tiverem o pedido de isenção aceito devem pagar a taxa de inscrição da prova no valor de R$ 100 até o dia 6 de novembro.

Segundo o edital, a isenção é assegurada por leis estaduais para candidatos que preenchem um dos seguintes requisitos:

  • Alunos(a) da rede pública: estudantes que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio em escolas públicas (Lei Estadual nº 2.136/2000);
  • Doadores(as) de sangue: doadores voluntários e habituais de sangue com registro em entidades oficiais (Lei Estadual nº 2.887/2004);
  • Doadores(as) de medula óssea: inscritos no cadastro oficial de doadores voluntários de medula óssea (Lei Estadual nº 4.827/2016);
  • Trabalhadores(as) da Justiça Eleitoral: eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviços à Justiça Eleitoral no Estado (Lei Estadual nº 5.386/2019);
  • Jurados(as) do Tribunal do Júri: cidadãos que integraram o Conselho de Sentença em Tribunal do Júri no âmbito de Mato Grosso do Sul (Lei Estadual nº 6.003/2022).

O edital reforça aos solicitantes que atentem-se a algumas orientações:

  • não serão aceitos documentos completamentares após o encerramento do envio no portal por via postal, e-mail ou presencialmente, nem inscrições que não sejam pelo site oficial;
  • em caso de mais de uma isenção solicitada, ou para mais de um curso, será aceito apenas a última solicitação registrada no sistema;
  • não é necesário autenticar as cópias dos documentos que comprovam isenção em cartótios;
  • pedidos incompletos, falsos, arquivos que não são legíveis ou ausência de documentos previstos em lei serão indeferidos.
  • candidatos que tiverem a solicitação indeferida deve efetuar o pagamento até o dia 6 de novembro se desejar permanecer no Processo Seletivo.

Vestibular UEMS 2027

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular UEMS 2027 e oferece 1.043 vagas presenciais distríbuidas em 52 cursos de graduação espalhados nas unidades por todo o Estado.

Serão 556 vagas destinadas a ampla concorrência, 207 para negros, 114 para indígenas, 114 para residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos e 52 para pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O exame terá 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, além de uma Redação.

O resultado final será divulgado em 22 de janeiro de 2027 e as convocações para matrícula ocorrerão a partir de fevereiro de 2027.

Confira o cronograma oficial:

  • Período para requerer isenção da taxa: 02/09 a 30/09/2026;
  • Divulgação do resultado preliminar da isenção: 13/10/2026;
  • Prazo para interposição de recursos: 13 e 14/10/2026;
  • Resultado final da análise dos recursos: 20/10/2026;
  • Prazo limite para pagamento da taxa (pedidos indeferidos): até 06/11/2026;
  • Término do período geral de inscrições: 05/11/2026;
  • Aplicação das Provas (Objetiva e Redação): 22/11/2026, das 8h às 13h (horário oficial de MS);
  • Divulgação do Resultado Final: 22/01/2027;
  • Início das convocações para matrícula: a partir de fevereiro de 2027.

Acesse o edital completo aqui.

ms

Governo contrata Drauzio Varella por R$ 108 mil para palestrar para servidores

Palestra presencial tem como foco capacitar servidores estaduais em temas de saúde ocupacional, saúde mental, medicina preventiva, hábitos saudáveis, longevidade, qualidade de vida e produtividade

23/09/2026 11h16

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Drauzio Varella fará palestra para servidores públicos de Mato Grosso do Sul

Drauzio Varella fará palestra para servidores públicos de Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação

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O médico Drauzio Varella foi contratado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundação Escola de Governo (Escolagov), por R$ 108 mil para realizar uma palestra magna presencial para os servidores públicos estaduais.

O extrato do termo de autorização, adjudicação e homologação da contratação direta foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23).

A contratação direta, por inexigibilidade de licitação, foi formalizada com a empresa Estação Saúde - Educação e Cultura Ltda., responsável pela gestão comercial da palestra do médico. 

Conforme o extrato, a palestra será destinada à capacitação e sensibilização de servidores públicos estaduais em temas de saúde ocupacional, saúde mental, medicina preventiva, hábitos saudáveis, longevidade, qualidade de vida e produtividade.

Não consta na publicação a data em que será realizada a palestra, nem demais detalhes.

Drauzio Varella

Drauzio Varella é um médico, oncologista, cientista e escritor brasileiro.

Paulista, 83 anos, ele é conhecido por popularizar a informação médica no Brasil, através de aparições em programas de rádio, televisão e pela internet.

O médico tem seis livros publicados, entre eles o best-seller "Estação Carandiru", que conta sobre seu trabalho com os presidiários do antigo presídio do Carandiru e que recebeu o Prêmio Jabuti, na categoria "não-ficção" na edição do ano 2000 e que foi adaptado para o cinema.

Varella também foi um dos fundadores da Universidade Paulista e da Rede Objetivo, onde lecionou física e química durante muitos anos.

Mais tarde, também atuou como professor em outras universidades, tanto nacionais quanto estrangeiras.

No início dos anos 1970, trabalhou com o infectologista Vicente Amato Neto na área de moléstias infecciosas do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Depois, ficou mais de 20 anos na direção do Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer. De 1990 a 1992, dirigiu também o Serviço de Câncer no Hospital do Ipiranga.

No ano de 2000, tornou-se colunista da Folha de S. Paulo, posição que ainda ocupa. Atualmente, também escreve colunas para a Carta Capital. Além disso, possui um trabalho na internet, através de um portal, do seu canal no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok.

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