Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

campo grande

Advogado é preso por violência doméstica reiterada e descumprimento de medida protetiva

Homem há havia sido preso por violência doméstica no ano passado e foi solto sob compromisso de cumprir medida protetiva, mas passou a perseguir e ameaçar a vítima em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

15/02/2026 - 16h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um advogado de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso neste domingo (15) por crimes de violência doméstica contra a mulher, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2025 após episódios de ameaça e injúria ocorridos no bairro Vila Alba. As investigações apontam um ciclo de violência reiterada cometida pelo advogado.

Na ocasião da prisão anterior, duas mulheres, entre 26 e 34 anos, relataram que o investigado tinha comportamentos de controle extremo.

Um dia depois, no dia 19 de dezembro de 2025, ele foi colocado em liberdade provisória, mediante compromisso de cumprir medidas protetivas de urgência.

No entanto, conforme a Polícia Civil, ele demonstrou "total desprezo pelas ordens judiciais", com o advogado descumprindo a medida já no dia em que foi solto.

Registros policiais apontam descumprimentos da medida protetiva nos dias 19, 25, 30 e 31 de dezembro, utilizando meios de comunicação e contatos eletrônicos para assediar e ameaçar a vítima.

Contra ele também já havia sido cumprido mandado de busca e apreensão, devido a denúncias de que ele tinha armas de fogo.

Ao tomar ciência de que era alvo de novas frentes investigativas, o suspeito passou a tentar se esconder, abandonando a residência em que morava e deixando de frequentar seu escritório de advocacia.

Após mais de um mês de diligências e monitoramento, a equipe policial da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) localizou o suspeito.

O imóvel onde ele estava foi monitorado desde as primeiras horas deste domingo e, com a confirmação de presença dele no local, a prisão foi efetuada.

Pelo fato do investigado ser advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) foi acionada para acompanhar os procedimentos relativos à prisão, conforme determina os preceitos legais e as prerrogativas da classe.

Com o mandado de prisão expedido por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.

 

tempo

Frente fria chega na terça-feira, mas semana terá calorão de 40°C

Previsão aponta para calor extremo e baixa umidade relativa do ar em várias regiões do Estado

15/02/2026 15h30

Compartilhar
Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios

Semana terá calorão de 40°C em diversos municípios Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A semana começará com calor extremo em Mato Grosso do Sul, com temperaturas próximas dos 40°C nesta segunda-feira (16). No entanto, uma frente fria se aproxima do Estado a partir de terça-feira e deve trazer chuvas, mas não será suficiente para fazer frio.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nesta segunda, um sistema de alta pressão atmosféricos atua como bloqueio, deixando o tempo mais seco e quente em todo o Estado.

Há alerta devido às altas temperaturas, entre 36°C e 39°C, além de baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 40%.

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva.

Entre a terça-feira de Carnaval (17) e a quarta-feira de Cinzas (18), o avanço de uma nova frente fria traz mais nebulosidade e chuvas pontualmente fortes em algumas regiões.

Conforme o Cemtec, os maiores acumulados de chuva estão previstos para as regiões centro-leste, norte e nordeste.

A previsão aponta ainda mudança de ventos para quadrante sul, com rajadas pontuais acima de 60 km/h.

A frente fria deve diminuir as temperaturas e amenizar o calorão e a sensação de abafamento apenas em alguns municípios, mas não será suficiente para fazer frio.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 33°C na terça-feira. O dia deve oscilar entre períodos de abertura de sol e períodos de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Em outras regiões, porém, a frente fria não terá impacto nas temperaturas e o calorão continua.

Na região do Pantanal, Corumbá tem previsão de 40°C para terça-feira e de 41°C para quarta-feira, com mínima de 25°C em ambos os dias.

Dourados também deve ter calorão, com temperaturas oscilando entre 24°C e 40°C.

 

CARNAVAL

Público enfrenta maratona de 6h com desfile dos blocos oficiais em Corumbá

Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos animando a galera

15/02/2026 14h46

Compartilhar
Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular Clóvis Neto

Continue Lendo...

O corumbaense chega cedo no circuito do samba para garantir lugar nas arquibancadas, onde são disponibilizados 4.500 lugares, e fez um teste de resistência de seis horas para assistir até o último desfile dos blocos oficiais, que começou às 20h de ontem terminou na madrugada (2h) deste domingo. Mas vale a pena, segundo a dona de casa Marilene Silva e Melo, 64, ao lado de filhos e netos: “a gente se diverte muito e o samba nos dá força, é coisa do coração”.

Para alguns críticos da imprensa local, no entanto, o desfile dos onze blocos oficiais deveria ser reescalonado, como o das escolas de samba, dividido em dois dias, para não cansar o público e propiciar maior tempo de apresentação. Atualmente, segundo o regulamento, cada agremiação tem 35 minutos para cruzar a passarela do samba, que compreende dois trechos: rua Frei Mariano a Avenida General Rondon. 

Assim como dona Marilene, grande parte do público se manteve nas arquibancadas até o último bloco passar, o Vitória Régia. Depois do desfile, corumbaenses e visitantes se concentraram na Praça Generoso Ponce, do outro lado dos camarotes, para assistir ao show da banda local MBW com ritmos baianos imperando e animando a galera, principalmente os jovens, por cerca de 2h. Muita gente ainda circulava pelo espaço na manhã deste domingo.

Quem assistiu, vibrou

O desfile dos blocos oficiais, segundo a organização do carnaval, embora pouco criativo na concepção do enredo de cada agremiação, contribui para fortalecer a tradição e a identidade da folia pantaneira, com participação popular. O público, no entanto, foi aquém do esperado, com vazios também nos camarotes comercializados pela prefeitura. A sequência da entrada dos blocos na avenida, sem atrasos, segurou a massa presente nas arquibancadas.

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco dos Sem

Abrindo a noite, o Bloco Afro Samba Reggae encantou o público com o enredo “O Rei Tuiuiú e a Princesa Vitória-Régia”, destacando a grandiosidade do Pantanal e a urgência de sua preservação. Na sequência, o Bloco Águia da Vila apresentou o enredo “A Águia sobrevoa Corumbá, nossa maior paixão!”, exaltando as belezas naturais e a cidade, com o casario histórico, o Porto Geral e o pôr do sol pantaneiro. 

Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popularBloco Águia da Vila

Um dos momentos marcantes foi a passagem do Flor de Abacate, que celebrava 60 anos de fundação cantando o hino “Boa Tarde, Boa Tarde”.  Foi um desfile emocionante, reafirmando a a trajetória de preservação do carnaval popular. Com o tradicional “sarongue”, uma marca do bloco, o Flor levantou a arquibancada e reforçou sua marca de alegria espontânea e resistência cultural, reunindo foliões de todas as idades – alguns mais velhos do que a agremiação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6042-9 de hoje, sábado (14/02)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3614, sábado (14/02)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2973, sábado (14/02): veja o rateio

5

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria
amendoim

/ 2 dias

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 2 dias

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 3 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?