Homem foi preso por policiais da Deam em cumprimento de mandado de prisão - Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

Um advogado de 34 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso neste domingo (15) por crimes de violência doméstica contra a mulher, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2025 após episódios de ameaça e injúria ocorridos no bairro Vila Alba. As investigações apontam um ciclo de violência reiterada cometida pelo advogado.

Na ocasião da prisão anterior, duas mulheres, entre 26 e 34 anos, relataram que o investigado tinha comportamentos de controle extremo.

Um dia depois, no dia 19 de dezembro de 2025, ele foi colocado em liberdade provisória, mediante compromisso de cumprir medidas protetivas de urgência.

No entanto, conforme a Polícia Civil, ele demonstrou "total desprezo pelas ordens judiciais", com o advogado descumprindo a medida já no dia em que foi solto.

Registros policiais apontam descumprimentos da medida protetiva nos dias 19, 25, 30 e 31 de dezembro, utilizando meios de comunicação e contatos eletrônicos para assediar e ameaçar a vítima.

Contra ele também já havia sido cumprido mandado de busca e apreensão, devido a denúncias de que ele tinha armas de fogo.

Ao tomar ciência de que era alvo de novas frentes investigativas, o suspeito passou a tentar se esconder, abandonando a residência em que morava e deixando de frequentar seu escritório de advocacia.

Após mais de um mês de diligências e monitoramento, a equipe policial da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) localizou o suspeito.

O imóvel onde ele estava foi monitorado desde as primeiras horas deste domingo e, com a confirmação de presença dele no local, a prisão foi efetuada.

Pelo fato do investigado ser advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) foi acionada para acompanhar os procedimentos relativos à prisão, conforme determina os preceitos legais e as prerrogativas da classe.

Com o mandado de prisão expedido por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.