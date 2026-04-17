Aeroporto de Campo Grande terá três novas pontes de embarque a partir de quarta-feira - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O Aeroporto Internacional de Campo Grande começa a operar, a partir da próxima quarta-feira (22), uma nova sala de embarque doméstico, além de três pontes de embarque (fingers), obras que compõem o pacote de modernização que soma R$ 300 milhões em investimentos.

A obra, iniciada em abril de 2025, é conduzida pela concessionária espanhola Aena e deve ampliar a capacidade operacional e o conforto dos passageiros já a partir da próxima semana.

Segundo o diretor do aeroporto, Usiel Vieira, a entrega marca um avanço importante na reestruturação do terminal. “A gente aumenta um ganho de qualidade é fantástico”, afirmou o diretor, mudança que segundo ele "coloca o aeroporto em nível internacional”.

Com as novas estruturas, os passageiros deixam de ficar expostos às condições climáticas durante o embarque. “Os nossos usuários deixam de estar expostos a intempérie de sol e chuva. Vão ter acessibilidade com elevadores, com escadas rolantes, com novos serviços dentro da sala de embarque”, destacou o diretor.

A expectativa é que mais de 70% dos voos passem a ser atendidos diretamente pelas pontes de embarque, o que deve agilizar o fluxo e melhorar a experiência dos usuários. Atualmente, o aeroporto movimenta cerca de 1,5 milhão de passageiros por ano, número que deve saltar para 2,6 milhões após a conclusão das obras.

Apesar da inauguração parcial, o terminal segue em obras. Intervenções continuam nas áreas de check-in, inspeção de bagagens e circulação no saguão principal. A previsão é que toda a infraestrutura esteja concluída e em funcionamento até 5 de junho.

Além das melhorias operacionais, o projeto inclui a ampliação da oferta comercial. Na nova sala de embarque, haverá um restaurante e dois cafés, sendo que um deles começa a funcionar já na próxima semana, enquanto os demais serão inaugurados ao fim das obras. Na área externa, próxima ao check-in, outras três operações comerciais estão em fase de contratação.

Também está prevista a implantação de uma área externa junto ao posto de combustível administrado pela concessionária, com expectativa de funcionamento até 2027.

Entre as intervenções estruturais, está a requalificação do pavimento da pista principal e das taxiways, via que conecta a pista de pouso e decolagem aos pátios de estacionamento, terminais e hangares.

“A gente prevê a requalificação do pavimento da pista principal e de todas que dão acesso a essa. A aviação comercial consegue utilizar esse espaço lá para pousar e decolar, então não causa impacto para a nossa operação civil aqui em Campo Grande”, explicou Usiel Vieira.

As obras fazem parte do plano de modernização iniciado após a Aena assumir a administração do aeroporto, em outubro de 2023.

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