Agenda de castração reabre e tutores já podem agendar procedimento

Agenda de castração gratuita está de volta.

Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) reabre, na próxima segunda-feira (2), a agenda de 2026 para castração de cães e gatos, para pessoas de baixa renda, em Campo Grande.

Os atendimentos são realizados às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, no período das 7h30 às 13h, na rua Rui Barbosa, número 3538, Centro, na Capital.

São disponibilizadas 15 senhas para esterilização e outras 15 para consulta, distribuídas por ordem de chegada.

No local, os animais passarão por avaliação veterinária e serão microchipados. Caso estejam aptos ao procedimento, serão encaminhados para uma das 10 clínicas veterinárias credenciadas, onde a castração será realizada de forma gratuita.

Critérios para que o pet seja castrado:

Idade mínima de 5 meses

Peso máximo de 25 kg

Critérios para o dono participar:

Possuir cadastro no CadÚnico, atualizado nos últimos 24 meses e impresso

Possuir documento oficial com foto

Possuir comprovante de residência no município de Campo Grande

CASTRAÇÃO

Castração, também conhecida como esterilização, é um procedimento cirúrgico que impede a reprodução de animais. Em machos, envolve a remoção dos testículos (orquiectomia), e em fêmeas, a remoção dos ovários e útero (ovário-histerectomia). É feita por um médico veterinário.

A castração oferece benefícios como o controle populacional, redução de certos tipos de câncer e diminuição de comportamentos indesejados, como agressividade e marcação de território.

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), oferece centenas de vagas para castração mensais.

POPULAÇÃO PET

De acordo com censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ - 2022), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), existem 287.768 animais de estimação , sendo 224.563 cães e 63.205 gatos, em Campo Grande.

Existem 119.698 cadelas, 104.865 cachorros, ninhada de 3.330 filhotes caninos, 17.003 gatas, 35.246 gatos e ninhada de 2.561 filhotes felinos. Os números são de 2022.

Segundo censo realizado pelo CCZ, em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.