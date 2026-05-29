Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fluxo Oculto

Máfia dos combustíveis ligada ao PCC mantém tentáculos em MS

Ministério Público de São Paulo e Receita Federal deflagraram ontem segunda fase da Operação Carbono Oculto em 5 estados

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

29/05/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Empresas localizadas em Iguatemi voltaram a ser alvo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Receita Federal, desta vez, na Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Operação Carbono Oculto. Mais uma vez, o município de Iguatemi, onde a máfia que tem como chefões Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, foi alvo dos mandados de busca e apreensão.

Nesta segunda fase da Operação Carbono Oculto, que teve a primeira fase deflagrada em agosto do ano passado, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul.

Conforme o MPSP, o objetivo da nova operação foi “avançar no desmantelamento do esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis por meio da apreensão de evidências dos ilícitos e da identificação de outros eventuais participantes. Os focos principais nessa operação são mais seis fintechs descobertas e a adulteração de combustível com uso de nafta [solvente]”.

Em Mato Grosso do Sul o esquema teria voltado a endereços em Iguatemi. Na primeira fase foram alvos de busca e apreensões as empresas Alpes Distribuidora de Combustíveis, Start Petróleo S.A., Maximus

Distribuidora de Combustíveis Ltda., Império Comércio de Petróleo S.A., Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda., Safra Distribuidora de Petróleo S.A. e Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.

As sete empresas possuem o mesmo endereço: Rodovia das Balsinhas, zona rural de Iguatemi. As semelhanças não estariam apenas no local da sede, mais também no proprietário, segundo investigação do Gaeco de São Paulo, todas faziam parte do “Grupo Mohamad”.

“Há fortes laços entre o grupo de Mohamad e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital [PCC], que se beneficiam do ecossistema de lavagem de capitais facilitado pela atuação nas usinas e no setor de combustíveis”, diz trecho da representação do MPSP no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).
Segundo o Gaeco, após a primeira fase da operação, a investigação descobriu que mais seis fintechs atuavam como “bancos paralelos” da organização criminosa. 

“Elas compunham um poderoso núcleo financeiro, sendo utilizadas para compensações financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combustíveis, compensações financeiras entre empresas e fundos de investimentos administrados pela organização criminosa, pagamentos de colaboradores e pagamentos de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores”, descreve o MPSP.

Além das fintechs, a investigação também apurou que, apesar da operação de 2025, houve aumento do volume de desvio de solventes petroquímicos e abertura de novas empresas de fachada para a lavagem de dinheiro.

NÚCLEOS

Conforme a investigação, foi identificado que a organização criminosa tinha vários núcleos, o de lavagem de dinheiro, que envolvia fintechs da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, e também o núcleo envolvido com o desvio de nafta petroquímica para terminais e postos de combustível.

A investigação identificou “robusta estrutura de falsidades, com simulada venda de solventes para empresas-fantasma”, segundo nota do Gaeco de São Paulo.

“Neste núcleo, a investigação conjunta do Gaeco [de São Paulo] e da Receita Federal identificou que são utilizados os mesmos mecanismos de ocultação patrimonial. Além das instituições de pagamento, a movimentação financeira envolvia fundos de investimento, utilizados de forma fraudulenta para dissimulação dos reais beneficiários dos negócios da organização”, explica o MPSP.

“Os recursos financeiros obtidos com o esquema eram então remetidos a fundos de investimentos para ocultar os reais beneficiários da fraude. Foram identificados quatro fundos que participavam do esquema e são alvos da operação, juntamente com duas administradoras de recursos e duas gestoras”, completa a nota.

Para que esse esquema funcione, criminosos criavam diversas empresas em vários estados do País e utilizavam parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até presos como laranjas, para constituir pessoas jurídicas que supostamente adquiriam solventes, que na prática eram desviados para a Grande São Paulo.

Ainda de acordo com o MPSP, os quatro fundos investigados no esquema de desvio de solvente possuem, atualmente, patrimônio estimado em aproximadamente R$ 205 milhões. “Em pouco mais de um ano, houve incremento patrimonial superior a 200% nesse montante”, diz o Gaeco de SP.

FINTECHS

Em coletiva realizada em São Paulo, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, afirmou que apenas uma das fintechs investigadas movimentou mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo do esquema ligado ao PCC.

Segundo reportagem do G1, os relatórios de inteligência financeira apontaram que, ao todo, houve movimentação atípica e suspeita de quase R$ 26 bilhões do grupo criminoso.

* Saiba 

No ano passado, além de endereços em Iguatemi, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Copape Produtos de Petróleo Ltda., Control Participações Ltda. e Gasp Participações e Investimentos S.A., em Campo Grande.

Assine o Correio do Estado

viagem espacial

Nasa detalha planos para construção de base permanente na Lua; saiba os próximos passos

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin

28/05/2026 22h00

Compartilhar
Nasa espera pousar na Lua novamente este ano

Nasa espera pousar na Lua novamente este ano Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Dois meses depois de a Agência Espacial Americana prometer o que parecia impossível - construir uma colônia humana na Lua ao longo dos próximos dez anos -, os responsáveis da Nasa detalharam os primeiros passos para que o sonho se torne realidade.

Na terça-feira, 25, Jared Isaacman, administrador da Nasa, anunciou que antes do fim deste ano, lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas executadas por empresas privadas.

A primeira delas, prevista para o segundo semestre, é a Moon Base 1, a cargo da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos A missão terá como destino o polo sul da Lua, onde os EUA planejam construir sua base. Essa missão marcará a estreia do Blue Moon, o veículo desenvolvido por Bezos capaz de aterrissar na Lua

A segunda versão desse veículo vai competir com a Starship, de Elon Musk, para ver qual será usado para levar os primeiros astronautas do século XXI a pisar na Lua, nas missões Artemis 4 e Artemis 5.

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin - que fracassou na primeira tentativa de pouso em janeiro de 2024. A terceira missão do novo programa dos EUA para construir sua base lunar também será executada por uma empresa privada, a Intuitive Machines, cuja alunisagem de sua sonda robótica Athena foi acidentada, depois de uma primeira tentativa fracassada.

Encarregado de desenvolver os ambiciosos planos de Isaacman para o estabelecimento da primeira colônia humana na Lua, o engenheiro Carlos García Galán, diretor do programa Moon Base, da Nasa, explicou durante a apresentação as três fases do projeto espacial: a primeira, que começa ainda este ano com as primeiras missões anunciadas, será destinada a realizar testes e aprender como os astronautas conseguirão sobreviver por longos períodos em um ambiente ainda mais hostil que o encontrado pelos astronautas das missões Apolo, entre 1969 e 1972.

Desta vez, o pouso previsto é no polo sul lunar, onde as temperaturas chegam a 200 graus negativos durante as noites que duram duas semanas e onde há crateras que ficam permanentemente na escuridão. Para estudar a fundo essa região, onde será estabelecida a colônia permanente, a Nasa planeja levar para lá veículos que os astronautas usarão para se deslocar na Lua, além de vários drones e outros instrumentos científicos.

Esses equipamentos serão enviados pelas 21 missões à Lua previstas para ocorrerem entre 2026 e 2029, quando se completa a fase inicial do Moon Base. Para 2029 já está prevista a criação das primeiras bases habitáveis, que serão provisórias, e funcionarão com a energia oriunda de instalações solares e nucleares. A partir de 2032, as bases serão permanentes, erguidas com a ajuda de robôs de construção.

Essa primeira colônia humana em outro mundo contaria com veículos de transporte pressurizados para cobrir grandes distâncias, com um sistema de telecomunicações e com centrais nucleares capazes de gerar energia de forma constante para que a base sobreviva às gélidas e longas noites lunares.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa manda recolher lote de coco ralado 'Casa de Mãe' por excesso de enxofre

A medida foi publicada no Diário Oficial da União

28/05/2026 19h00

Compartilhar

Divulgação: Anvisa

Continue Lendo...

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 28, o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe, da Qualicoco.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O Estadão tenta contato com a empresa.

Segundo comunicado divulgado pela Agência, um laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre, com concentração de 826 mg/kg, índice acima do permitido pelas normas sanitárias.

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para utilização.

O excesso dela pode provocar reações alérgicas, como irritações respiratórias, dores de cabeça e crises asmáticas.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco.

A Anvisa tem uma ferramenta de consulta na qual é possível checar se determinada marca tem irregularidades.

Veja o passo a passo:

  • Entre no site https://consultas.anvisa.gov.br/;
  • Clique em "produtos irregulares";
  • Pesquise pelo nome da marca, tipo de produto ou a data de publicação da medida;
  • Clique em "consultar".

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3696, de quarta-feira (27/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3696, de quarta-feira (27/05): veja o rateio

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7037, quinta-feira (28/05)
LOTERIAS

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7037, quinta-feira (28/05)

3

Após cinco anos, servidores de Campo Grande devem ter reajuste de 4,39%
Vem aí?

/ 16 horas

Após cinco anos, servidores de Campo Grande devem ter reajuste de 4,39%

4

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde
OPORTUNIDADE

/ 21 horas

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, de quinta-feira (28/05)
LOTERIAS

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, de quinta-feira (28/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 8 horas

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 1 dia

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 21/05/2026

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?