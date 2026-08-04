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Agesul anuncia 3 interdições totais da única ponte de acesso a Corumbá

Previsão é de que o tráfego na ponte sobre o Rio Paraguai seja suspenso durante 19 horas ininterruptas nos próximos três finais de semana

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/08/2026 - 12h52
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Em obras de recuperação e com o tráfego em meia pista deste o dia 12 de junho, a ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, próximo a Corumbá, sofrerá interrupção total durante 19 horas nos próximos três finais de semana, conforme cronograma divulgado nesta terça-feira (4) pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

De acordo com esta programação, a interrupção do tráfego será das 17 horas dos próximos três sábados (8, 15 e 22) e se estenderá até 12 horas de domingo dos dias 9, 16 e 23. A BR-262 é o único acesso asfaltado das cidades Corumbá e Ladário, que juntas somam em torno de 122 mil habitantes.

De acordo com a Agesul, a “suspensão do tráfego é indispensável para garantir a segurança dos usuários e a execução adequada dos serviços da ponte, que é estratégica para Corumbá e para o Pantanal”.

Ainda de acordo com a Agesul, faixas informativas e painéis de LED foram instaladas em locais de grande circulação e acesso, como a entrada de Miranda, o acesso ao Lampião Aceso, o Anel de Corumbá, nas proximidades da antiga praça de pedágio e a entrada de Porto Esperança, com o objetivo de alertar os usuários com antecedência, organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança durante a execução dos trabalhos.

A reforma da ponte de 1,2 quilômetro foi contratada por R$ 11,7 milhões e, apesar de se tratar de rodovia federal, a obra está sendo bancada pelo Governo do Estado, que é responsável pela manutenção da estrutura desde conclusão, em meados de 2001.

Logo após a liberação para o tráfego foi instituída a cobrança de pedágio. O dinheiro, conforme alegação na época, seria utilizado para pagar o financiamento da obra e para bancar a manutenção da estrutura.

A cobrança se estendeu até setembro de 2022. Porém, a ponte foi devolvida ao Governo do Estado sem condições de tráfego. Depois do fim da cobrança, a Agesul já investiu em torno de R$ 10 milhões em reparos emergenciais, na elaboração do projeto para a reforma ampla que está em andamento e para o pagamento de empresas que fizeram o controle do tráfego.

Depois do fim da cobrança de pedágio, a ponte ficou durante quase dois anos parcialmente interditada e durante este período era necessário organizar o pare-siga nas duas extremidades. 

As obras em antamento vão custar o dobro do previsto pelo ex-secretário de obras, Hélio Peluffo. Em junho de 2023 ele previu gastos da ordem de R$ 6 milhões para recuperar a estrutura. 

Em março de 2023, por conta das péssimas condições da única ponte sobre o Rio Paraguai que liga Corumbá e Ladário ao restante do Estado, o tráfego passou a ser em meia pista. A interdição se estendeu durante mais de um ano, até que reparos emergenciais fossem feitos na pista de rolamento. 

Porém, o problema principal é que os "amortecedores" instalados entre as pilastras e a parte superior da ponte (a pista) estão desgastados porque não receberam a devida manutenção.

Ao longo de 2022,  com tarifa de R$ 14,10 para carro de passeio ou eixo de veículo de carga, a cobrança rendeu R$ 2,6 milhões por mês, ou R$ 21 milhões nos oito primeiros meses daquele ano.

Pequena fatia desta receita era repassada ao Estado e a única obrigação da empresa era fazer a manutenção da estrutura. Porém, em 15 de maio de 2023 a empresa Porto Morrinho encerrou o contrato e devolveu a ponte Poeta Manoel de Barros sem condições plenas de uso, embora tivesse faturamento milionário.

Conforme os dados oficiais, 622 mil veículos pagaram pedágio em 2022. Grande parte deste fluxo é de caminhões transportando minério. A maior parte destes veículos têm nove eixos e por isso deixavam R$ 126,9 na ida e o mesmo valor na volta.

Somente o contrato com a Porto Morrinho durou 14 anos, com início em dezembro de 2008, e rendeu em torno de R$ 430 milhões, levando em consideração o faturamento do último ano de concessão. 

Em março de 2017, a Porto Morrinho conseguiu um abatimento de 61% no valor da outorga. Na assinatura, em 22 de dezembro de 2008, o acordo previa repasse de 35%  do faturamento bruto obtido com a arrecadação tarifária estabelecida em sua proposta comercial. A partir de março de 2017, porém, este valor caiu para 13,7%. 

Além das carretas que levam minérios para o consumo de siderúrgicas brasileiras, desde dezembro do ano passado, com o fim do transporte ferroviário, todos os minérios escoados a partir do porto Gregório Curvo (em Porto Esperança) chegam ao local de embarque por meio de caminhões. 

São em torno de 350 bi-trens carregados com 50 toneladas que diariamente estão utilizando a ponte para chegar ao terminal Gregório Curvo. 

DETALHES DA INTERDIÇÃO

    • 8 de agosto (a partir das 17h) e 9 de agosto (até às 12h);

    • 15 de agosto (a partir das 17h) e 16 de agosto (até às 12h);

    • 22 de agosto (a partir das 17h) e 23 de agosto (até às 12h).

TARIFAÇO

Reajuste de 40,5% no pedágio da BR-163 em MS entra em vigor amanhã

Com as tarifas atualizadas, um carro de passeio passa a ter o custo de R$ 107, se percorrer as nove praças de pedágio na rodovia

04/08/2026 11h10

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Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto

Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A partir desta quarta-feira (5), as tarifas de pedágio terão aumento de 40,5% na rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul. A maior parte deste percentual (33,64%) é decorrente do primeiro degrau tarifário definido na repactuação do contrato de concessão.

Além deste primeiro degrau, amanhã ainda haverá a correção da inflação de 5,16%, referente ao período entre abril de 2025 e junho de 2026. Como um incide sobre o outro, o percentual ultrapassa os 40%. Com a atualização do pedágio, um carro de passeio terá o custo de R$ 107 se percorrer as nove praças da rodovia. O custo até a meia noite desta terça-feira (4) é de R$ 76,1.

Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto

A aplicação do degrau tarifário está prevista no acordo de repactuação da concessão e ocorre quando a concessionária comprova a execução de, no mínimo, 90% das obras e dos serviços previstos para o período no Programa de Exploração da Rodovia (PER), conforme verificação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na Motiva Pantanal, o verificador independente confirmou o cumprimento das intervenções programadas para os nove primeiros meses da repactuação, permitindo a aplicação do degrau tarifário previsto no contrato.

Nos próximos quatro anos, se a Motiva Pantanal cumprir suas metas de investimentos, as tarifas devem subir novamente. Caso isso aconteça, ao final do período, o pedágio terá aumentado 101%.

Depois do reajuste, o valor passa de 9 centavos para um pouco mais de 12 centavos por quilômetro. 

A repactuação do contrato prevê investimentos de R$ 9,31 bilhões para ampliar a capacidade e modernizar a BR-163. Entre as principais intervenções estão a duplicação de 203 quilômetros, incluindo os primeiros 65 quilômetros, e a conclusão do Contorno de Mundo Novo nos três primeiros anos.

Além disso, está prevista a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais, 467 quilômetros de acostamentos e 29 quilômetros de contornos em Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas. O contrato também prevê dois ciclos estruturais de restauração do pavimento e renovação da sinalização ao longo da concessão.

As novas tarifas serão cobradas nas praças de pedágio de Mundo Novo, Itaquiraí, Caarapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes, utilizadas por motoristas, transportadores e demais usuários da BR-163/MS.

BONITO

Turma da Boiadeirinha ganha R$ 2,25 mil por minuto para apresentação em Festival de Inverno

Atração infantil vinculada à cantora Ana Castela receberá dos cofres públicos R$ 90 mil por show de 40 minutos em Festival de Inverno de Bonito

04/08/2026 11h00

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Reprodução redes sociais / agroplaykids

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura do Estado (FCMS) contratou o show musical da "Turma da Boiadeirinha" por R$ 90 mil para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito (FIB) no fim deste mês.

A apresentação financiada pelos cofres públicos terá a duração de 40 minutos e acontecerá a partir das 14h no dia 28 de agosto, na Praça da Liberdade, em Bonito. A divulgação aconteceu por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (4).

Firmada com a empresa AgroPlay Kids LTDA, responsável pelas apresentações e eventos do grupo infantil, a contratação acontece pelo Projeto Ações Culturais para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, sem necessidade de licitação por inviabilidade de competição.

A AgroPlay é uma gravadora e empresa de gerenciamento artístico, que a cantora sul-mato-grossense Ana Castela, popularmente também conhecida por "Boiadeira" faz parte e a mesma empresa responsável pela divisão Kids, que comanda o projeto 'Turma da Boiadeirinha, também idealizado pela cantora sertaneja.

A apresentação conta com a caracterização de personagens como a Boiadeirinha e o Perereirinha, referências à cantora Ana Castela e ao cantor Luan Pereira, idealizadores do projeto para as crianças, e que levam a voz dos cantores nas músicas.

Foto: Reprodução / agroplaykids.com.br

Ainda fazem parte do show outros três personagens, Blake e Pierre, representação de animais que participam das aventuras nos desenhos infantis e a personagem Professora Maria Rosa, que conduz a apresentação e interação com o público nos espetáculos.

A atração infantil já veio para o Estado neste ano e o valor cobrado pela empresa teve um acréscimo de aproximadamente 157,14%, com alteração de mais R$ 55 mil no valor para um show dentro do período de três meses.

O valor de R$ 90 mil para uma única apresentação de 40 minutos equivale a R$ 2.250 por minuto para a atração infantil.

Outras contratações

Em maio deste ano, a 'Turma da Boiadeirinha' foi contratada para a programação festiva em comemoração aos 46 anos de emancipação político-administrativa do município de Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul e onde a cantora Ana Castela foi criada.

Na época, o Diário Oficial do Estado divulgou em três edições diferentes a contratação do show infantil para o dia 16 de maio, no valor de R$ 35 mil, mas em nenhuma das publicações foi divulgada a duração da apresentação.

O que se sabe é que no período de três meses, de maio a agosto, o valor da atração infantil subiu R$ 55 mil, de R$ 35 mil (valor em maio) para R$ 90 mil (valor em agosto).

A primeira vez, em maio, o ordenador de despesas era o Prefeito de Sete Quedas, Erlon Fernando (PSDB). Para a apresentação no Festival de Inverno, em 28 de agosto, o responsável é o presidente da FCMS, Eduardo Mendes.

FIB 2026

O 25º Festival de Inverno de Bonito (FIB 2026) ocorrerá de 26 a 30 de agosto em Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul. E é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Bonito.

Durante cinco dias, a cidade turística é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes eventos culturais de Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste

O festival reafirma valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

As entradas são gratuitas e para este ano conta com shows nacionais já confirmados de Ferrugem, Léo Foguete, Seu Jorge e da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo.

A programação prevê espetáculos de teatro, dança, circo, além de feiras de artesanato e gastronômica, exibições de artes visuais, oficinas culturais e atividades educativas, com espaço infantil voltado para crianças, chamado de Festival Bonitinho.

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