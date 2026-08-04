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Inquérito

Com 12 irregularidades, clínica de hemodiálise vira alvo do MPMS

O caso veio à tona após registros graves de intercorrências, incluindo suspeitas de falhas em protocolos assistenciais e sanitários

João Pedro Zequini

04/08/2026 - 11h20
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito para investigar uma clínica de Campo Grande, especializada em diálise e nefrologia. A medida foi tomada após serem apontadas inúmeras irregularidades sanitárias e em protocolos assistenciais. 

A investigação, formalizada pelo Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, titular da 76ª Promotoria de Justiça da Capital, teve início após a análise de informações reunidas em um procedimento instaurado em maio deste ano.

As irregularidades foram encontradas após inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária Estadual e foram encontradas pelos menos 12 infrações nas operações sanitárias da clínica, relacionadas à segurança dos pacientes, higienização de equipamentos, controle da qualidade da água, registros assistenciais e comunicação de eventos adversos.

O relatório aponta desde a má higienização de equipamentos vitais até o controle precário da qualidade da água, elemento considerado fundamental no processo de hemodiálise.

Mesmo após ser autuada e penalizada administrativamente, a clínica continua sob vigilância rigorosa. O MPMS enfatiza que "corrigir os erros agora não apaga o passado", e a instituição deverá responder por cada uma das falhas que colocaram a população em risco.

O Ministério Público estabeleceu um prazo de 20 dias para que a clínica apresentasse provas de que todas as irregularidades apontadas foram reparadas. O caso é conduzido pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, que apura a responsabilidade criminal pelos danos causados e pela morte registrada

O inquérito civil foi instaurado com o objetivo de entender se há uma ligação direta entre o descaso sanitário e as tragédias registradas. 

O procedimento segue em tramitação e novas inspeções podem ser realizadas a qualquer momento para garantir que nenhuma outra vida seja perdida por falhas que poderiam ter sido evitadas.
 

TARIFAÇO

Reajuste de 40,5% no pedágio da BR-163 em MS entra em vigor amanhã

Com as tarifas atualizadas, um carro de passeio passa a ter o custo de R$ 107, se percorrer as nove praças de pedágio na rodovia

04/08/2026 11h10

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Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto

Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A partir desta quarta-feira (5), as tarifas de pedágio terão aumento de 40,5% na rodovia BR-163, em Mato Grosso do Sul. A maior parte deste percentual (33,64%) é decorrente do primeiro degrau tarifário definido na repactuação do contrato de concessão.

Além deste primeiro degrau, amanhã ainda haverá a correção da inflação de 5,16%, referente ao período entre abril de 2025 e junho de 2026. Como um incide sobre o outro, o percentual ultrapassa os 40%. Com a atualização do pedágio, um carro de passeio terá o custo de R$ 107 se percorrer as nove praças da rodovia. O custo até a meia noite desta terça-feira (4) é de R$ 76,1.

Pedágio na praça de Campo Grande da BR-163 vai sair de R$ 10,00 para R$ 14,30, após a entrada em vigor do novo preço em agosto

A aplicação do degrau tarifário está prevista no acordo de repactuação da concessão e ocorre quando a concessionária comprova a execução de, no mínimo, 90% das obras e dos serviços previstos para o período no Programa de Exploração da Rodovia (PER), conforme verificação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Na Motiva Pantanal, o verificador independente confirmou o cumprimento das intervenções programadas para os nove primeiros meses da repactuação, permitindo a aplicação do degrau tarifário previsto no contrato.

Nos próximos quatro anos, se a Motiva Pantanal cumprir suas metas de investimentos, as tarifas devem subir novamente. Caso isso aconteça, ao final do período, o pedágio terá aumentado 101%.

Depois do reajuste, o valor passa de 9 centavos para um pouco mais de 12 centavos por quilômetro. 

A repactuação do contrato prevê investimentos de R$ 9,31 bilhões para ampliar a capacidade e modernizar a BR-163. Entre as principais intervenções estão a duplicação de 203 quilômetros, incluindo os primeiros 65 quilômetros, e a conclusão do Contorno de Mundo Novo nos três primeiros anos.

Além disso, está prevista a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais, 467 quilômetros de acostamentos e 29 quilômetros de contornos em Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Vila São Pedro e Vila Vargas. O contrato também prevê dois ciclos estruturais de restauração do pavimento e renovação da sinalização ao longo da concessão.

As novas tarifas serão cobradas nas praças de pedágio de Mundo Novo, Itaquiraí, Caarapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Pedro Gomes, utilizadas por motoristas, transportadores e demais usuários da BR-163/MS.

BONITO

Turma da Boiadeirinha ganha R$ 2,25 mil por minuto para apresentação em Festival de Inverno

Atração infantil vinculada à cantora Ana Castela receberá dos cofres públicos R$ 90 mil por show de 40 minutos em Festival de Inverno de Bonito

04/08/2026 11h00

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Reprodução redes sociais / agroplaykids

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura do Estado (FCMS) contratou o show musical da "Turma da Boiadeirinha" por R$ 90 mil para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito (FIB) no fim deste mês.

A apresentação financiada pelos cofres públicos terá a duração de 40 minutos e acontecerá a partir das 14h no dia 28 de agosto, na Praça da Liberdade, em Bonito. A divulgação aconteceu por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (4).

Firmada com a empresa AgroPlay Kids LTDA, responsável pelas apresentações e eventos do grupo infantil, a contratação acontece pelo Projeto Ações Culturais para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul, sem necessidade de licitação por inviabilidade de competição.

A AgroPlay é uma gravadora e empresa de gerenciamento artístico, que a cantora sul-mato-grossense Ana Castela, popularmente também conhecida por "Boiadeira" faz parte e a mesma empresa responsável pela divisão Kids, que comanda o projeto 'Turma da Boiadeirinha, também idealizado pela cantora sertaneja.

A apresentação conta com a caracterização de personagens como a Boiadeirinha e o Perereirinha, referências à cantora Ana Castela e ao cantor Luan Pereira, idealizadores do projeto para as crianças, e que levam a voz dos cantores nas músicas.

Foto: Reprodução / agroplaykids.com.br

Ainda fazem parte do show outros três personagens, Blake e Pierre, representação de animais que participam das aventuras nos desenhos infantis e a personagem Professora Maria Rosa, que conduz a apresentação e interação com o público nos espetáculos.

A atração infantil já veio para o Estado neste ano e o valor cobrado pela empresa teve um acréscimo de aproximadamente 157,14%, com alteração de mais R$ 55 mil no valor para um show dentro do período de três meses.

O valor de R$ 90 mil para uma única apresentação de 40 minutos equivale a R$ 2.250 por minuto para a atração infantil.

Outras contratações

Em maio deste ano, a 'Turma da Boiadeirinha' foi contratada para a programação festiva em comemoração aos 46 anos de emancipação político-administrativa do município de Sete Quedas, no interior de Mato Grosso do Sul e onde a cantora Ana Castela foi criada.

Na época, o Diário Oficial do Estado divulgou em três edições diferentes a contratação do show infantil para o dia 16 de maio, no valor de R$ 35 mil, mas em nenhuma das publicações foi divulgada a duração da apresentação.

O que se sabe é que no período de três meses, de maio a agosto, o valor da atração infantil subiu R$ 55 mil, de R$ 35 mil (valor em maio) para R$ 90 mil (valor em agosto).

A primeira vez, em maio, o ordenador de despesas era o Prefeito de Sete Quedas, Erlon Fernando (PSDB). Para a apresentação no Festival de Inverno, em 28 de agosto, o responsável é o presidente da FCMS, Eduardo Mendes.

FIB 2026

O 25º Festival de Inverno de Bonito (FIB 2026) ocorrerá de 26 a 30 de agosto em Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul. E é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Bonito.

Durante cinco dias, a cidade turística é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. O evento é considerado um dos maiores e mais importantes eventos culturais de Mato Grosso do Sul e da Região Centro-Oeste

O festival reafirma valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

As entradas são gratuitas e para este ano conta com shows nacionais já confirmados de Ferrugem, Léo Foguete, Seu Jorge e da dupla sertaneja Humberto e Ronaldo.

A programação prevê espetáculos de teatro, dança, circo, além de feiras de artesanato e gastronômica, exibições de artes visuais, oficinas culturais e atividades educativas, com espaço infantil voltado para crianças, chamado de Festival Bonitinho.

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