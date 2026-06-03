Agesul destina R$2 milhões para reconstruir pontes de madeira levadas pela chuva

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, a Agesul separou cerca de R$2,6 milhões para reconstrução de pontes de madeira em dois municípios do interior do Mato Grosso do Sul, em trechos distintos da rodovia MS-352, conforme texto divulgado hoje (03) pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) em edição do Diário Oficial Eletrônico do Estado (DOE) .
Ao todo são três contratações feitas através da popular "dispensa de licitação", com duas empresas distintas, que somam um montante exato de R$2.647.470,33, Belter Construções e Construtora Buriti, sendo divididos da seguinte forma:
- Belter Construções: R$ 1.176.999,55
- Construtora Buriti: R$ 1.470.470,78
Aqui cabe esclarecer que esse valor pago à Belter Construções representa um único processo administrativo, para os 44 metros de extensão de ponte de madeira sobre o Rio Taboco, no município de Corguinho, em coordenadas que estão localizadas distante exatamente 115 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul.
Já o montante destinado à Construtora Buriti corresponde aos R$513.645,08 pagos pelos 18 metros sobre o Córrego Santo Onofre, no município de Rio Negro, e por quase um milhão de reais (R$956.825,70) empenhado para outros 36 metros da ponte de madeira sobre o Rio Taboco também em Corguinho, obras que estão exatos 30,7 km de distância uma da outra.
Pontes milionárias
Essa não é a primeira vez que o termo "pontes milionárias" aparece ligado à reconstrução desses monumentos de infraestrutura destruídos em Mato Grosso do Sul, vale lembrar ao trecho sobre o Rio do Peixe que cedeu na rodovia MS-080 em fevereiro deste ano.
Semelhante ao que acontece com as atuais reconstruções em madeira, essa ponte do Rio do Peixei também cedeu devido às fortes chuvas e força da água, sendo uma obra de custo estimado de R$ 13,2 milhões instalada pelo 9º Batalhão de Engenharia do Exército.