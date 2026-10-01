Agesul prevê R$ 19 milhões para levar água à aldeia Jaguapiru

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), abriu licitação para implantar sistema de abastecimento de água na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, município localizado a 216 quilômetros de Campo Grande.
O valor estimado é de R$ 19.764.583,04. O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira (1°) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
O critério de julgamento é o menor preço. O modo de disputa é aberto. O regime de execução é empreitada por preço unitário.
O pregão será aberto em 22 de outubro de 2026, às 8h30min, no site de Licitações da Agesul. Confira o trecho redigido em Diário Oficial:
A abertura de licitação mostra que água potável e saneamento para a população indígena estão prestes a sair do papel.
De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, as obras saneamento vão beneficiar 120 mil indígenas que ainda não têm acesso à água de qualidade.
“São 120 mil indígenas que não têm acesso à água de qualidade. Aí nós vamos resolver esse problema. E aí, de novo, todo mundo em torno do mesmo propósito: Assembleia Legislativa, Bancada Federal, Bancada Estadual, Executivo Estadual, Governo Federal, colocando recurso nesse projeto. E a Senesul é uma empresa que o Estado é sócio dela, é uma empresa de mercado. Ela tem que dar resultado”, ressaltou Riedel, em discurso realizado no evento "Benefícios econômicos da espansão do Saneamento em Mato Grosso do Sul", em 22 de junho de 2026, no auditório da Governadoria, em Campo Grande.
A proposta busca levar infraestrutura a localidades que enfrentam dificuldades históricas de acesso à água potável.