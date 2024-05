Corpus Christi: confira quais ruas serão interditadas a partir desta quarta-feira (29)

CAMPO GRANDE

Feriado é marcado por celebrações religiosas, confecção do famoso tapete, missas, visitas, shows e bênçãos no centro de Campo Grande

Feriado de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (30) em todo o Brasil.

Expressão latina que significa “Corpo de Cristo”, a data é uma comemoração litúrgica das igrejas Católica Apostólica Romana e Anglicana que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes.

É marcada por celebrações religiosas, confecção do famoso tapete, missas, visitas, shows e bênçãos.

A confecção dos tapetes é uma tradição católica popular que simboliza a preparação e o caminho que os fiéis devem percorrer para receber o Corpo de Cristo durante a Eucaristia, que é o cerne das celebrações de Corpus Christi.

Os tapetes reúnem cores, desenhos, ilustrações e imagens. São postos no asfalto, geralmente em avenidas importantes da cidade, e feitos de pedrinhas, sal, sal grosso, serragem, areia, café e pó coloridos. Cada paróquia apresenta seu tema, desenho e material.

Fiéis reunidos na montagem do tapete. Foto: Marcelo Victor

Mais de 2,3 mil fiéis, de 58 paróquias, se reuniram para confeccionar 1.083 metros do famoso tapete de Corpus Christi, na manhã desta quinta-feira (30), nas avenidas Afonso Pena, 13 de maio e Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande. O tema deste ano é “Vinde e Vede. Ele está no meio de nós!”.

Aproximadamente 120 fiéis da Paróquia Santa Luzia marcaram presença para confeccionar 25 metros de tapete, cuja ilustração é rosetas que recordam um ostensório, uma Eucaristia e releitura dos olhos do martírio de Santa Luzia.

Padre há seis anos da Paróquia Santa Luzia, Vander Casemiro, madrugou e chegou na avenida Afonso Pena às 6h para iniciar a montagem dos tapetes.

“Este é um momento forte de fé, um momento de unidade entre as paróquias, onde nós celebramos a vida real, a majestade de nosso Senhor Jesus. Então preparar os tapetes é preparar o caminho para Jesus passar. Então tem essa dimensão forte da realeza do Senhor, da majestade, Jesus Eucaristia, que é o nosso ponto mais alto da nossa vida cristã, da nossa liturgia”, comentou.

Advogada, Alice Adolfo Miranda Plöger Zeni, é adepta da Paróquia São José e ressaltou a importância da data para o calendário cristão.

“Essa data para mim é a mais importante depois da Páscoa, porque na Páscoa nós temos a ressurreição de Cristo e agora a gente celebra a Transsubstanciação, que acontece todos os dias, em todas as celebrações eucarísticas e a gente celebra o Corpo de Cristo, que é o cerne de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, da nossa religião, da nossa fé”, afirmou.

Carlo Acutis, o mais novo santo da Igreja Católica. Foto: Marcelo Victor

O tema do tapete da Paróquia São José, deste ano, é o mais novo santo da Igreja Católica, Carlo Acutis . “É um adolescente que já intercedeu por muitas pessoas, os milagres que ele operou são realmente magníficos”.

Padre da Paróquia Maria Medianeira das Graças - Vila Popular, Jesudas Fernando, é sacerdote há 48 anos e afirmou que este é um momento de celebração e união de fiéis pelo Corpo de Cristo.

“Maior data da nossa fé. Manifestação de presença de Corpo e Sangue de Cristo no mundo”.

O tema que a Paróquia Maria Medianeira das Graças utilizou nos tapetes este ano é a Campanha da Fraternidade 2024, cujo lema é ‘Amizade Social’. Os desenhos variam de corações à cruzes. O tamanho do tapete é 26 metros x 3 metros.

“Hoje nós estamos desenhando o tema da Campanha de Fraternidade 2024: Fraternidade e Amizade Social. Acho que a nossa paróquia é a única que fez uma obra maravilhosa de Fraternidade e Amizade Social. No sentido, todo sábado nós servimos um almoço aos necessitados para quase 500 pessoas, há cinco anos. Começamos esse trabalho no início da pandemia de Coronavírus. Então eu estou fazendo esforço para manifestar essa amizade social”, disse o padre.

A montagem dos tapetes começou às 7h. Às 9h, houve visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento: hospitais, penitenciárias e Unidades de Medidas Socioeducativas para Menores.

No período da tarde, haverá Santa Missa, procissão e shows com as bandas Boa Nova e Salux, na Praça do Rádio. São esperadas 35 mil pessoas nas celebrações.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação completa do feriado de Corpus Christi 2024:

7h - Confecção de tapetes

9h – Visita do Santíssimo Sacramento aos lugares de sofrimento

15h – Celebração Eucarística e Procissão

Shows e bênçãos no fim da tarde

Locais que serão visitados:

Santa Casa de Misericórdia

Regional Rosa Pedrossian

Hospital Universitário

Maternidade Cândido Mariano

UNIMED

CASSEMS

Clínica Carandá

Hospital do Coração

Hospital do Câncer José Abrão

Hospital São Julião

Hospital Militar de Campo Grande

Hospital Geral El Kadri

PRONCOR – Cachoeirinha

Clínica Santa Marina

Unei Dom Bosco

Unei Feminina

Presídio Estadual Máxima – Estabelecimento Penal “Jair F. Carvalho”

Penitenciária Estadual Feminina Gameleira

Semiaberto da Gameleira

DOAÇÕES PARA O RS

Donativos arrecadados pelos militares do Exército

Militares do Exército Brasileiro arrecadam doações, nesta quinta-feira (30), para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul, na Praça do Rádio, durante as celebrações de Corpus Christi.

Interessados podem doar alimentos, roupas, suprimentos, remédios e água. Também é necessário força de mão de obra, ou seja, pessoas para ajudarem a carregar os donativos.

CORPUS CHRISTI

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.