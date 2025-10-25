Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

AGORA: Loja de lubrificantes volta a pegar fogo e atinge casa vizinha no Jardim América

Três viaturas do Corpo de Bombeiros seguem no local para conter o fogo e as explosões no fundo da loja

Tamires Santana e Naiara Camargo

Tamires Santana e Naiara Camargo

25/10/2025 - 09h38
Mais de 15 horas após o primeiro foco de incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja de lubrificantes, na região do Jardim América na noite de ontem (24), em Campo Grande, o estabelecimento voltou a pegar fogo na manhã deste sábado (25), e já atingiu a casa vizinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local trabalhando para conter o fogo e as explosões no fundo da loja. 

A reportagem do Correio do Estado está no local, acompanhando o trabalho dos militares, e de acordo com as informações, está sendo necessário jogar serragem no chão para sugar o óleo, que é inflamável e faz com que os bombeiros escorreguem e caiam.

Conforme divulgado mais cedo, o incêndio de grandes proporções atingiu a loja de lubrificantes e peças automotivas, na noite desta sexta-feira (24), ao lado do Parque de Exposições Laucídio Coelho, na rua Doutor Pacífico Lopes Siqueira, Jardim América, em Campo Grande.

As chamas “ganharam altura”, se espalharam rapidamente e tomaram conta do pavilhão. Além disso, uma nuvem de fumaça preta se formou e foi vista por toda a região da avenida Fábio Zahran. Havia funcionários no local, e, apesar do desespero, todos conseguiram sair e não se feriram.

De acordo com as informações, o fogo começou por volta das 19 horas e só foi controlado às 23 horas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, e dezenas de militares contiveram as chamas e todas as viaturas de água de Campo Grande foram empenhadas para controlar o incêndio.

Entretanto, nesta manhã, a loja voltou a pegar fogo e os bombeiros voltaram ao local.

O Correio do Estado segue acompanhando a ação do Corpo de Bombeiros e a matéria será atualizada no decorrer do dia com mais informações.

Advocacia pública

PGE-MS inaugura nova sede em Campo Grande

Nova sede de 5,3 mil m² amplia espaço e funcionalidade da Procuradoria-Geral do Estado

24/10/2025 20h59

Governador Eduardo Riedel, procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia, ex-governador Reinaldo Azambuja e senadora Tereza Cristina

Governador Eduardo Riedel, procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia, ex-governador Reinaldo Azambuja e senadora Tereza Cristina Divulgação

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) inaugurou nesta sexta-feira (24) sua nova sede, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. 

Com 5,3 mil metros quadrados, o prédio foi adquirido no início da década, e depois de passar por reformas, está pronto para receber o serviço de consultoria jurídica e advocacia pública da administração estadual.

Durante a cerimônia, o governador Eduardo Riedel destacou que a entrega vai além de uma obra de infraestrutura. 

“O que presenciamos hoje é mais do que a inauguração de um prédio moderno. Este é um marco do fortalecimento da Procuradoria, que se consolidou como órgão técnico e essencial para a boa gestão pública”, afirmou.

Riedel ressaltou a profissionalização do órgão, que se transformou em um escritório público altamente qualificado, atuando de forma estratégica em temas jurídicos, tributários e administrativos. Segundo o governador, apenas em seu mandato, as ações da Procuradoria garantiram mais de 1 bilhão de reais em decisões judiciais favoráveis ao Estado, reforçando sua relevância técnica.

O governador também destacou a atuação da procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, que tem representado o Estado em debates nacionais, como a reforma tributária, e em pautas de alcance internacional, como o marco temporal das terras indígenas. Riedel lembrou ainda do papel da PGE em um acordo inédito de compra de terras para assentamentos indígenas, considerado uma das primeiras negociações desse tipo no país.

 Estrutura moderna e funcional

O novo prédio da PGE foi projetado para oferecer um ambiente de trabalho moderno e acessível. São quatro pavimentos e subsolo, com quatro salas de reunião, auditório, setor de atendimento ao público e plataformas elevatórias. Os setores estão organizados por especialidade, seguindo a reestruturação administrativa iniciada em 2020, que tornou o trabalho mais eficiente e integrado.

Para a procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, a nova sede simboliza a consolidação de avanços importantes. “Celebramos aqui a produtividade e a modernização da PGE. Destaco a integração com a Advocacia Pública Nacional, a gestão mais eficiente da dívida ativa e o projeto Simplifique, que aproxima o cidadão da linguagem jurídica e do serviço público”, afirmou.

Foco em soluções rápidas e consensuais

Ana Carolina também destacou a importância das soluções consensuais e da desjudicialização. “Avançamos na busca por acordos e mediações, tornando nossa atuação mais rápida e eficiente. Nosso objetivo é entregar resultados de qualidade à sociedade sul-mato-grossense. Que este espaço seja também de aprendizado, acolhimento e inspiração”, disse.

Entre as iniciativas recentes da PGE/MS estão a modernização da gestão da Dívida Ativa, a criação de um núcleo de atendimento em parceria com o Detran/MS, que aumentou em 77% a agilidade nas respostas, e a atuação da Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (CASC), especialmente na mediação de questões na área da saúde.

História e relevância

Criada em 1º de janeiro de 1979 pelo Decreto-Lei nº 25, assinado pelo governador Harry Amorim Costa, a PGE/MS teve como primeiro procurador-geral o advogado José Couto Vieira Pontes. A Lei Complementar nº 31/1987 definiu suas competências e o estatuto da carreira. Com a Constituição Estadual de 1989, a Procuradoria foi reconhecida como instituição essencial à Administração Pública, com a missão de defender os direitos e interesses do Estado.

O evento reuniu autoridades de diferentes poderes, incluindo a senadora Tereza Cristina, o deputado estadual Paulo Corrêa, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, o presidente da Associação dos Procuradores de MS, Adriano Arrias de Lima, e o ex-governador Reinaldo Azambuja.
 

Campo Grande

Chance de greve sai do radar após promessa de pagamento aos motoristas

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, Demétrio Ferreira confirmou o recebimento de um ofício do consórcio garantindo o pagamento

24/10/2025 18h20

Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã

Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A assembleia que os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande fariam na próxima segunda-feira (27) foi cancelada depois que o Consórcio Guaicurus se comprometeu a pagar o adiantamento salarial (vale) na mesma data. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCG), Demétrio Ferreira, confirmou nesta sexta-feira (24) que recebeu um ofício do consórcio garantindo o pagamento.

Com isso, o risco de nova paralisação ou greve, que poderia ocorrer na terça-feira (28), foi suspenso. Na última quarta-feira (22), os motoristas paralisaram as atividades por cerca de três horas no início da manhã, prejudicando quem depende do transporte público.

O impasse salarial acontece enquanto a Prefeitura de Campo Grande regulariza os repasses ao sistema de transporte coletivo. Nos últimos dois dias, o município transferiu 2,3 milhões de reais em subvenções ao consórcio. Ainda faltam 1,03 milhão, que deve ser pago até o início da próxima semana com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Segundo a secretária de Fazenda, Márcia Helena Okama, parte das gratuidades custeadas pelo município está ligada ao transporte de pacientes renais crônicos, pessoas em tratamento de câncer e portadores de algumas DSTs. Por mês, a prefeitura repassa, dependendo do fluxo de passageiros, 1,5 milhão de reais. Com o pagamento previsto, ainda restam os meses de novembro e dezembro para completar o subsídio anual.

Okama ressaltou que a regularização inclui pagamentos já realizados e que o Consórcio Guaicurus já recebeu os repasses feitos nos últimos dois dias. Com isso, os atrasos que geraram a paralisação de quarta-feira foram parcialmente resolvidos, garantindo ao menos temporariamente a normalidade do serviço.

A secretária também informou que a inadimplência do município junto ao Tesouro Nacional está quase totalmente resolvida. O município não consta mais no Cadin (Cadastro de Inadimplentes da Receita Federal), que impede o recebimento de transferências voluntárias de outros entes públicos. O bloqueio havia impedido que o Governo de Mato Grosso do Sul repassasse 3,3 milhões de reais referentes ao subsídio do transporte coletivo. Com a situação regularizada, o Estado poderá transferir sua parte do subsídio normalmente.

A coletiva ainda contou com a presença do presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, e do presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg), José Mário Antunes da Silva. Eles reforçaram que, com a regularização dos repasses, esperam que o serviço funcione sem novas paralisações e alertaram que o Consórcio Guaicurus pode ser multado caso os ônibus não circulem normalmente.

O subsídio ao transporte coletivo foi criado após a pandemia para ajudar a equilibrar as contas do sistema. Hoje, o consórcio recebe 6,17 reais por passagem, enquanto o usuário paga 4,90 reais. A diferença é coberta pela prefeitura e pelo governo do estado, garantindo o funcionamento do transporte e evitando reajustes diretos na tarifa.

Paralisação

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na quarta-feira (22), as ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo. Na ocasião, os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

O atraso no pagamento do chamado vale, da ordem de R$ 1,3 mil, atingiu o bolso de cerca de mil trabalhadores, segundo Demétrio de Freitas. "Infelizmente o consórcio não fez esse depósito. Esperamos até ontem e fomos informados que não iam pagar e não havia data definida para efetuar esse pagamento. Por isso tomamos essa iniciativa de fazer esse protesto hoje pela manhã", afirmou o presidente do sindicato. 

O protesto e a ameaça de greve por tempo indeterminado coincide com as reivindicações, inclusive por meio da Justiça, dos proprietários das empresas pelo reajuste da tarifa, que desde o dia 24 de janeiro está em R$ 4,95. Os empresários reivindicam reajuste da ordem 26%, o que elevaria a tarifa para R$ 6,17.

Diante disso, uma decisão do juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, determinou  que o município cumpra decisão já julgada, que manda subir a tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79.

*Colaborou Eduardo Miranda

