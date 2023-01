Alunos aprovados em olimpíadas de conhecimento podem ingressar na UFMS sem vestibular ou Enem

folia

A folia vai acontecer nos dias 21 e 22 de fevereiro, com o desfile de 8 escolas de samba na Praça do Papa

Lançamento aconteceu na noite de sexta-feira (21) no Armazém Cultural Edemir Rodrigues

Foi lançado oficialmente o carnaval 2023 de Campo Grande, na noite de sexta-feira (20), no Armazém Cultural. A tradicional festa terá dois dias de desfiles, em 21 e 22 de fevereiro, na Praça do Papa, com a participação de 8 escolas de samba.

Segundo Viviane Luiza, secretaria-adjunta da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), que representava no momento o governador Eduardo Riedel, disse que para fortalecer a cidade é necessário a valorização da cultura popular.

"O Carnaval é uma das atividades mais democráticas do país. Incentiva direta e indiretamente a geração de emprego em diversos setores da economia e da classe artística. E é com esse olhar de fortalecimento que o Governo do Estado mais uma vez é parceiro desta ação.”

A folia na Capital tem o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura (FCMS). A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) vai promover o desfile das escolas de samba.

Max Freitas, diretor presidente da FCMS, declarou que sabe da importância do carnaval para cada escola de samba. “Foi por isso que conseguimos, junto ao Governo do Estado um aumento de 43% no repasse desse ano, para que as escolas tenham muito mais oportunidade de mostrar toda a sua beleza na avenida”.

O município vai repassar um subsídio de R$ 440 mil reais para a organização, além do apoio com estrutura, desde banheiros químicos, sonorização e o local dos desfiles.

“Queremos fazer uma festa linda, com segurança, onde todas as famílias poderão aproveitar esse momento de alegria. Campo Grande prestigia essas escolas de samba, o trabalho da Liga e todos esses artistas. Queremos ver todos os campo-grandenses na avenida, jorrando alegria, irradiando boas vibrações e comemorando um Carnaval positivo”, apontou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

Numa parceria com as entidades e prefeituras, o Governo de MS, investiu R$ 1,6 milhão para as ligas das escolas de samba de Campo Grande e Corumbá, além da liga de blocos independentes da cidade Branca.