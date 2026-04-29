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EXPOGLÓRIA

Prefeitura realiza 35ª EXPOGLÓRIA com entrada franca nos quatro dias

Exposição Agropecuária de Glória de Dourados celebra os 62 anos do município com rodeio, shows nacionais e programação diversificada no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo, de 30 de abril a 3 de maio

Da Redação

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29/04/2026 - 18h12
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A Prefeitura Municipal de Glória de Dourados e a APAE realizam, de 30 de abril a 3 de maio de 2026, a 35ª EXPOGLÓRIA (Exposição Agropecuária de Glória de Dourados). O evento, que marca as comemorações dos 62 anos de fundação do município, acontece no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo e terá entrada franca em todos os dias, garantindo acesso gratuito para a população de Glória de Dourados e dos municípios da região. A programação foi planejada para contemplar todos os públicos ao longo dos quatro dias de evento.

A grade de atrações inclui shows com artistas nacionais, rodeio profissional em touros e cavalos, Prova dos Três Tambores, cavalgada, palestras, espaço de expositores, parque de diversões, encontro de carros antigos, encontro de som, motos e carros rebaixados, reunindo cultura, lazer, agronegócio e entretenimento em um único espaço.

A programação artística e esportiva segue a seguinte ordem: na quinta-feira (30/04), abertura oficial do rodeio e show com a dupla Danilo & Davi; na sexta-feira (01/05), rodeio e show com Leo & Raphael e Country Beat; no sábado (02/05), final do rodeio e show com a dupla Marcos e Belutti; e no domingo (03/05), encerramento com Kamisa 10 na 2ª Tardezinha do Pagode.

Exposição Agropecuária de Glória de Dourados celebra os 62 anos do município com rodeio, shows nacionais e programação diversificada no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo, de 30 de abril a 3 de maio

O rodeio profissional, com provas em touros e cavalos (cutiano), acontece de quinta a sábado, com transmissão ao vivo narrada por Gleydson Rodrigues, Pena Branca e pelo locutor gloriadourense Rogério Oliveira.

A 35ª EXPOGLÓRIA conta com o apoio da Câmara Municipal de Glória de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS.

O prefeito Júlio Buguelo, destacou:

“A EXPOGLÓRIA é a maior celebração do nosso município. São 62 anos de história e 35 edições de um evento que pertence ao povo de Glória de Dourados. Trabalhamos para que cada edição seja mais acolhedora, mais segura e mais rica do que a anterior. Este ano, a entrada é gratuita em todos os dias porque queremos que cada morador da cidade e cada visitante da região se sinta parte dessa festa.”

A Prefeitura Municipal reforça o convite à população de Glória de Dourados e das cidades vizinhas para participar de todos os dias do evento.

“O Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo estará preparado para receber o público com segurança e infraestrutura adequada”, avisa o prefeito.

Mais informações sobre a programação podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados nas redes sociais.

Investigação

MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados

Procedimento foi aberto a partir de denúncia anônima e envolve cinco instituições de ensino da rede privada do município

29/04/2026 16h00

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MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados

MP apura recusa de matrícula a autistas em escolas privadas de Dourados Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento administrativo para investigar denúncias de recusa de matrícula e cobrança de valores considerados excessivos por escolas particulares de Dourados no atendimento a crianças com deficiência e transtorno do espectro autista (TEA). A informação foi publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial. 

A apuração é conduzida pela 17ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados e trata de possíveis violações de direitos individuais indisponíveis às crianças. O procedimento foi aberto a partir de denúncia anônima e envolve cinco instituições de ensino da rede privada do município. São alvos da investigação as escolas Franciscana Imaculada Conceição, Escola Adventista, Sagrado Coração, Lumiere e Wings.

O MP busca esclarecer se houve negativa de vagas a estudantes com deficiência, além da eventual prática de cobrança diferenciada ou abusiva nas mensalidades e taxas escolares.

Em entrevista ao Correio do Estado, a assessoria de imprensa estadual da rede adventista alegou ter ciência da investigação e disse colaborar com o MP. "Sim, o Ministério Público entrou em contato conosco, estamos colaborando, a rede adventista não registra nenhum tipo de reclamação, temos alunos com essas condições, e estamos colaborando com as investigações".  

Cabe destacar que a legislação brasileira garante o direito à educação inclusiva, proibindo a recusa de matrícula e a cobrança adicional de valores em razão da condição do aluno. Caso sejam confirmadas irregularidades, as instituições podem ser responsabilizadas nas esferas civil e administrativa.

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infraestrutura

Adriane assina liberação de R$ 100 milhões para asfaltar 19 bairros de Campo Grande

O recurso é proveniente da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul e integra o pacotão de R$ 540 milhões para pavimentação de 40 bairros até 2028

29/04/2026 13h45

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Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028

Pavimentação deve contemplar 40 bairros da Capital até 2028 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um pacotão de R$ 100 milhões em repasses da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul será assinado nesta quinta-feira (30) pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) para pavimentação e drenagem. O valor garante 33,9 quilômetros de asfalto novo em 19 bairros da Capital. 

A assinatura do contrato de concessão do recurso deve acontecer no gabinete da Prefeita, às 10h de amanhã (30). 

O valor deve ser somado a outros R$ 143 milhões que já foram disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e foram formalizados durante a Expogrande 2026, onde R$ 136.099.957,27 serão financiados e R$ 7.166.400 virão do Município. O recurso será viabilizado através do programa do governo Federal, Avançar Cidades.

Essa etapa faz parte de um planejamento da Prefeitura que prevê um investimento de R$ 540 milhões em pavimentação asfáltica na cidade até 2028, garantindo asfalto em mais de 40 bairros. 

Neste primeiro momento, os bairros que serão contemplados com a pavimentação nas viar urbanas são:

  • Vila Nossa Senhora Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Jardim Noroeste 
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tiradentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Itamaracá
  • Moreninha IV
  • Moreninha III
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Jardim Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Tijuca/Verdes Mares
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim Oliveira
  • Residencial Flores

Ao longo dos próximos dois anos, de acordo com a prefeitura, a Capital deverá receber quase 700 quilômetros de pavimentação, a partir do Plano de Equilíbrio Fiscal, que engloba uma série de medidas de aprimoramento e modernização da gestão das finanças municipais, possibilitando que a cidade estivesse apta a receber os investimentos. 

“Fizemos o dever de casa, cortamos despesas e agora o resultado começa a vir com investimentos para a cidade”, ressaltou Adriane Lopes. 

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber quais bairros estão contemplados no recurso que será assinado nesta quinta-feira. O espaço está aberto para as atualizações. 

 

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