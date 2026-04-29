Prefeitura realiza 35ª EXPOGLÓRIA com entrada franca nos quatro dias

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A Prefeitura Municipal de Glória de Dourados e a APAE realizam, de 30 de abril a 3 de maio de 2026, a 35ª EXPOGLÓRIA (Exposição Agropecuária de Glória de Dourados). O evento, que marca as comemorações dos 62 anos de fundação do município, acontece no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo e terá entrada franca em todos os dias, garantindo acesso gratuito para a população de Glória de Dourados e dos municípios da região. A programação foi planejada para contemplar todos os públicos ao longo dos quatro dias de evento.

A grade de atrações inclui shows com artistas nacionais, rodeio profissional em touros e cavalos, Prova dos Três Tambores, cavalgada, palestras, espaço de expositores, parque de diversões, encontro de carros antigos, encontro de som, motos e carros rebaixados, reunindo cultura, lazer, agronegócio e entretenimento em um único espaço.

A programação artística e esportiva segue a seguinte ordem: na quinta-feira (30/04), abertura oficial do rodeio e show com a dupla Danilo & Davi; na sexta-feira (01/05), rodeio e show com Leo & Raphael e Country Beat; no sábado (02/05), final do rodeio e show com a dupla Marcos e Belutti; e no domingo (03/05), encerramento com Kamisa 10 na 2ª Tardezinha do Pagode.

Exposição Agropecuária de Glória de Dourados celebra os 62 anos do município com rodeio, shows nacionais e programação diversificada no Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo, de 30 de abril a 3 de maio

O rodeio profissional, com provas em touros e cavalos (cutiano), acontece de quinta a sábado, com transmissão ao vivo narrada por Gleydson Rodrigues, Pena Branca e pelo locutor gloriadourense Rogério Oliveira.

A 35ª EXPOGLÓRIA conta com o apoio da Câmara Municipal de Glória de Dourados, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS.

O prefeito Júlio Buguelo, destacou:

“A EXPOGLÓRIA é a maior celebração do nosso município. São 62 anos de história e 35 edições de um evento que pertence ao povo de Glória de Dourados. Trabalhamos para que cada edição seja mais acolhedora, mais segura e mais rica do que a anterior. Este ano, a entrada é gratuita em todos os dias porque queremos que cada morador da cidade e cada visitante da região se sinta parte dessa festa.”

A Prefeitura Municipal reforça o convite à população de Glória de Dourados e das cidades vizinhas para participar de todos os dias do evento.

“O Parque de Exposições Manoel Alves de Azevedo estará preparado para receber o público com segurança e infraestrutura adequada”, avisa o prefeito.

Mais informações sobre a programação podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados nas redes sociais.