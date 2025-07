Andarilho provoca interdição do anel viário em Campo Grande

sorte?

Construtora do PR ofereceu deságio de apenas 1,24% e vai receber R$ 104 milhões para asfaltar 32 km em Amambai

Na terça-feira da semana passada o Governo do Estado fez a entrega oficial, com direito a festa, dos últimos 25 quilômetros da pavimentação da MS-352, ligando a cidade de Terenos à Ponte do Grego (sobre o Rio Aquidauana). A obra foi feita pela empreiteira paranaense Weiller Construção Civil, que recebeu quase R$ 59 milhões. Com a conclusão, suas atividades em Mato Grosso do Sul haviam acabado.

Mas, a empresa não precisará voltar ao Paraná, pois nesta terça-feira (29) o Governo do Estado divulgou o resultado da licitação para pavimentar 32 quilômetros da MS-289, no município de Amambai, no extremo sul do Estado. O vencedor desta disputa foi a mesma Weiller Construção Civil.

A empreiteira paranaense vai receber, sem os prováveis aditivos, R$ 104.785.778,64, valor 1,24% abaixo do máximo estipulado pela Agesul, que era R$ 106.108.606,65. O valor é referente ao primeiro lote de pavimentação da MS-289.

A empresa paranaense presta serviços à administração estadual de Mato Grosso do Sul desde 2018, quando venceu licitação para assumir obra na região de Bodoquena.

O asfaltamento dos 32 quilômetros da MS-289 faz parte do pacote de pavimentações que serão bancadas pelo empréstimo de R$ 2,3 bilhões liberado no ano passado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Governo de Mato Grosso do Sul.

MAIS LICITAÇÕES

Também nesta terça-feira, a Agesul divulgou o resultado de outra obra que será bancada pelos recursos do empréstimo federal. E, assim como a anterior, esta também teve como vencedora uma empreiteira de outro Estado, mas desta vez de Mato Grosso.

A empreiteira Agrimat saiu vencedora na disputa para asfaltar 19,5 quilômetros do lote dois da MS-380, em Ponta Porã. É a primeira vez que ela vence uma licitação para execução de obras tocadas pela administração estadual de Mato Grosso do Sul.

A Agesul estava disposta a pagar até R$ 77.930.858,55 pela pavimentação rodovia que cria uma espécie de anel viário na cidade fronteiriça, ligando a região norte da área urbana à BR-463.

A empresa cuiabana ofereceu desconto de apenas R$ 100 mil e saiu vencedora. O deságio de apenas 0,12% indica que praticamente não houve disputa entre empreiteiras.

Com as publicações desta terça-feira, agora são quatro as licitações relativas ao pacote de obras do BNDES que estão concluídas. Juntas, somam quase 86 quilômetros. O pacote de obras, porém, é bem maior, chegando a quase 600 quilômetros novas pavimentações.

No último dia 16, a Agesul já havia divulgado o nome da empresa que ficou com o primeiro lote da MS-380. A vencedora foi a Nosde Engenharia, de Naviraí. Ela ofereceu deságio de apenas 0,99% sobre o valor máximo estipulado pela Agesul, que era de R$ 63.224.386,00.

Dois dias depois foi divulgado o resultado relativo à pavimentação de 17 quilômetros da MS-444, em Selvíria. A obra terá preço inicial R$ 39.305.170,97, o que é apenas 1,6% abaixo do máximo estipulado pela Agesul, que era de R$ 39,97 milhões.

A empresa vencedora foi a Avance Construtora, de Campo Grande, que já tem uma série de contratos milionários com a administração estadual, como cascalhameto de uma estrada no Pantanal e obas de recapeamento na cidade de Paranaíba.

Os 17 quilômetros referem-se somente a uma parte (lote 3) da pavimentação da MS-444. A previsão é que sejam lançadas outras duas licitações para concluir outros 30 quilômetros desta rodovia. Por enquanto, sem as duas outras etapas, o asfalto vai acabar “no meio do nada”.

Com os R$ 2,3 bilhões do BNDES, o Governo do Estado pretende melhorar 818 quilômetros de rodovias estaduais. Para isso, terá de entrar com uma contrapartida de R$ 300 milhões. A previsão é de que sejam 570 quilômetros de asfalto novo e outros 250 quilômetros em pistas que serão restauradas.