Calor!

Porto Murtinho que na tarde de ontem, teve a temperatura mais alta, ficou na segunda colocação no Estado, com 39,6ºC

O município de Água Clara foi uma das cidades mais quentes do país. Segundo dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, o município que fica na região leste do Estado, registrou às 15h, a temperatura de 40,2ºC.

A segunda cidade mais quente do Estado foi Porto Murtinho, com 39,6ºC. Na tarde de ontem, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o município localizado na fronteira com o Paraguai foi a cidade mais quente do Brasil, com 40,1ºC.

Acompanhe abaixo as temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul, na tarde de hoje (8), segundo dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão.

Água Clara 40,2ºC

Porto Murtinho 39,6ºC

Santa Rita do Pardo 38,9ºC

Bonito 38,8ºC

Angélica 38,4ºC

Três Lagoas 38,4 ºC

Iguatemi 38,4ºC

Nova Andradina 38,4ºC

Jardim 38,3ºC

Miranda 38,1ºC

Bataguassu 37,8ºC

Caarapó 37,8ºC

Maracaju 37,6 ºC

Aquidauana 37,5ºC

Juti 37,5ºC

Fátima do Sul 37,4ºC

Sete Quedas 37,4ºC

Nhumirim 37,3 ºC

Ribas do Rio Pardo 37,2 ºC

Sidrolândia 37,2ºC

Amambai 37,1 ºC

Corumbá 36,8 ºC

Camapuã 36,6 ºC

Coxim 36,5ºC

Paranaíba 36,2ºC

Nova alvorada 35,9ºC

Pedro Gomes 35,6ºC

Laguna Carapã 35,3ºC

Rio Brilhante 35,3 ºC

Aral Moreira 35,2ºC

Bandeirantes 35,2 ºC

Ponta Porã 35,2ºC

São Gabriel do Oeste 33,8ºC

Costa Rica 33,1 ºC

Sonora 33,1ºC

Chapadão do Sul 31,7ºC