Ao convidar famílias para audiência, MPE entrega donativos

PARCERIA GAÚCHA

Anúncio foi feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSBD), nesta quinta-feira (22) durante vídeo nas suas redes sociais

Bandeira do Rio Grande do Sul, achada em enchente e recuperada por militares do MS, foi entregue à Eduardo Leite Foto: Saul Schramm

Após o Mato Grosso do Sul enviar oficiais ao Rio Grande do Sul quando as enchentes no estado gaúcho estavam no ápice de sua tragédia, em maio, chegou a hora da retribuição. O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, através de suas redes sociais, o envio de militares e equipamentos para ajudar no combate às queimadas no Pantanal.

Durante o vídeo, o representante do RS aparece comunicando o governador sul-mato-grossense Eduardo Riedel, seu “colega” de partido, acerca do auxílio gaúcho. Segundo ele, serão enviados 11 agentes, todos com especialidade no combate à incêndios, além de quatro picapes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS).

“O Rio Grande do Sul recebeu muita ajuda no momento de calamidade e agora, na medida de nossa possibilidade, nós também enviamos ajuda para aqueles que estão precisando, que é o caso do Mato Grosso do Sul”, reforçou o governador sulista.

Todos esses esforços partirão rumo a terras pantaneiras nesta sexta-feira (23), com previsão de início das atividades na segunda-feira (26). Além de Leite, também aparece no vídeo o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, que garantiu a presença dos militares gaúchos no Mato Grosso do Sul por, no mínimo, duas semanas, podendo ser prorrogado caso haja necessidade.

Situação atual do Pantanal

Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), somente nesta semana, desde segunda-feira (19), foram queimados 104 mil hectares do bioma, uma média de 26 mil por dia.

Agosto, até agora, é o segundo pior mês do ano, com 623 mil ha incendiados, atrás apenas de junho, com 707 mil ha. Considerando que ainda há oito dias para chegar setembro, há grandes chances de agosto se tornar o mês mais destrutivo para o bioma neste ano.

Ao todo, considerando apenas 2024, 1.6 milhão de hectares já foram destruídos no Pantanal, área equivalente a 16,61% da expansão total da floresta.

Ajuda nas enchentes

No dia 3 de maio, o primeiro grupo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul partiu rumo ao Rio Grande do Sul, a fim de ajudar o estado gaúcho que, na época, estava vivendo sua maior tragédia ambiental, com milhares de pessoas e famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes.

Durante nove dias em solos sulistas, o grupo resgatou mais de 304 pessoas e 309 animais, além de realizarem 512 ações comumitárias na região, antes de chegarem a terra natal no dia 16 de maio. Assim que retornaram ao MS, um segundo grupo foi enviado ao RS para substítui-los.

No dia 21 do mesmo mês, os bombeiros do primeiro grupo foram homenageados na Câmara Municipal de Campo Grande.

Os militares homenageados foram: o Sargento João Paulo Marciano dos Santos, o Cabo João Figueiredo Júnior, o Cabo Rahifi Daniel Reis Chaves, o Capitão Rodrigo Alves Bueno, o Cabo Jeferson Gomes de Oliveira, o Segundo-tenente Paulo de Lima Gomes Júnior, o Cabo Hugo Marques Araújo Dias, o Primeiro-tenente Rodolfo Vagner Xaubet e o Sargento Abraão Anicésio Bernal.

