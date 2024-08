Dois dias após rompimento de barragem, moradores seguem sem amparo das autoridades

Gabriela do Prado, vítima da enxurrada de lama após rompimento da barragem - Marcelo Victor

Moradores atingidos pela enxurrada de lama, após rompimento da barragem do Nasa Park na terça-feira (20), seguem sem amparo e aguardam ajuda das autoridades , como Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Jaraguari, Secretaria de Assistência Social e governo de Mato Grosso do Sul.

As vítimas perderam tudo e literalmente saíram apenas com a roupa do corpo da tragédia. Além da plantação de mandioca e milho, a força da água arrastou vários animais como galinhas e até uma leitoa que estava prenha.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o prefeito de Jaraguari, Edson Nogueira e sua equipe entregaram, nesta quarta-feira (22), cestas básicas, alimentos, roupas e cobertores para famílias atingidas pelo rompimento da barragem.

Porém, a agricultora, Gabriela Lopes do Prado afirmou que de fato o prefeito esteve na sua casa, mas não deixou os mantimentos.

“Ontem o prefeito Edson veio aqui mesmo, mas ele foi logo recebido pela minha mãe revoltada e ele não deixou nada [de mantimentos] para nós. Minha mãe falou algumas coisas para ele, ela estava muito revoltada porque perdeu tudo e ele perguntou ‘você não quer nossa ajuda?’, deu ré e foi embora. Ele só veio falar que veio olhar o prejuízo e estragos. Para mim o que ele veio fazer aqui foi uma politicagem trazendo assistente social, duas camionetes e andando todo arrumado enquanto a gente não tem nada. Para a gente não trouxe nada além de palavras que eram sem pé e sem cabeça”, afirmou a moradora, em tom de revoltada.

“Ele queria me explica que o Nasa era registrado e que tinha autorização. Eu não quero saber se tinha autorização ou não. Eu queria saber de alimento, cesta básica, cobertor e roupa para minha mãe e meu irmão que perderam tudo saíram com a roupa do corpo”, lamentou.

Gabriela ainda comentou que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) foi até sua casa na tarde desta quarta-feira (21) e mantém contato com ela com o intuito de ajudá-la.

ROMPIMENTO DE BARRAGEM

Barragem privada do condomínio de luxo Nasa Park rompeu na manhã desta terça-feira (20) e atingiu o KM-500 da BR-163, a 31 quilômetros de Campo Grande.

A água e lama saíram levando tudo pela frente, como casas, carros, móveis, animais, asfalto, plantação de milho e plantação de mandioca.

Parte do asfalto cedeu e uma cratera gigantesca se abriu às margens da rodovia. Rapidamente atingida pela água, trecho da BR-163 foi interditado por três horas na manhã de terça-feira (20) e, na data de hoje, funciona em meia pista, no sistema PARE e SIGA.

O lago do condomínio de luxo tinha em torno de 20 hectares e ficou praticamente seco depois do rompimento da barragem.

