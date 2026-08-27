Após 3 semanas de aumento no pedágio, BR-163 em MS tem 38 mortes no mês

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O pedágio cobrado nas nove praças da BR-163 em Mato Grosso do Sul aumentou cerca de 40%, no dia 5 de agosto, um ano após a Motiva Pantanal assumir a concessão. Com isso, o motorista de um carro de passeio passou a gastar R$ 107 para percorrer os 845 quilômetros da BR-163. Este valor representa R$ 30,90 a mais que os R$ 76,10 que eram cobrados anteriormente. Já em relação a transportes maiores, um caminhoneiro com veículo de oito eixos passou a desembolsar R$ 856, cerca de R$ 250 a mais.

O porcentual foi definido pela nota técnica nº 7.371/2026 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na qual é afirmado que a empresa tem direito ao “acréscimo tarifário de 5,16%”, bem como ao degrau tarifário de 33,64%, totalizando 40,49% de aumento médio.

O aumento da tarifa levantou questionamentos da população sobre a segurança na rodovia e a implementação de trechos de duplicação na rodovia, que evitariam as colisões frontais. Na última semana, entre os dias 16 e 20 de agosto, ocorreram dois graves acidentes na BR-163 em MS, com seis mortos e seis pessoas feridas.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 1° e 20 de agosto, a BR-163 em Mato Grosso do Sul registrou 38 óbitos, sendo oito a mais do que no mesmo período do ano passado.

Além disso, foram registrados 497 sinistros, sendo 130 considerados graves. Neste intervalo em 2025, foram 492 casos de acidentes na rodovia e os mesmos 130 de maneira mais grave.

Outro aumento revelado pelo levantamento da PRF é o número de feridos. Nos primeiros 20 dias do mês este ano, 534 pessoas ficaram feridas após as colisões. Em 2025, 508 tiveram ferimentos.

Na última semana, uma reportagem do Correio do Estado revelou que as rodovias federais de Mato Grosso do Sul tiveram aumento no número de acidentes e de mortes neste ano, segundo dados da PRF. De 1º de janeiro até o dia 15 de agosto, 92 pessoas morreram em razão de acidentes em rodovias federais no Estado. Conforme constatação da polícia rodoviária, a falta de reação do condutor é a principal causa de acidentes graves em Mato Grosso do Sul. Com mais seis mortos em acidentes posteriores, o número subiu para 98 óbitos neste ano.

O maior incremento da tarifa na BR-163 foi em São Gabriel do Oeste, com 42,67% e o menor em Sonora, com 39,19%. O aumento é quase 10 vezes maior que a inflação dos últimos 12 meses, que ficou em 4,64%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Embora a inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) corresponda a pouco mais de 10% do aumento da tarifa de pedágio, o incremento nestes patamares foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no mês passado levando em consideração o IPCA e o degrau tarifário de 33,64% por cumprimento de metas, previstas no contrato.

DUPLICAÇÃO

O trecho da BR-163, onde o acidente matou cinco pessoas, deverá ser duplicado pela concessionária que administra a rodovia, a Motiva Pantanal, antiga CCR MSVia.

De acordo com a empresa, a obra está prevista para ser concluída até o sétimo ano do novo contrato de concessão da rodovia, assinado em agosto, ou seja, só em 2033.

“O novo contrato da BR-163/MS prevê um amplo pacote de investimentos para modernização, ampliação de capacidade e melhoria da segurança viária que deve ultrapassar R$ 9,3 bilhões ao longo dos próximos 29 anos”, diz a Motiva em nota.

Acidentes com mortes

No dia 16 de agosto, um grave acidente deixou cinco pessoas mortas e seis feridas na BR-163, em Bandeirantes. A colisão envolveu duas carretas e três veículos de passeio, no km 569 da rodovia.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pelas imagens, um Chevrolet Ônix tenta realizar uma ultrapassagem, invade a pista contrária e bate frontalmente contra uma carreta. O motorista do veículo, identificado como Valderlanio Daniel, 49 anos, morreu após a colisão.

Após o impacto, o caminhão perde o controle e atinge outra carreta. A sequência de colisões provoca uma explosão e outros dois automóveis acabam envolvidos no acidente.

Segundo a PRF, quatro pessoas de uma família, que estavam em um Toyota Etios, também morreram. O motorista foi identificado como Sérgio Doná. Ele seguia com o pai, José Doná, a mãe, Natalina Petrelini Doná Marques, e a irmã, Ana Maria Doná Marques.

Segundo o delegado, a família saiu de Assis, em São Paulo, e seguia para o casamento de um familiar no norte do País.

Outras três pessoas, em estado grave, foram encaminhadas para o hospital de São Gabriel do Oeste. Uma vítima com ferimentos moderados e outras duas com ferimentos leves receberam atendimento em Bandeirantes.

Em outro episódio de tragédia na rodovia da morte, um motorista morreu após uma colisão frontal entre uma Chevrolet Spin e uma carreta-baú na tarde do dia 20, em Campo Grande. O acidente ocorreu na altura do km 471, no sentido sul da rodovia, nas proximidades do entroncamento com a MS-040 e do acesso à região das Moreninhas.

A violência da colisão deixou o automóvel completamente destruído. Depois do choque contra a carreta, a Spin saiu da pista, capotou e terminou com as rodas para cima, junto ao guardrail instalado às margens da BR-163.

Parte da estrutura que estava fixada sobre o teto do veículo se desprendeu durante o acidente e atingiu o para-brisa do caminhão.

O condutor da Spin estava sozinho no veículo e sofreu ferimentos graves. Ele não resistiu e morreu ainda no local. O motorista da carreta, por sua vez, não ficou ferido.

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