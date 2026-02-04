Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MATO GROSSO DO SUL

Após chuvas intensas, rio se aproxima dos 7 metros e deixa Aquidauana e Anastácio em alerta

Em menos de 12 horas, nível do rio subiu 1,5 metro e se aproximou do limite de transbordamento

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

04/02/2026 - 09h12
Os municípios de Aquidauana e Anastácio vivem um cenário de atenção máxima nesta quarta-feira (4) diante da rápida elevação do nível do rio, que já se aproxima do limite da margem e pode transbordar nas próximas horas. A situação é resultado do alto volume de chuvas registrado nos últimos dias, principalmente nas regiões de cabeceira, e colocou moradores de áreas ribeirinhas das duas cidades em estado de alerta.

De acordo com monitoramento realizado pelo site O Pantaneiro, o Rio Aquidauana subiu cerca de 1,5  metro em menos de 12 horas e atingiu 6,93 metros na manhã de hoje, a poucos centímetros dos 7 metros, que é considerado o limite. No início da noite de terça-feira (3), por volta das 18h, a régua marcava 4,5 metros, ainda dentro da normalidade. A elevação, no entanto, se intensificou durante a madrugada e, à meia-noite, o nível já havia ultrapassado os 6 metros. 

A forte subida está diretamente ligada ao volume de chuvas nas regiões de cabeceira, especialmente em Corguinho (MS). Em Rio Negro, por exemplo, o acumulado chegou a 292 milímetros, contribuindo para o aumento de água que desce pelo leito do Rio Aquidauana. 

Na área rural de Aquidauana, o acumulado de chuva desde o início do mês já chega a 130,1 milímetros. Foram 10,4 mm no dia 1º de fevereiro, 25,1 mm no dia 2, 11,8 mm no dia 3 e 82,8 mm apenas no dia 4. O volume, embora ainda abaixo da média histórica do período, que é de 157,2 mm, caiu de forma concentrada em curto espaço de tempo, o que agrava o risco de cheias.

Acumulado de chuva desde o início de fevereiro - Natálio Abrahão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta quarta-feira indica mínima de 23 °C e máxima de 34 °C, com céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Durante a madrugada, foram registradas cerca de 10 horas ininterruptas de precipitação no município.

Além dos impactos urbanos, as chuvas também afetaram a infraestrutura viária da região. Segundo o portal Princesinha News, a BR-419 está interditada por tempo indeterminado no trecho da ponte sobre o Córrego João Dias, na região do Morrinho, em Aquidauana. A interdição foi comunicada pela empresa Caiapó, responsável pela obra, após a elevação do nível da água comprometer o desvio provisório utilizado durante a construção da ponte.

Segundo a empresa, o tráfego só será liberado após a melhora das condições climáticas e uma nova avaliação de segurança, além do reforço do barramento no local. A orientação é para que motoristas respeitem a interdição e busquem rotas alternativas, evitando riscos de acidentes.

Apesar de ainda não haver registro de transbordamento, a proximidade do nível máximo acendeu o alerta das autoridades municipais. A Defesa Civil de Aquidauana deve emitir um comunicado oficial ainda na manhã desta quarta-feira. 

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e em prontidão para atendimento à população, caso haja necessidade de retirada de famílias de áreas atingidas. O município conta com cinco caminhões da Prefeitura, todos com pessoal de apoio, além de três caminhões do Exército. Barcos com motor e botes militares também estão em condição operacional e podem ser acionados imediatamente.

A orientação da Defesa Civil é para que moradores de áreas ribeirinhas e regiões sujeitas a alagamentos iniciem, desde já, a organização de itens essenciais para um eventual deslocamento. Entre os itens recomendados estão documentos pessoais, medicamentos de uso contínuo, roupas, produtos de higiene e outros objetos indispensáveis, que devem estar prontos para transporte rápido, se necessário.

Em caso de entrada de água nas residências, a recomendação é desligar a energia elétrica, suspender o uso de gás, elevar móveis sempre que possível e manter apenas itens essenciais acessíveis para retirada segura.

Enquanto o volume de chuva segue elevado, autoridades reforçam a necessidade de acompanhamento constante das informações oficiais e adoção de medidas preventivas. O nível do Rio Aquidauana permanece em alerta e novas elevações não estão descartadas nas próximas horas.








