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ACIDENTE

Casal de empresários morre em engavetamento na BR-163

O veículo do casal estava parado no sistema "pare e siga", quando um caminhão atingiu a traseira do carro e prensou contra outra carreta

João Pedro Flores

29/05/2026 - 07h50
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Um casal morreu após se envolver em um acidente no km 753d a BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora, na tarde desta quinta-feira (28). 

De acordo com as informações do portal Coxim Agora, o casal estava em uma caminhonete, parada no sistema “pare e siga”, implantado devido às obras de manutenção na pista, quando o veículo foi atingido na traseira por um caminhão frigorífico. O carro ficou prensado entre duas carretas e as vítimas não sobreviveram.

O motorista da caminhonete foi identificado como Janir José Maggioni, de 60 anos, irmão do ex-prefeito de Sonora, Zelir Antônio Maggioni. A esposa dele, Sônia Aparecida Andrade Silva, de 59 anos, também estava no carro.

O motorista do caminhão frigorífico ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da Motiva Pantanal, sendo encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

Militares do Corpo de Bombeiros de Coxim retiraram as vítimas das ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e do Núcleo Regional de Perícias estiveram no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na região ficou lento, e a Motiva Pantanal orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho.

Os corpos do casal de empresários de Bom Jesus (PI) serão trasladados para o Piauí, onde moravam, para a realização do velório e sepultamento.

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viagem espacial

Nasa detalha planos para construção de base permanente na Lua; saiba os próximos passos

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin

28/05/2026 22h00

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Nasa espera pousar na Lua novamente este ano

Nasa espera pousar na Lua novamente este ano Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Dois meses depois de a Agência Espacial Americana prometer o que parecia impossível - construir uma colônia humana na Lua ao longo dos próximos dez anos -, os responsáveis da Nasa detalharam os primeiros passos para que o sonho se torne realidade.

Na terça-feira, 25, Jared Isaacman, administrador da Nasa, anunciou que antes do fim deste ano, lançará três missões robóticas à superfície lunar, todas executadas por empresas privadas.

A primeira delas, prevista para o segundo semestre, é a Moon Base 1, a cargo da Blue Origin, a empresa espacial de Jeff Bezos A missão terá como destino o polo sul da Lua, onde os EUA planejam construir sua base. Essa missão marcará a estreia do Blue Moon, o veículo desenvolvido por Bezos capaz de aterrissar na Lua

A segunda versão desse veículo vai competir com a Starship, de Elon Musk, para ver qual será usado para levar os primeiros astronautas do século XXI a pisar na Lua, nas missões Artemis 4 e Artemis 5.

A missão Moon Base 2, prevista também para este ano, será operada pela empresa Astrobotics, que terá uma segunda oportunidade para pousar na Lua seu veículo Griffin - que fracassou na primeira tentativa de pouso em janeiro de 2024. A terceira missão do novo programa dos EUA para construir sua base lunar também será executada por uma empresa privada, a Intuitive Machines, cuja alunisagem de sua sonda robótica Athena foi acidentada, depois de uma primeira tentativa fracassada.

Encarregado de desenvolver os ambiciosos planos de Isaacman para o estabelecimento da primeira colônia humana na Lua, o engenheiro Carlos García Galán, diretor do programa Moon Base, da Nasa, explicou durante a apresentação as três fases do projeto espacial: a primeira, que começa ainda este ano com as primeiras missões anunciadas, será destinada a realizar testes e aprender como os astronautas conseguirão sobreviver por longos períodos em um ambiente ainda mais hostil que o encontrado pelos astronautas das missões Apolo, entre 1969 e 1972.

Desta vez, o pouso previsto é no polo sul lunar, onde as temperaturas chegam a 200 graus negativos durante as noites que duram duas semanas e onde há crateras que ficam permanentemente na escuridão. Para estudar a fundo essa região, onde será estabelecida a colônia permanente, a Nasa planeja levar para lá veículos que os astronautas usarão para se deslocar na Lua, além de vários drones e outros instrumentos científicos.

Esses equipamentos serão enviados pelas 21 missões à Lua previstas para ocorrerem entre 2026 e 2029, quando se completa a fase inicial do Moon Base. Para 2029 já está prevista a criação das primeiras bases habitáveis, que serão provisórias, e funcionarão com a energia oriunda de instalações solares e nucleares. A partir de 2032, as bases serão permanentes, erguidas com a ajuda de robôs de construção.

Essa primeira colônia humana em outro mundo contaria com veículos de transporte pressurizados para cobrir grandes distâncias, com um sistema de telecomunicações e com centrais nucleares capazes de gerar energia de forma constante para que a base sobreviva às gélidas e longas noites lunares.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa manda recolher lote de coco ralado 'Casa de Mãe' por excesso de enxofre

A medida foi publicada no Diário Oficial da União

28/05/2026 19h00

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Divulgação: Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira, 28, o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe, da Qualicoco.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União. O Estadão tenta contato com a empresa.

Segundo comunicado divulgado pela Agência, um laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre, com concentração de 826 mg/kg, índice acima do permitido pelas normas sanitárias.

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para utilização.

O excesso dela pode provocar reações alérgicas, como irritações respiratórias, dores de cabeça e crises asmáticas.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco.

A Anvisa tem uma ferramenta de consulta na qual é possível checar se determinada marca tem irregularidades.

Veja o passo a passo:

  • Entre no site https://consultas.anvisa.gov.br/;
  • Clique em "produtos irregulares";
  • Pesquise pelo nome da marca, tipo de produto ou a data de publicação da medida;
  • Clique em "consultar".

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