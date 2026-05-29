Casal de empresários morre em engavetamento na BR-163

Um casal morreu após se envolver em um acidente no km 753d a BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora, na tarde desta quinta-feira (28).
De acordo com as informações do portal Coxim Agora, o casal estava em uma caminhonete, parada no sistema “pare e siga”, implantado devido às obras de manutenção na pista, quando o veículo foi atingido na traseira por um caminhão frigorífico. O carro ficou prensado entre duas carretas e as vítimas não sobreviveram.
O motorista da caminhonete foi identificado como Janir José Maggioni, de 60 anos, irmão do ex-prefeito de Sonora, Zelir Antônio Maggioni. A esposa dele, Sônia Aparecida Andrade Silva, de 59 anos, também estava no carro.
O motorista do caminhão frigorífico ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da Motiva Pantanal, sendo encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.
Militares do Corpo de Bombeiros de Coxim retiraram as vítimas das ferragens.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e do Núcleo Regional de Perícias estiveram no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na região ficou lento, e a Motiva Pantanal orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho.
Os corpos do casal de empresários de Bom Jesus (PI) serão trasladados para o Piauí, onde moravam, para a realização do velório e sepultamento.