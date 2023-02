Após chuvas torrenciais, municípios do interior lidam com estragos e reclamam descaso em MS

Após chuvas torrenciais registradas no último final de semana, os municípios de Ribas do Rio Pardo e Corguinho buscam retomar as atividades cotidianas ainda nesta terça-feira (14).

Com enchentes, inundações, e ventos de até 41 km/h, em Ribas do Rio Pardo, município distante 96 km da capital, se recupera dos estragos do último final de semana.

Ainda no domingo (12), a administração municipal colocou o Centro Social do município à disposição de 70 famílias, seja com acesso a espaços de acolhimento ou donativos.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, da Estação meteorológica da Uniderp, as temperaturas caíram de 31°C para 23°C na data em questão.

"Colocamos as máquinas nas ruas e entramos em ação, em um esforço conjunto de todos nós Servidores da Secretarias de Obras e Desenvolvimento Econômico, desobstruindo as vias e prestando apoio aos moradores”, destacou o Secretário de Obras de Ribas do Rio Pardo, Luiz Carlos dos Santos.

Além disso, marmitas, cestas básicas, lonas, colchões e além disso, as pessoas necessitadas foram encaminhadas à assistência social do município em busca de roupas, calçados e agasalhos, ofertados gratuitamente na unidade.

Do mesmo modo, em Corguinho, município distante 99 km de Campo Grande, moradores se queixam do descaso da prefeitura local com uma ponte na região rural do município, localizada entre a região do Córrego Carrapato, espaço utilizado para o translado de cargas e veículos.

Proprietário rural, Erson Azevedo destacou que a ponte requer reparos desde a última sexta-feira (10), mas que entretanto não há qualquer ação da prefeitura para sanar o problema dos moradores do local.

“Estamos vivenciando uma situação de descaso com a prefeitura de Corguinho. Nossa região fica mais próxima do município de Rochedo parece que a prefeitura não tem muito interesse em nos atender”, destacou.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Corguinho, entretanto não obteve retorno até o fechamento do material, o espaço segue aberto.

Defesa Civil

Em contato ao Correio do Estado, a Defesa Civil destacou que neste momento é impossível organizar e estimar os estragos causados pelas chuvas dos últimos dias, e que o processo repassado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS) compete a cada um dos municípios do Estado.

Apesar de já possuir capilaridade própria dos estragos causados pelas chuvas, a Defesa Civil de MS frisou que depende dos dados oficiais de cada cidade para que, a partir disso, possa se posicionar oficialmente sobre o tema em questão.

Outro ponto

Com níveis acima do limite desde sexta-feira (10), o Rio Aquidauana transbordou no último domingo (12), com a água atingindo parte da rodovia BR-262 .

No local, trânsito parcialmente interrompido por volta das 17 h. Além dos citados, as chuvas atingiram fortemente os municípios de Dois Irmãos do Buriti, Maracaju, Ivinhema e São Gabriel do Oeste.

