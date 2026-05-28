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Após cinco anos, servidores de Campo Grande devem ter reajuste de 4,39%

A correção salarial acompanha a concedida aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande, conforme divulgado no Diogrande na última segunda-feira (25)

Karina Varjão

Karina Varjão

28/05/2026 - 16h00
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Com o último reajuste salarial concedido em 2021, os servidores municipais de Campo Grande continuam alimentando a esperança de que a revisão dos salários aconteça ainda neste ano. 

Conforme apuração do Correio do Estado, a prefeita Adriane Lopes (PP) deve corrigir a remuneração dos servidores do município em 4,39%, mesmo valor atribuído aos servidores da Câmara Municipal de Campo Grande na última segunda-feira (25), como consta no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Como a folha de pagamento para o mês de junho já está fechada, o novo valor deve vir a qualquer momento a partir de julho. 

Ainda não foi confirmado a partir de quando os salários serão aumentados, mas fontes afirmaram à reportagem que não deve passar do mês de outubro. 

Adriane já havia sugestionado nesta semana ao Correio do Estado a possibilidade do aumento salarial em 2026. 

"Nós estamos estudando a proposta [de reajuste] ainda para este ano", afirmou durante o anúncio do investimento de R$ 60 milhões em 24 mil cirurgias no município na manhã desta segunda-feira (25).

O último reajuste real à categoria foi dado pelo prefeito Marquinhos Trad (PDT) de 10% em 2021. Assim, desde que assumiu o cargo, em abril de 2022, Adriane Lopes concedeu reajustes salariais individualizados, mas nenhuma reposição linear. Desde então, a inflação se aproxima dos 15%. Entre as categorias que conseguiram alguma melhora estão os professores, cujos custos estão atrelados ao Fundeb. 

Além disso, a elite do funcionalismo como procuradores, auditores fiscais, médicos e parte dos dentistas, também conseguiram reposição salarial. E este aumento beneficiou a própria prefeita e todo o primeiro escalão. 

A promessa do reajuste acontece todos os anos pela prefeita. No início de maio de 2025, o Correio do Estado noticiou que Adriane admitiu a possibilidade de alteração salarial, mas não deu detalhes de datas e alegou apenas que o assunto estava sendo estudado. 

Em julho do mesmo ano, Lopes afirmou que devido à adoção de medidas de ajuste fiscal, como a adesão do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), havia a possibilidade dos servidores permanecerem com os mesmos salários por mais dois anos. 

Reajuste na Câmara

A Câmara dos Vereadores de Campo Grande divulgou no Diário Oficial Municipal (Diogrande) desta segunda-feira (25) um reajuste salarial de 4,39% para os servidores efetivos da Casa e pensionistas. 

O projeto foi assinado pelo presidente da Câmara, Epaminondas Neto (PSDB), o Papy, com a justificativa de valorizar os trabalhadores e buscar minimizar os efeitos da inflação. Atualmente, são 97 servidores ativos na Câmara Municipal de Campo Grande

Com a atualização, os vencimentos seguem padrões e níveis, da seguinte forma. 

  • Padrão 20: níveis de I a XII, com salários de R$2.077,36 a R$ 3.552,98;
  • Padrão 30: níveis de I a XII, com salários de R$3.705,85 a R$ 6.338,25;
  • Padrão 40: níveis de I a XII, com salários de R$ 6.294,72 a R$10.766,20;
  • Padrão 50: classes iniciais a especial, com salários de R$10.778,49 a R$22.255,58.

A medida passa a valer a partir do salário do mês de junho. 

Nova rota

Campo Grande terá voos diretos para o Rio de Janeiro a partir de junho

Venda das passagens começam a partir da próxima quarta-feira (3)

28/05/2026 18h36

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Foto: Divulgação

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Campo Grande passará a ter voos diretos para o Rio de Janeiro a partir do próximo mês. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel (PP) nesta quinta-feira (28), em postagem feita nas redes sociais. A venda das passagens começa em 3 de junho.

De acordo com o cronograma repassado pelo governador, os voos sairão de Campo Grande às terças, quintas e sábados. Já as viagens do Rio de Janeiro para a Capital serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os voos serão operacionalizados pela companhia aerea Gol.

Com a nova rota, Campo Grande amplia as conexões aéreas com centros aeroportuários do país, que já incluem Confins, em Minas Gerais; Guarulhos e Campinas, em São Paulo; além de Brasília.

Ao comentar a ampliação da malha aérea, Riedel afirmou que o Estado ainda enfrenta limitações nos voos regionais, mas que o governo mantém conversas com companhias aéreas para ampliar a oferta de operações.

“Ainda existe muita deficiência, especialmente nos voos regionais, mas estamos conversando com as empresas e atraindo competitividade para ampliar essa malha”, declarou o governador.

Riedel também mencionou investimentos em aeroportos do interior do Estado, como Corumbá e Ponta Porã.

"A malha aeroviária do Estado vai se avolumando, demonsrtação clara do crescimento do Mato Grosso do Sul, isso vai gerar mais oportunidades de negócios para quem vem e para quem sai do Estado, para poder não só passear, mas para viajar ou para fazer negócios de uma maneira geral", disse.

Segundo ele, obras e melhorias em unidades de cidades como Dourados, Três Lagoas e Bonito devem ser concluídas até o fim do ano.

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campo grande

Prefeitura abre licitação de R$ 2,3 milhões para reordenamento viário em rotatória

Rotatória das Avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo passará por obras que incluem instalação de semáforo

28/05/2026 18h01

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Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo

Rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré terá semáforo Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande abriu licitação, no valor de R$ 2,3 milhões, para contratação de empresa que será responsável pela obra de reordenamento viário na rotatória das avenidas Tamandaré e Dr. Euler de Azevedo, em Campo Grande.

O aviso da licitação, na modalidade pregão eletrônico, foi publicado nesta quinta-feira (28), no Diário Oficial do Município.

A obra foi anunciada em agosto do ano passado, como parte das comemorações dos 126 anos de Campo Grande, com assinatura de convênio entre o Governo do Estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), e a prefeitura.

Na época, o governo informou que o projeto já estava pronto e o dinheiro já estava na conta da prefeitura e que, com a assinatura do convênio, seria aberto o processo licitatório e, em seguida, iniciadas as obras, que deveriam ser entregues no prazo de um ano.

A licitação foi aberta apenas agora, nove meses depois do anúncio. O prazo para envio das propostas é até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026.

Reordenamento viário

De acordo com o Executivo Municipal, a intervenção vai beneficiar diretamente os moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.

A readequação viária foi desenvolvida pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

O pacote de melhorias inclui obras de drenagem, nova pavimentação nos trechos modificados, reforma de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para adequação dos retornos.

Além disso, o principal ponto, cobrado há anos pela população, será a instalação de um sistema semafórico e nova sinalização para ordenar o fluxo e melhorar a fluidez do trânsito na região.

Os cruzamentos semaforizados terão sistemas de sincronização e contadores automáticos de volume de tráfego. Os sistemas permitirão a programação dinâmica dos tempos de sinal verde ao longo do dia.

Para viabilizar essa intervenção, serão necessárias serviços de adequação física e readequações, incluindo a demolição de canteiros existentes e a remodelagem de ilhas direcionadoras de tráfego.

A rotatória dá acesso a mais de nove opções diferentes, liga vários bairros e dá acesso ao Detran, além de duas universidades, a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

     

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