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Desembargador que libertou Palermo recebe quase R$ 100 mil por mês

Nos três primeiros meses do ano o salário de Divoncir Maran foi de R$ 97,87 mil. Em abril, caiu para R$ 51,8 mil.

Neri Kaspary

Neri Kaspary

28/05/2026 - 11h55
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Punido em fevereiro deste ano  pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com aposentadoria compulsória por ter concedido prisão domiciliar ao metraficante Gerson Palermo, que foi recapturado e trazido de volta a Campo Grande nesta quarta-feira (27), o desembargador Divoncir Shcreiner Maran continuou recebendo salário de quase R$ 100 mil até abril deste ano. No começo de maio, após a ofensiva do Supremo Tribunal Federal contra os supersalários, o valor caiu quase pela metade. 

Dados disponíveis no site da transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul mostram que em janeiro, fevereiro e março ele recebeu R$ 97.876,00 em rendimentos brutos. Em abril seu rendimento caiu para apenas R$ 51,876,00.

O valor dos três primeiros meses foi composto pelo salário-base, de R$ 47.160, que já supera o teto constitucional, outros R$ 4.636, 00 denominados como indenização, e mais R$ 46 mil identificados como "vantagens individuais". 

Deste montante, foram descontados R$ 5,81 mil para contribuição previdenciária. Sobre seus rendimentos não incidem imposto de renda, o que normalmente ocorre pelo fato de ter apresentado algum laudo médico que garante isenção. O salário líquido, então, ultrapassa os R$ 92 mil.

Estas vantagens idivudiduais, que também fora repassadas para a maior parte dos aposentados e magistrados da ativa, são definidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul como "abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza."

Mas, apesar de receber aquilo que pode ser chamado de salário dos sonhos para milhões de contribuintes brasileiros, ele recebeu praticamente a metade daquilo que foi pago aos desembargadores da ativa. No começo de fevereiro teve desembargador que recebeu R$ 281,2 mil. 

No pagamento referente a abril, o ex-desembargador perdeu os R$ 46 mil relativos às "vantagens individuais", assim como os demais magistrados. Este valor aparecia em uma tabela separada no site da transparência. Até março eram cinco tabelas publicadas neste site. No último pagamento, somente duas foram publicadas.  

Divoncir Maran se aposentou por idade, 75 anos, em abril de 2024. Quase dois anos depois, porém, o CNJ aplicou a pena de aposenadoria compulsória. Mesmo assim ele mantém o direito ao pagamento do salário pago a outros magistrados aposentados. Nesta terça-feira (27), porém, o STF decidiu que juízes punidos por crimes graves perdem o direito ao pagamento em caso de condenação por aposentadoria compulsória. 

O desembargador foi denunciado a CNJ pelo juiz Rodrigo Pedrini, de Três Lagoas, logo depois que ele concedeu prisão domiciliar a Gerson Palermo, que acumulava 126 anos condenação por narcotráfico e outros crimes. 

Palermo conseguiu o benefício em meio ao feriado de Triradentes de 2020. No dia seguinte a medida foi revista por outro desembargar, mas o traficante já havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido. Somente nesta terça-feira (27), mais de seis anos após a fuga, foi localizado e preso na Bolícia. Nesta quinta-feira foi levado ao presídio federal de Campo Grande. 

Além de virar alvo do CNJ, o desembargador também entrou  na mira da Polícia Federal, que entendeu que o magistrado recebeu propina para conceder o benefício ao traficante. 

A prisão domiciliar com uso de tornozeleira foi concedido durante a pandemia de Covid-19, com base na alegação de um quadro de saúde supostamente debilitado, mesmo sem laudo médico comprovando o alegado. 

A punir o desembargador, o conselheiro João Paulo Schoucair,  do CNJ, entendeu que o caso extrapolou os limites da independência judicial e revelou grave desvirtuamento da função jurisdicional.

“Não se trata de punir juiz ou desembargador por decidir, mas sim de um caso absolutamente singular, que envolve a concessão de prisão domiciliar a um criminoso notório, integrante de organização criminosa, condenado a mais de 120 anos de prisão”, afirmou.

Segundo ele, a decisão já estaria orientada antes mesmo de o processo ser designado ao magistrado. “Houve determinação antecipada quanto ao provimento, comprometendo a imparcialidade e a normalidade do procedimento”, disse o conselheiro, que já levou em consideração as descobertas da Polícia Federal. 

Outro ponto destacado foi o tempo incomum de análise do caso. De acordo com o relator, o Habeas Corpus, com cerca de 208 páginas, foi decidido em aproximadamente 40 minutos. Para ele, o fato evidencia a ausência da cautela e da prudência exigidas. “Trata-se de decisão flagrantemente inadequada, configurando grave violação aos deveres funcionais inerentes ao exercício da atividade jurisdicional”, afirmou.

Além do escândalo relativo à soltura do megatraficante, o desembargador aposentado também foi alvo da operação Ultima Ratio, da Polícia Federal, em outubro de 2024. Segundo as suspeitas da PF, ele fazia parte de um esquema de venda de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, cinco desembargadores foram afastados. Um conseguiu retomar o cargo, um se aposentou e três seguem afastados. 
 

VIAS INTERDITADAS

Agetran interdita ruas de Campo Grande durante este final de semana

Eventos culturais e religiosos iniciam a partir de amanhã nas ruas dos bairros e centro; confira rotas alternativas

28/05/2026 11h30

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Divulgação

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Programações de eventos culturais e religiosos marcam bloqueios nas ruas de Campo Grande durante este final de semana. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), responsável pelo monitoriamento das vias urbanas divulgou uma lista onde ocorreão as interdições e possíveis rotas alternativas.

Na sexta-feira (29), a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade estará interditada das 08h às 09h, e das 15h às 16h para o evento religioso do Colégio Nossa Senhora das Graças. Como rota alternativa, a recomendação é utilizar a Rua do Rosário e Rua Gravataí.

No sábado, o evento Revoada Cultural chega a Capital e mantém a Rua Maracaju, entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho interditada durante todo o final de semana. No centro da Capital, a rua será interditada à 01h do sábado (30) e seguirá até às 06h de segunda-feira (01).

A programação do evento está prevista para começar às 10h de sábado, com fim a meia-noite, mas a rua continuará interditada durante a noite. No domingo o cronograma prevê atrações a partir de meio-dia e encerramento novamente a meia-noite, com bloqueio da rua até às 06h de segunda-feira para organização das vias.

As ruas Dom Aquino, Candido Mariano, Rui Barbosa, Antônio Maria Coelho e Avenida Mato Grosso são as rotas alternativas sugeridas pela Agetran.

Durante o domingo, também acontecerão outros bloqueios nos bairros de Campo Grande. Na Rua Aicas, no Tijuca, acontece o evento de Paquera Beneficente das 15h às 21h. Para desvio do evento a Agetran orienta utilizar as ruas Saint Romain e Diogo Álvares.

Ainda no dia 31, a partir das 17h até as 22h a Avenida Ministro João Arinos, Rua General Paulo Xavier, Rua Hibiscos e Rua Flamboyant estarão interditadas para a procissão de um evento religioso. A Agetran informou que as ruas serão liberadas conforme o avançar da procissão.

A recomendação do órgão municipal é que os motoristas redobrem a atenção durante o período dos bloqueios para garantir a fluidez no trânsito e segurança dos pedestres.

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CAMPO GRANDE

Nove meses após inauguração, Vila da Melhor Idade inicia preparação para receber moradores

Famílias selecionadas para o residencial participaram da primeira reunião de pré-ocupação e conheceram regras de convivência, serviços de apoio e estrutura do condomínio voltado à população idosa

28/05/2026 11h15

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Reunião com futuros moradores marcou início da etapa de pré-ocupação do Condomínio Vila da Melhor Idade

Reunião com futuros moradores marcou início da etapa de pré-ocupação do Condomínio Vila da Melhor Idade "Marilda Torres de Deus" Divulgação

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Nove meses depois da inauguração oficial do Condomínio Vila da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus”, a Prefeitura de Campo Grande iniciou na última quarta-feira (27) a preparação das famílias selecionadas para ocupação dos apartamentos. A primeira reunião de Trabalho Social com os 40 futuros moradores foi realizada na sede da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), marcando o início da etapa de pré-ocupação do residencial de locação social.

O encontro ocorreu após meses de espera desde a cerimônia de inauguração realizada em 29 de agosto de 2025, durante as comemorações dos 126 anos de Campo Grande. Na ocasião, a prefeitura promoveu um grande evento festivo no local, com participação de autoridades e sorteio dos futuros moradores, mas o condomínio permaneceu fechado desde então.

Agora, a administração municipal afirma que o objetivo é preparar os idosos para a nova rotina e para a convivência no espaço, que contará com acompanhamento social e serviços de apoio aos moradores.

Segundo o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques, a etapa é necessária para garantir acolhimento às famílias contempladas.

“Nas reuniões apresentamos toda a equipe que irá acompanhar os moradores, além de orientar e esclarecer dúvidas sobre essa nova fase. Tudo isso é pensado para que esses moradores sejam acolhidos da melhor maneira possível, com dignidade, cuidado e qualidade de vida”, afirmou.

De acordo com a Emha, nas próximas reuniões os moradores irão votar o regimento interno do condomínio e participar do sorteio de designação dos apartamentos. A assistente social Ana Karoline Bruneri explicou que o processo considera as necessidades específicas dos idosos, incluindo prioridade de unidades térreas para pessoas com deficiência.

A chamada Vila dos Idosos foi anunciada inicialmente em 2018, ainda na gestão do então prefeito Marquinhos Trad, com orçamento estimado em R$ 7 milhões. Ao ser concluído, o empreendimento consumiu cerca de R$ 15 milhões, mais que o dobro do previsto inicialmente.

As obras começaram em junho de 2022 e deveriam ser entregues em 24 meses, mas a inauguração ocorreu somente em agosto de 2025, ainda sem ocupação imediata dos imóveis.

O condomínio possui 40 apartamentos de 34 metros quadrados destinados a idosos com mais de 60 anos, renda de até três salários mínimos e sem imóvel próprio. Os moradores pagarão aluguel social de R$ 155 mensais e poderão permanecer nas unidades enquanto atenderem aos critérios estabelecidos pelo município.

O projeto também prevê dez salas comerciais para auxiliar nos custos de manutenção do residencial, com expectativa de arrecadação mensal para o condomínio.

Na seleção realizada no ano passado, 1.144 idosos se inscreveram para disputar as vagas. Destes, 212 foram desclassificados por não atenderem aos critérios do programa. Os 40 contemplados foram definidos por sorteio, que também formou uma lista de suplentes.

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