Caixa abre apostas para a Dupla de Páscoa; veja números mais sorteados na história

Sorteio da Dupla de Páscoa será no dia 4 de abril

As apostas para a Dupla de Páscoa, concurso especial da Dupla-Sena, estão abertas desde a última segunda-feira (2) e seguem até o dia 4 de abril, mesma data do sorteio. O prêmio do concurso nº 2940 está estimado em R$ 30 milhões, mas pode aumentar até a data da premiação dependendo do número de apostas.

Essa é a décima edição do concurso especial da Dupla Sena, que teve o primeiro sorteio realizado em 2017.

Como ocorre em todos os concursos especiais da loteria, os prêmios de alto valores e o fato do concurso não acumular atrai apostadores, que contam com a sorte para mudar de vida.

No primeiro sorteio, se não houver ganhadores na faixa principal (seis acertos), o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (cinco acertos) e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

No ano passado, foi sorteado o maior prêmio da modalidade até então, quando duas apostas dividiram o total de R$ 50,2 milhões, uma de Itaúna (MG) e outra de São Paulo (SP), ganhando R$ 25.133.009,28 cada uma

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3. A partir do dia 21 de março, todas as apostas da Dupla Sena passarão a ser exclusivas para o concurso especial de Páscoa.

Confira os números mais sorteados da história da Dupla de Páscoa

Com relação apenas a Dupla de Páscoa, este concurso especial é realizado desde 2017.

Com 8 sorteios realizados até então, os números que mais saíram, considerando primeiro e segundo sorteio, foram:

5 vezes: 19, 39, 42

4 vezes: 04, 05, 27, 32, 35, 46, 50

3 vezes: 03, 14, 21, 22, 31, 47

2 vezes: 02, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 44

1 vez: 01, 06, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 45

Há nove dezenas que nunca foram sorteadas na Dupla de Páscoa. São elas: 09, 12, 20, 24, 30, 37, 40, 48, 49

Como jogar na Dupla-Sena

O Concurso Especial Dupla de Páscoa acontece todo ano, no sábado que antecede o domingo de Páscoa, e obedece às seguintes regras:

O prêmio não acumula, não existindo aposta vencedora na primeira faixa de premiação (sena) do primeiro sorteio, o valor destinado a esta faixa de premiação será adicionado ao valor destinado à segunda faixa de premiação (quina) do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos.

Caso não haja acertador na quina, o prêmio será adicionado ao valor de quem acertar a quadra, e assim sucessivamente.

Para apostar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

São dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço das apostas é de R$ 3.