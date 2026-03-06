Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

concurso especial

Caixa abre apostas para a Dupla de Páscoa; veja números mais sorteados na história

Com prêmio estimado em R$ 30 milhões, sorteio da loteria será no dia 4 de abril; assim como na Mega da Virada, prêmio não acumula

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

06/03/2026 - 15h32
As apostas para a Dupla de Páscoa, concurso especial da Dupla-Sena, estão abertas desde a última segunda-feira (2) e seguem até o dia 4 de abril, mesma data do sorteio. O prêmio do concurso nº 2940 está estimado em R$ 30 milhões, mas pode aumentar até a data da premiação dependendo do número de apostas.

Essa é a décima edição do concurso especial da Dupla Sena, que teve o primeiro sorteio realizado em 2017.

Como ocorre em todos os concursos especiais da loteria, os prêmios de alto valores e o fato do concurso não acumular atrai apostadores, que contam com a sorte para mudar de vida.

No primeiro sorteio, se não houver ganhadores na faixa principal (seis acertos), o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (cinco acertos) e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

No ano passado, foi sorteado o maior prêmio da modalidade até então, quando duas apostas dividiram o total de R$ 50,2 milhões, uma de Itaúna (MG) e outra de São Paulo (SP), ganhando R$ 25.133.009,28 cada uma

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e app Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 3. A partir do dia 21 de março, todas as apostas da Dupla Sena passarão a ser exclusivas para o concurso especial de Páscoa.

Confira os números mais sorteados da história da Dupla de Páscoa

Com relação apenas a Dupla de Páscoa, este concurso especial é realizado desde 2017.

Com 8 sorteios realizados até então, os números que mais saíram, considerando primeiro e segundo sorteio, foram:

5 vezes: 19, 39, 42
4 vezes: 04, 05, 27, 32, 35, 46, 50
3 vezes: 03, 14, 21, 22, 31, 47
2 vezes: 02, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 44
1 vez: 01, 06, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 45

Há nove dezenas que nunca foram sorteadas na Dupla de Páscoa. São elas: 09, 12, 20, 24, 30, 37, 40, 48, 49

Como jogar na Dupla-Sena

O Concurso Especial Dupla de Páscoa acontece todo ano, no sábado que antecede o domingo de Páscoa, e obedece às seguintes regras:

O prêmio não acumula, não existindo aposta vencedora na primeira faixa de premiação (sena) do primeiro sorteio, o valor destinado a esta faixa de premiação será adicionado ao valor destinado à segunda faixa de premiação (quina) do primeiro sorteio e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com cinco prognósticos certos.

Caso não haja acertador na quina, o prêmio será adicionado ao valor de quem acertar a quadra, e assim sucessivamente.

Para apostar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

São dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço das apostas é de R$ 3.

Comércio exterior

Celulose puxa exportações e contribui para superávit de R$ 903 milhões na balança comercial de MS

Em números, as exportações do Estado nos dois primeiros meses de 2026 somaram US$ 1,43 bilhão e as importações, US$ 530,57

06/03/2026 15h00

Celulose puxa exportações, seguida pela carne bovina e soja

Celulose puxa exportações, seguida pela carne bovina e soja Divulgação

Mato Grosso do Sul manteve um lucro positivo na balança comercial do Estado de US$ 902,38 milhões no acumulado até o mês de fevereiro deste ano.

O superávit foi puxado pelas exportações no período que somaram US$ 1,43 bilhão, puxado pela celulose (32,31% da pauta exportadora), pela carne bovina fresca (22,2%) e pela soja (13,79%), produtos que lideraram as vendas externas sul-mato-grossenses. 

Ao todo, a quantidade de produtos exportados pelo Estado chegou a 3,86 milhões de toneladas, valor 14,26% maior que o registrado em fevereiro de 2025. 

Os dados foram divulgados pela Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de fevereiro, elaborada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). 

O principal destino dos produtos estaduais continuou sendo a China, responsável por 37,76% das exportações. Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 10,16% e os Países Baixos, com 4,4%. 

O principal porto de exportação foi o Porto de Santos, responsável por 42,75% do total exportado pelo Estado. Outros portos importantes incluem o Paranaguá (36,30%), São Francisco do Sul (7,13%) e IRF Imbituba (2,52%). 

A indústria de transformação apresentou uma variação positiva de 3,12% no preço exportado e 6,27% do volume das exportações. O setor agropecuário também apresentou incremento no preço (9,62%) e nas quantidades exportadas (17,4%). 

A Indústria Extrativa foi o único setor com desempenho negativo, com preço em retraçaõ de 49,05%. Porém, a quantidade exportada registrou aumento de 24,68%. 

Três Lagoas foi o maior município exportador, sendo responsável por 21,63% das exportações, seguido por Ribas do Rio Pardo (14,85%), Dourados (9,22%) e Campo Grande (8,99%). 

Segundo a pasta, "Mato Grosso do Sul tem exibido um sólido desempenho nas exportações, impulsionado por commodities e produtos agrícolas. O constante superávit comercial destaca a capacidade econômica do Estado". 

Importação

Quanto aos produtos comprados pelo Estado, o acumulado em fevereiro de 2026 foi igual a US$ 530,57 milhões, um aumento de 35,36% em relação aos dois primeiros meses do ano passado, quando registrou US$ 391,94 milhões.

Segundo a Semadesc, esse movimento está associado principalmente à aquisição de bens de capital e equipamentos industriais.

Quanto às quantidades, em 2026 já foram importadas 699,31 toneladas de produtos, valor 3,99% inferior à do mesmo período em 2025. 

Pela segunda vez na série histórica, o gás natural deixou de ser o principal produto importado, dando lugar às “caldeiras de geradores de vapor”, responsáveis por 23,72% das importações. Em seguida, aparece o gás natural (23,62%) e o cobre (7,5%). 

Para o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o desempenho da balança comercial com valor excedente de mais de US$ 900 milhões demonstra a capacidade produtiva do Estado e a dinâmica de investimentos na economia estadual. 

“Mato Grosso do Sul mantém crescimento no volume exportado e amplia investimentos industriais, evidenciados pelo aumento das importações de bens de capital. Esse movimento demonstra a expansão das cadeias produtivas e a consolidação do Estado como um dos principais polos agroindustriais do país”, afirmou. 


 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1184, quinta-feira (05/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

06/03/2026 08h38

Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1184 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 5 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 3.083,77)
  • 5 acertos - 2.019 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 24.762 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Agosto - 74.406 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1184 são:

  • 16 - 17 - 24 - 10 - 01 - 13 - 25
  • Mês da sorte: 08 - agosto

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1185

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 7 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1185. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

