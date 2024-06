Após prisão e morte de PM, perícia encontra mais drogas em caminhão

SÃO GABRIEL DO OESTE

Crime aconteceu em São Gabriel do Oeste na tarde deste domingo (23); ao se fingir de morta, sobrevivente conseguiu fugir e está em estado grave em hospital de Campo Grande

Um funcionário de fazendo de 61 anos, identificado como Euripides Ferreira de Andrade, foi preso suspeito de matar a tiros uma jovem de 22 anos, Jennifer Gimenes Morgenrotti, e deixar outra de 27 anos, Franciele Franco da Silva, ferida gravemente na tarde deste domingo (23), em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil e pelo jornal Idest, o suspeito contratou as duas jovens por R$ 1 mil e, após uma discussão, ambas tentaram fugir do local. Armado com uma espingarda calibre 22, Euripides e Franciele iniciaram uma luta corporal, do qual a jovem ficou ferida e precisou se fingir de morta para escapar.

Jennifer, de 22 anos, morta a tiros neste domingo (23)

Após a briga, Euripides perseguiu Jennifer, disparando vários tiros contra ela, matando-a. O criminoso carregou o corpo da jovem em uma carriola até uma cachoeira próxima ao local do crime. Após voltar para a fazenda, Euripides percebeu que Franciele havia conseguido escapar, sendo socorrida pela propriedade vizinha.

Ao perceber que não teria o que fazer, o caseiro ligou para seu genro e confessou o crime. Ele tentou se esconder em outra propriedade rural a 50 km do local do acontecido, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia durante a madrugada de hoje, segunda-feira (23).

Franciele, em estado grave, foi transferida para um hospital de Campo Grande como vaga zero, quando um paciente tem preferência no atendimento por estar sob alto risco de morte ou com intensos ferimentos. A Polícia Civil ainda investiga o caso, a fim de entender os detalhes e motivação do crime.

Feminicídio em MS

Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Mato Grosso do Sul já registrou 17 ocorrências de feminicídio neste ano. Em comparação, em 2023 e 2022, o Estado obteve 30 e 42 ocorrências acerca deste crime, respectivamente.

Maio foi o primeiro mês do ano a não registrar nenhum caso de feminicídio no MS, que teve um começo de ano turbulento, chegando a ter 5 casos nos meses de abril e fevereiro. Em junho, ainda não havia tido nenhum caso até ontem (23), mas com esse acontecido em São Gabriel do Oeste, o Estado voltou a registrar feminicídio.

Assine o Correio do Estado