Em MS, mais de 60 policias foram excluídos da corporação em dois anos

Tráfico de Drogas

Flagrante foi realizado no município de Naviraí na quarta-feira

Uma ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) e Polícia Rodoviária do Estado realizou a apreensão de 49 quilos de cocaína, no município de Iguatemi, nesta quarta-feira (12). A droga estava armazenada dentro do tanque de combustível de um veículo.

De acordo com informações da equipe responsável, a substância ilícita que estava dividida em 45 tabletes foi escondida dentro do tanque de combustível de um veículo modelo SUV contendo blindagem em todos os vidros.

A apreensão foi realizada durante abordagem de rotina na cidade de Iguatemi, localizada a cerca de 415 km de Campo Grande, onde os policiais identificaram atitude suspeita dos ocupantes do carro.

Ao realizarem uma varredura foram encontrados os entorpecentes, que após a pesagem totalizaram 49 quilos de cocaína.

O carro era ocupado por quatro pessoas, todas foram presas.

Outra apreensão

Em outra ocorrência, esta realizada pela Polícia Federal, foram apreendidos 31 quilos de cocaína, também escondidos dentro do tanque de combustível de um veículo.

O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (12), no posto fiscal Pacuri, próximo ao município de Ponta Porã.

O motorista foi preso em flagrante.

FICCO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul - FICCO/MS – reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do sul.