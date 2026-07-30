Aposta da Capital embolsou mais de R$ 26 milhões em sorteio da Quina

Aposta de R$ 3 embolsa mais de R$ 26 milhões em Campo Grande - Foto: Arquivo

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Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio dos concursos, e entre os resultados, uma aposta de Campo Grande conseguiu acertar os cinco números sorteados no concurso 7078 da Quina, embolsando mais de R$ 26 milhões.

A aposta de modelo simples, ou seja, no valor de R$ 3, deu à sortuda ou sortudo o prêmio máximo, de R$ 26.123.132,04. O jogo foi feito presencialmente na lotérica Boa Sorte, localizada na Rua Marechal Rondon.

Os números sorteados no concurso 7078 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 55 - 16 - 71 - 66 - 31.

Outras 60 apostas de todo o país ganharam R$ 11 mil, com 4 acertos no mesmo sorteio do mais novo milionário de Campo Grande. O valor da premiação para o próximo sorteio está estimado R$ 600 mil.

Lotofácil

No interior do Estado uma outra aposta embolsou quase R$ 700 mil no sorteio da Lotofácil. O sortudo ou sortuda é de Camapuã e ganhou R$ 698.476,50 por acertar os 15 números, e dividiu o prêmio máximo com outra aposta de São Paulo.

Os números sorteados no concurso 3748, da Lotofácil, foram: 13 - 20 - 22 - 09 - 14 - 17 - 25 - 08 - 04 - 19 - 15 - 11 - 05 - 01 - 06.

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Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Próximo sorteio: Quina 7079

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7079. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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