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Aposta da Capital embolsou mais de R$ 26 milhões em sorteio da Quina

Sortuda ou sortudo conseguiu acertar cinco números e levou o prêmio máximo; uma aposta de outro concurso no interior do Estado também ganhou e embolsou quase R$ 700 mil

Noysle Carvalho

30/07/2026 - 12h00
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Na noite de ontem, a Caixa Econômica Federal, responsável por apostas de loterias, realizou o sorteio dos concursos, e entre os resultados, uma aposta de Campo Grande conseguiu acertar os cinco números sorteados no concurso 7078 da Quina, embolsando mais de R$ 26 milhões.

A aposta de modelo simples, ou seja, no valor de R$ 3, deu à sortuda ou sortudo o prêmio máximo, de R$ 26.123.132,04. O jogo foi feito presencialmente na lotérica Boa Sorte, localizada na Rua Marechal Rondon.

Os números sorteados no concurso 7078 da Quina, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 55 - 16 - 71 - 66 - 31.

Outras 60 apostas de todo o país ganharam R$ 11 mil, com 4 acertos no mesmo sorteio do mais novo milionário de Campo Grande. O valor da premiação para o próximo sorteio está estimado R$ 600 mil.

Lotofácil

No interior do Estado uma outra aposta embolsou quase R$ 700 mil no sorteio da Lotofácil. O sortudo ou sortuda é de Camapuã e ganhou R$ 698.476,50 por acertar os 15 números, e dividiu o prêmio máximo com outra aposta de São Paulo.

Os números sorteados no concurso 3748, da Lotofácil, foram: 13 - 20 - 22 - 09 - 14 - 17 - 25 - 08 - 04 - 19 - 15 - 11 - 05 - 01 - 06.

___

 

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Próximo sorteio: Quina 7079

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7079. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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POLÍCIA

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

Homem teria invadido veículo de integrante do Batalhão de Choque e apontado uma arma contra o casal de policiais

30/07/2026 10h30

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Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira

Suspeito morreu após confronto com policiais militares durante tentativa de furto de veículo, na madrugada desta quinta-feira Divulgação

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Na madrugada desta quinta-feira (30), um homem morreu após trocar tiros com um policial militar durante uma tentativa de furto de veículo em Campo Grande. O caso ocorreu em frente à residência de um integrante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), que estava em casa acompanhado da esposa, também policial militar.

Segundo informações da corporação, o casal ouviu o motor do carro, que estava estacionado em frente ao imóvel, ser ligado por volta das 3h da madrugada. Ao sair para verificar a situação, o policial encontrou um homem dentro do veículo, aparentemente tentanto fugir. 

Ainda conforme a PM, o militar se identificou e deu ordem para que o suspeito parasse. Nesse momento, de acordo com o relato apresentado pelos envolvidos, o homem teria apontado uma arma de foto em direção ao casal, levando os policiais a efeturarem disparos para conter a ameaça.

Mesmo ferido, o suspeito conseguiu sair do veículo, mas caiu poucos metros à frente. Equipes da Força Tática foram as primeiras a chegar ao local e realizaram o isolamento da área até a chegada do Batalhão de Choque.

O homem ainda apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos policiais até a Santa Casa de Campo Grande, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Judiciária Militar, Polícia Civil e Polícia Científica, que realizaram a perícia no local.

Durante os trabalhos, foi apreendido um revólver calibre .38, sem numeração aparente, carregado com seis munições, sendo quatro intactas e outras duas. Também foi encontrada uma chave do tipo “micha”, geralmente utilizada para arrombamento e furto de veículos. A perícia ainda recolheu oito munições intactas para análise.

Após o encerramento da perícia, os policiais militares envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol), onde foram realizados os procedimentos legais previstos para ocorrências desse tipo.

A dinâmica do caso será investigada pelas autoridades competentes.

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CAMPANHA NACIONAL

Multivacinação em Campo Grande começa na próxima semana

Público-alvo da campanha promovida pelo Ministério da Saúde são crianças e adolescentes de até 15 anos

30/07/2026 10h15

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Pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia.

Pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia. FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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A partir da próxima segunda-feira (3) até 1º de setembro, Campo Grande realiza a Estratégia de Multivacinação 2026, uma mobilização nacional, promovida pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Durante este período, as salas de vacinação das Unidades de Saúde da Família (USFs) do município estarão preparadas para avaliar a situação vacinal e aplicar as doses em atraso, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Embora a campanha tenha como público-alvo crianças e adolescentes de até 15 anos, pessoas de todas as idades também poderão aproveitar para colocar as vacinas em dia.

A iniciativa busca ampliar as coberturas, reduzir o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis e fortalecer a proteção de toda a população.

Para facilitar o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta pais e responsáveis a levarem um documento de identificação com foto e, se possível, o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação. A ausência da caderneta não impede a vacinação.

Ananda de Melo, chefe do Serviço de Imunização da Sesau, diz que a campanha é uma oportunidade para garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos.

“Nem sempre os responsáveis percebem que há alguma dose em atraso. Durante a campanha, nossas equipes verificam a situação vacinal e realizam a atualização da caderneta, quando necessário, garantindo mais proteção para as crianças, os adolescentes e para toda a comunidade”, destaca.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças graves, hospitalizações e óbitos. Manter a caderneta em dia protege cada pessoa e fortalece a proteção coletiva, contribuindo para reduzir a circulação de doenças e proteger toda a população.

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