Apostador de MS leva R$ 30 mil na Quina da Mega-Sena

Apostador de MS e outros 64 levaram o prêmio de R$ 30 mil - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um apostador da cidade de Angélica, a aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande, acertou cinco das seis dezenas sorteadas no sorteio da Mega-Sena do último sábado (20) e levou para casa um prêmio de R$ 30,9 mil.

A aposta foi feita na lotérica Lotequinha, em aposta simples e de forma física. Essa foi a única aposta de Mato Grosso do Sul a garantir um prêmio no sorte da Mega deste sábado.

Além do sortudo de Angélica, outros 64 levaram o prêmio de R$ 30 mil para casa e outras 3.942 apostas ganharam R$ 840 por terem quatro acertos.

O prêmio total era estimado em R$ 42 milhões e uma aposta de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas sorteadas, levando, sozinho, um valor de R$ 39,42 milhões.

Os números da Mega-Sena 3021 são:

46 - 19 - 16 - 58 - 22 - 24

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3022

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3022. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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