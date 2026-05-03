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SNUS

Apreendida no Brasil pela 1ª vez em MS, substância viciante entra na mira da Anvisa

No ano passado, a Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul apreendeu 2.260 sachês de Snus, substância derivada de nicotina sintética, que não tem autorização no Brasil

Felipe Machado

03/05/2026 - 17h00
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A substância viciante chamada de Snus, derivada de nicotina sintética, que não tem autorização para importação, distribuição e comercialização no Brasil, entrou na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) depois de um ano de apreensão realizada em Mato Grosso do Sul, uma das primeiras apreensões envolvendo o tabaco úmido em pó no País.

Em janeiro do ano passado, a Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul apreendeu, dentre outros produtos ilegais e adulterados, 2.260 sachês de Snus. A suspeita é de que ela tenha sido importada ilicitamente da Suécia.

Essa foi a primeira vez que a Anvisa foi notificada a respeito da apreensão do produto no Brasil. A Polícia Federal recebeu os pacotes para realizar análise toxicológica e identificar quais substâncias fazem parte da composição do produto. Por ser uma "novidade" nas apreensões e na comercialização no mercado nacional, o produto tem chamado a atenção.

De acordo com Matheus Pirolo, gerente de Apoio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde (SES), as informações obtidas na apreensão do ano passado foram repassadas às autoridades de Goiás, que resultaram em uma operação seis meses depois.

Na ocasião, foram apreendidas mais de 8 mil unidades de produto fumígeno sem registro na Anvisa, com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços comerciais no Setor Central, em Goiânia. Estima-se que o valor das mercadorias apreendidas foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Agora, conforme informações veiculadas pela Folha de S. Paulo, as autoridades da Anvisa estão em debate sobre o que fazer com a substância no Brasil: se mantém a proibição quanto à importação, distribuição e comercialização em território nacional ou se abre caminho para regular o Snus.

O que é Snus?

Segundo a Philip Morris International (PMI), uma das principais empresas internacionais de tabaco, o Snus é uma forma de tabaco sem fumaça, comercializado em pó solto ou em "pacotinhos", já na forma pastosa.

Do que é feito?

O Snus geralmente é feito de tabaco moído seco ao ar, água, sal, aromatizantes e aditivos de sabor. Ele passa por um processo de pasteurização a vapor, etapa fundamental no processo de produção que o diferencia de muitos outros produtos de tabaco sem fumaça.

Para dar os diferentes sabores, são utilizados aditivos como menta e alcaçuz. 

Qual a origem?

Snus foi utilizado pela primeira fez na Suécia, no século XVII, e se popularizou em países nórdicos.

Como é utilizado?

O Snus é vendido de duas formas principais: em porção ou solto.

A forma mais comum é a em porção, que vem distribuída em pequenos "saquinhos", chamados de bolsas. Essas bolsas, que são feitas de celulose orgânica, são colocadas sob o lábio superior. O uso é feito de 30 minutos a 1 hora, período em que a nicotina e o sabor são absorvidos pela gengiva e a mucosa bucal.

Já na forma solta, é um produto finamente moído, que os usuários moldam em formato pequeno e cilíndrico e colocam sob o lábio. A duração do uso do Snus solto também pode variar de 30 minutos a 1 hora.

Snus x cigarros tradicionais

A diferença mais significativa entre Snus e os cigarros tradicionais é justamente o método de consumo. O produto é colocado na boca, enquanto os cigarros são fumados. Ambos fornecem nicotina ao usuário, mas o processo de absorção é diferente.

O Snus fornece uma liberação mais lenta e sustentada de nicotina através da mucosa oral, enquanto os cigarros fornecem nicotina rapidamente através da inalação.

Para muitos, a substância é vista como uma "alternativa menos prejudicial" que o cigarro, considerando que a fumaça do cigarro contém milhares de compostos nocivos que estão ligados a vários problemas de saúde.

No entanto, o Snus, mesmo sem fumaça, também é prejudicial à saúde. Ele oferece quantidades exageradas de nicotina, que é viciante. Segundo o "Asana Lodge", um centro de reabilitação inglês que publica artigos sobre a substância, foi observado um maior risco de câncer de boca e doenças gengivais nos usuários de Snus.

Snus x Bolsas de nicotina

Embora o Snus compartilhe algumas semelhanças com as bolsas de nicotina — pois ambas são usadas oralmente e contêm nicotina — as bolsas de nicotina não incluem tabaco.

O Snus é perigoso?

Snus é bastante utilizado por fumantes que querem parar de fazer o consumo de cigarro, justamente por conter nicotina e ser utilizado de forma distinta, e sem "produzir" fumaça.

Apesar do aparente benefício, o uso tem sido associado a um maior risco de câncer oral, incluindo câncer de boca, garganta e esôfago.

O Snus também está associado a outros riscos à saúde oral, incluindo doenças periodontais e lesões. Também pode causar retração gengival e descoloração dos dentes.

Como qualquer outro produto de tabaco, o Snus contém nicotina, que é altamente viciante. Usar a substância pode sustentar ou até mesmo piorar a dependência.

Substância ilegal tem riscos

No caso da carga apreendida em Mato Grosso do Sul, cada Snus continha 6,5 mg de nicotina, quantia 6,5 vezes maior do que a quantidade absorvida pelo corpo humano a partir da utilização de um cigarro comum.

“O Snus apresenta alto risco à saúde devido à quantidade elevada de nicotina, que, além do próprio adoecimento pelo nicotinismo, está associada ao desenvolvimento de cânceres e a problemas bucais, como ressecamento da mucosa, gengivite, cárie, perda dos dentes e mau hálito. Apesar de ter sabores agradáveis, como menta e morango, com o tempo ele resseca a boca, provocando danos ainda maiores”, explicou Matheus Pirolo.

O centro de reabilitação "Asana Lodge" menciona ainda a preocupação do uso do Snus entre os jovens, sendo que a substância pode servir como "porta de entrada" para o tabagismo.

Michael Steinberg, diretor do programa de dependência de tabaco na Rutgers University, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, considera que “comparado ao fumo de cigarro, o uso de Snus é provavelmente menos prejudicial […] Mas há uma grande diferença entre 'menos prejudicial' e seguro'”.

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Chuvas

Pernambuco confirma sexta morte relacionada a temporais

No estado da Paraíba, duas mortes foram registradas

03/05/2026 12h00

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Pelo menos 27 cidades estão em situação de emergência

Pelo menos 27 cidades estão em situação de emergência Prefeitura de Timbauba

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Subiu para seis o número de mortos em Pernambuco por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Nesta tarde (02), o Corpo de Bombeiros Militar informou ter encontrado o corpo de um homem de 34 anos desaparecido desde a noite de sexta-feira (1º).Pelo menos 27 cidades estão em situação de emergênciaPelo menos 27 cidades estão em situação de emergência

A vítima foi localizada no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Mais cedo, a Defesa Civil do estado havia confirmado a quinta morte no Recife, no bairro Dois Unidos.

O novo balanço das ocorrências aponta um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 desalojadas em todo o estado.

Áreas mais afetadas

Os municípios afetados com maior gravidade em Pernambuco incluem:

  • Goiana, com 510 desabrigados e 994 desalojados;
  • Recife, com 671 desabrigados;
  • Olinda, com 170 desabrigados;
  • Jaboatão dos Guararapes, com 127 desabrigados;
  • Timbaúba com 42 desabrigados e 52 desalojados;
  • Igarassu com 27 desabrigados e 21 desalojados;
  • Paulista 32 desabrigados e 11 desalojados;
  • Camaragibe 5 desabrigados e 11 desalojados;
  • Limoeiro 9 desabrigados; e
  • Glória do Goitá 12 desabrigados.

Situação de emergência

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra decretou na tarde deste sábado (2) situação de emergência em Pernambuco e a medida será publicada em edição extra do Diário Oficial do estado.

Em entrevista coletiva, a governadora destacou que a decretação da situação de emergência vai acelerar ações e obras do Estado nos municípios atingidos e permitir buscar investimentos necessários do governo federal para reconstruir o que foi destruído pelas chuvas.

A medida foi adotada após reuniões no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), no Recife, com representantes da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), representantes das defesas civis municipais e demais órgãos estaduais envolvidos. Também foi realizada reunião online com os prefeitos dos municípios atingidos para alinhar estratégias e definir as próximas ações.

Ajuda humanitária

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida.

Paralelamente, o Governo do Estado intensificou a distribuição de ajuda humanitária para as cidades atingidas. Em Goiana, foram entregues 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene.

Paraíba

Na Paraíba, também atingida pelos temporárias das últimas 48 horas, os impactos concentram-se principalmente nos municípios de Conde, João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Patos, São José dos Ramos, Sousa, Cajazeiras, Pilar e Cabedelo.

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil estadual, há registro de 1,5 mil famílias desalojadas, 300 pessoas desabrigadas, cerca de 9 mil afetados e dois óbitos.

Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.

Recursos

A Defesa Civil Nacional informou neste sábado que vem orientando os municípios afetados pelas chuvas em Pernambuco sobre como acessar recursos federais.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), estados e municípios que tiverem o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil.

Os pedidos devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil avalia as metas e valores propostos. Após aprovação, os repasses são formalizados em portarias a serem publicadas no Diário Oficial da União, liberando os valores correspondentes.

Corumbá

PM apreende 64 quilos de "skunk' com jovens mulas do tráfico

Os jovens eram estrangeiros e foram presos pelo crime de tráfico internacional

03/05/2026 11h30

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Divulgação Polícia Militar

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Em três operações realizadas no sábado (2), a Polícia Militar apreendeu 64,57 quilos de “skunk” (a supermaconha), em Corumbá, sendo transportados por jovens estrangeiros contratados como “mulas” do tráfico internacional de drogas, todos presos em flagrante.

As apreensões ocorreram na rodoviária da cidade e também na rodovia BR-262. A polícia não informou a nacionalidade dos traficantes.

Pelas circunstâncias das ocorrências, havia um esquema pronto para a passagem da grande quantidade de entorpecentes pela fronteira com a Bolívia com destino aos centros consumidores.

Apesar da primeira tentativa frustrada, com a apreensão de 21 quilos da substância, na madrugada de sábado, mais dois carregamentos foram deflagrados na tentativa de burlar a fiscalização.

A primeira apreensão ocorreu na rodoviária intermunicipal após a abordagem a uma mulher e um homem, de 18 e 22 anos, por policiais da Rádio Patrulha e Trânsito.

Eles estavam embarcando em ônibus com destino a Campo Grande com 16 tabletes (17,5 quilos) de skunk e 4,2 quilos de cocaína. O suspeito de 18 anos tentou fugir do cerco policial, mas foi capturado ainda no recinto.

Na sequência, com informações sobre novas ações do tráfico, policiais militares prenderam uma jovem de 21 anos que já estava embarcada na poltrona 21 de um ônibus que sairia às 10h30 para a Capital.

Com ela, uma grande mala trancada com cadeado armazenava 17,67 quilos da potente droga.

A operação foi concluída na noite de sábado, com a prisão de mais três passageiros de ônibus que faz a linha Corumbá-Campo Grande, durante barreira no posto de fiscalização aduaneira denominado Lampião Aceso, na BR-262, entrada da cidade.

As “mulas”, de 18 e 22 anos, transportavam 29,4 quilos de “skunk” e aproximadamente 100 gramas de cocaína.

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