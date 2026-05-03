PM apreende 64 quilos de "skunk' com jovens mulas do tráfico

hora de lavar os casacos

A atuação de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul deve derrubar as temperaturas para 8ºC já na próxima semana

Frio chega no final de semana do Dia das Mães, com neblina, chuvas e mínimas de 8ºC FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Mesmo com a noite de sábado mais fria e um ar gelado no início da manhã deste domingo, a próxima semana deve ser de calor e baixa umidade do ar. No entanto, as condições duram pouco, já que a previsão indica a chegada de uma massa de ar frio em Mato Grosso do Sul no próximo final de semana, que deve fazer muita gente tirar os casacos e cobertores do armário.

Entre este domingo (3) e segunda-feira (4), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) indica um tempo de sol e poucas nuvens, com um clima seco e temperaturas elevadas.

Com exceção da região sul do Estado, são esperadas máximas acima dos 30ºC em todo o território de MS e valores de umidade relativa do ar entre 20% e 30%.

Pontualmente, em Paranaíba, Coxim, Camapuã e Três Lagoas, as máximas podem superar os 34ºC. Em todo o Estado, as mínimas não ficam abaixo de 20ºC neste período.

Ao longo da semana, as condições devem se manter as mesmas. No entanto, na sexta-feira (8), o tempo muda com a chegada de uma massa de ar fria, derrubando as temperaturas e trazendo tempestades em vários pontos de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, são esperados pelo menos 30 milímetros de chuva no próximo final de semana, com mínimas que podem chegar a 9ºC no início da manhã. No Dia das Mães, não deve chover, mas o frio aparece, com mínima de 11ºC e máxima de 17ºC na Capital.

Em Dourados, as temperaturas variam entre 10ºC e 11ºC, com o Dia das Mães chegando em 9ºC, acompanhado de tempo fechado no sábado (9) e sol no domingo (10).

Em Três Lagoas, chove no sábado e ainda faz calor, com as máximas chegando a 19ºC. Mas, no domingo, as temperaturas caem para 17ºC, e o sol aparece durante a tarde.

Já em Ponta Porã, na região Sul do Estado, o frio chega com força. Chove bastante na sexta-feira (8), fazendo as mínimas despencarem de 23ºC para 10ºC, chegando a 7ºC até a segunda-feira (11). Mesmo com o tempo ensolarado, será preciso se agasalhar bem.

Em Sidrolândia, também chove forte no sábado, com chance de tempestade e trovoadas. As temperaturas caem de 31ºC para 23ºC, chegando a mínimas de 11ºC no domingo de celebração das mães.

Em Corumbá, chove forte na sexta-feira (8) e no sábado (9). No domingo, o sol aparece e o clima fica mais ameno. As temperaturas caem, mas não tanto como em outros municípios. A mínima chega a 12ºC e as máximas ficam entre 19ºC e 22ºC.

Recomendações

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:

Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite

Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede

Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele

Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados

Evitar ambientes pouco ventilados

Hidratar a pele com frequência

Manter uma alimentação equilibrada

Evitar exposição prolongada ao frio

Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.

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