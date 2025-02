Arauco prevê R$ 242 milhões para construção de alojamentos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Publicação desta sexta-feira no diário oficial do Governo do Estado revela que a empresa chilena Arauco prevê investimento de R$ 242 milhões para a construção dos alojamentos dos trabalhadores que vão atuar na instalação da fábrica de celulose no município de Inocência, na região leste do Estado.

O valor supera qualquer obra pública que esteja em andamento hoje em Mato Grosso do Sul, mas representa menos de 1% do empreendimento, da ordem de R$ 25 bilhões, cujas obras de terraplanagem começaram em junho do ao passado e que está prestes a entrar na fase de instalação da fábrica propriamente dita.

Além do investimento nos alojamentos, a empresa chilena terá de destinar ainda R$ 1.173.700,00 a título de compensação ambiental, valor que corresponde a 22.623,36 UFERMS. O dinheiro será repassado ao Governo do Estado.

A previsão é de que estes alojamentos, com capacidade superior a 1,5 mil vagas, seja construído a cerca de dez quilômetros da área urbana de Inocência e a 40 quilômetros do local onde será instalada a fábrica, às marges da MS-377 e do Rio Sucuriú.

Atualmente já existe uma série de alojamentos para os trabalhadores, mas próximo da área urbana. É nestes locais que está a maior parte dos cerca de 2,4 mil operários envolvidos nos trabalhos de terraplanagem daquela que será a maior fábrica de celulose do mundo, com capacidade para 3,5 milhões de toneladas por ano.

No pico das obras, conforme a previsão da multinacional, serão até 14 mil pessoas trabalhando na região e por conta disso estes serão uma pequena cidade que será erguida no meio da área rural, que terá de ser equipada inclusive com redes de água e energia.

Além disso, a previsão é de que na área do alojamento sejam construídos espaços para lazer e cada ala de alojamentos contará com um pronto atendimento médico. Os casos graves de saúde serão encaminhados para um hospital que está previsto para ser construído no canteiro de obras.



Além disso, a direção da Arauco informou que os trabalhadores terão acesso a planos de saúde suplementar e transporte de emergência, com ambulâncias da própria empresa, para hospitais particulares fora da região, se necessário.

MUDANÇA DE PLANOS

Desde o início dos estudos para implantação do projeto já ficou definido que os operários não ficariam alojados na área urbana de Inocência, segundo informou em maio do ano passado o prefeito Antônio Ângelo Garcia dos Santos, mais conhecido como Toninho da Cofap. À época, porém, ele informou que este alojamento seria próximo ao canteiro de obras.

Quando da entrega da licença de instalação, tanto o governador Eduardo Riedel, quanto o CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiris, e o prefeito de Inocência foram unânimes em afirmar que durante o período de construção a cidade enfrentaria uma série de contratempos nas áreas de saúde, educação, segurança pública, lazer e até habitação. Porém, deixaram claro, não tem como "fazer omelete sem quebrar os ovos".

E para tentar reduzir estes transtornos, a Arauco se baseou no caso de Ribas do Rio Pardo e justamente por isso optou em abrigar os trabalhadores fora da cidade.

Mas, o prefeito foi cuidadoso com o uso das palavras para evitar a terceirização das responsabilidades para os trabalhadores e isentar o poder público e a própria multinacional destes encargos.

“Os trabalhadores não vão trazer problemas para a cidade. Eles vão ter lá suas demandas. Nós vamos fazer um trabalho conjunto com a Arauco para que não venham a ter qualquer tipo de problema. Mas esse pessoal ficando na fábrica, é muito melhor para cidade”, afirmou Toninho da Cofap.

Porém, se a cidade de Inocência quer distância dos trabalhadores temporários, faz questão de abrigar os funcionários fixos da futura fábrica, em torno de três mil.

O município criou até mecanismos legais para obrigar os cerca de três mil funcionários da Arauco a morarem na área urbana do município. Uma lei municipal proíbe construção de moradias próximo da fábrica.

E para tentar reduzir a especulação imobiliária que normalmente acompanha projetos desta magnitude, a Arauco promete construir em torno de 700 casas para abrigar boa parcela de seus futuros funcionários. Terreno para isso já foi cedido pelo poder público. A Suzano construiu 954 casas em Ribas do Rio Pardo.

Sendo assim, os funcionários da futura indústria terão de percorrer em torno de cem quilômetros diariamente para ir e voltar do trabalho. Segundo o prefeito Toninho da Cofap, Inocência criou esta norma temendo ser "engolida" por uma nova cidade que poderia surgir no entorno da fábrica.

De acordo com o presidente da FETRICOM-MS (Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Mato Grosso do Sul), José Abelha Neto, normalmente os alojamentos são para abrigar os trabalhadores são feitos por empresas terceirizadas.

Em Inocência, porém, a própria Arauco firmou acordo com a Federação e assumiu o compromisso de providenciar as instalações. Com isso, acredita Abelha, o conforto e a estrutura serão de maior qualidade do que em outros grandes empreendimentos.

MEGAFÁBRICA

A previsão é de que a fábrica, que demandará investimentos de US$ 4,6 bilhões, entre em operação no segundo semestre de 2027. Para ter matéria-prima, cerca de 400 mil hectares de eucaliptos já foram ou serão plantados no entorno.

Além de celulose, a previsão é de que o Projeto Sucuriú, que ficará às margens do rio como mesmo nome, gere 400 megavats de energia. A metade será consumida pela própria fábrica e o restante será vendido, sendo suficiente para abastecer uma cidade com até 800 mil habitantes.

VALE DA CELULOSE

Em Mato Grosso do Sul já estão em funcionamento outras três grandes fábricas de Celulose, sendo duas em Três Lagoas e uma em Ribas do Rio Pardo. A primeira, da Suzano, funciona desde 2009. A segunda, controlada pelo grupo J&F, entrou em operação em 2012. A terceira funciona desde julho de 2024, em Ribas do Rio Pardo.

E, além da unidade de Inocência, existe previsão para construção de uma quinta fábrica, em Água Clara, num projeto da Bracell que prevê investimentos da ordem de R$ 25 bilhões.