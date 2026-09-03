Arma escondida no teto e Dodge Ram são apreendidas em operação em MS

Uma arma carregada escondida no teto de um quarto foi descoberta durante uma operação que mobilizou policiais civis e militares nesta quinta-feira (3), em Brasilândia, região leste de Mato Grosso do Sul. As buscas ainda resultaram na apreensão de duas motocicletas e de uma Dodge Ram que deverá passar por perícia diante da suspeita de irregularidade nos sinais identificadores.
A ação foi realizada para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação que apura, entre outros fatos, suspeitas de posse ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.
Uma dupla, formado por um homem de 32 anos e uma mulher de 33, foi levado à delegacia após as diligências. A mulher teve fiança arbitrada em R$ 10 mil, efetuou o pagamento e foi colocada em liberdade. O homem permaneceu preso e aguarda audiência de custódia.
A operação reuniu equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com participação de agentes que atuam em Brasilândia e apoio de policiais militares de Três Lagoas. Pela PM, a atuação teve à frente o capitão Flávio.
Arma estava escondida em estrutura de gesso
A localização do revólver foi um dos principais pontos das buscas realizadas no imóvel. Os policiais encontraram a arma escondida no interior de uma sanca de gesso instalada em um dos quartos.
Tratava-se de um revólver calibre .38, que estava carregado com seis munições. A arma foi recolhida e será submetida aos procedimentos necessários para auxiliar a investigação.
A forma como o armamento estava ocultado também deverá integrar os elementos analisados pela Polícia Civil no decorrer do inquérito.
Além do revólver, foram recolhidos materiais descritos na ocorrência como produtos considerados ilícitos e que estariam, em tese, relacionados a possíveis crimes contra a saúde pública.
O conteúdo apreendido deverá passar por análise para que sua natureza seja determinada e sejam adotadas as providências cabíveis.
Dodge e motocicletas e são apreendidas
As buscas avançaram também sobre veículos relacionados aos investigados. Duas motocicletas foram apreendidas durante a operação, além de uma Dodge Ram.
No caso da caminhonete, os policiais identificaram indícios que levantaram suspeita sobre possíveis irregularidades em seus sinais identificadores. O veículo, por isso, foi recolhido para a realização de exame pericial.
A suspeita, contudo, ainda não significa que houve adulteração. Caberá à perícia verificar os elementos de identificação da caminhonete e confirmar ou descartar eventual irregularidade.
Os resultados dos exames deverão ser incorporados ao procedimento investigativo e poderão indicar se existem outros crimes relacionados ao caso.
Mulher paga R$ 10 mil e homem segue preso
Com o material encontrado durante o cumprimento do mandado, o homem de 32 anos e a mulher de 33 foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.
A mulher foi autuada e teve a fiança fixada em R$ 10 mil. O valor foi pago e ela deixou a unidade policial, mas continuará submetida às determinações decorrentes do procedimento.
A situação do homem é diferente. Ele permaneceu preso após a operação e a autoridade policial representou à Justiça pela decretação de sua prisão preventiva.
Agora, ele aguarda a realização da audiência de custódia, quando o Judiciário deverá analisar a legalidade da prisão e as medidas cabíveis, além de apreciar o pedido apresentado pela Polícia Civil.
As apreensões não encerram a apuração. A Polícia Civil continuará as investigações para esclarecer a origem e eventual utilização da arma encontrada, verificar a situação dos veículos recolhidos e apurar se os demais materiais localizados podem estar relacionados a outros delitos.
O resultado das perícias será fundamental para definir os próximos passos da investigação e delimitar as responsabilidades de cada um dos envolvidos.