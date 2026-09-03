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El Niño e Seguro Rural: você está preparado para perder tudo?

Leandro Provenzano

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03/09/2026 - 00h03
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O Pacífico equatorial está aquecido, e não pouco. As projeções sobre o El Niño indicam persistência e provável intensificação ao longo do verão 2026/27. Para o produtor sul-mato-grossense, isso deixou de ser notícia meteorológica. Passou a ser variável de risco patrimonial.

Associa-se o El Niño à chuva em excesso, e é de fato esse o padrão na Região Sul. No Centro-Oeste, contudo, o comportamento histórico é inverso. A nota técnica conjunta assinada este ano por INMET, INPE, Funceme e Censipam aponta, para a nossa região, redução das precipitações e maior frequência de veranicos, sobretudo na primavera e no início do verão, precisamente a janela de semeadura e de desenvolvimento inicial da soja e do milho. Somam-se temperaturas elevadas, com máximas projetadas acima dos quarenta graus entre outubro e novembro no Brasil Central.

O risco dominante, portanto, não é o volume de água. É a irregularidade. Chuvas que chegam, autorizam a semeadura e depois cessam por três semanas. Calor que antecipa a exigência hídrica da planta no exato momento em que a chuva falta. Tempestades severas e isoladas na transição entre os regimes. O próprio governo estadual, ao tratar da safra 2026/27, identificou a imprevisibilidade, e não a escassez, como o principal fator de risco.

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Empréstimo com Garantia de Imóvel: Como Não Perder o Seu Bem

27/08/2026 00h03

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Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto: Montagem / Correio do Estado

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Você deu o seu imóvel como garantia em um empréstimo e, agora, as parcelas apertaram? O empréstimo com garantia de imóvel, também chamado de home equity, atrai muitas famílias e empresários que buscam quitar dívidas caras, investir ou capitalizar o próprio negócio. Em troca dessa garantia, o banco costuma cobrar juros menores e alongar o prazo para pagamento.

No entanto, a contrapartida é pesada: o bem fica vinculado à dívida do início ao fim. Na prática, essa operação se estrutura por meio da alienação fiduciária. O devedor transfere ao banco a chamada "propriedade resolúvel" do imóvel. Isso significa que, embora continue morando ou usando o bem, você só volta a ser dono pleno quando quita todo o contrato.

O ponto mais sensível dessa modalidade é o risco de perder o imóvel sem que haja um processo judicial. Diferentemente de outras dívidas, a instituição não precisa entrar com ação nem esperar a decisão de um juiz para retomar o bem. Tudo começa quando o banco leva o contrato ao Cartório de Registro de Imóveis, onde a garantia nasce oficialmente. Se houver atraso, o Cartório intima o devedor inadimplente para pagar o que está em atraso em apenas 15 dias, ato conhecido como "purgar a mora". Se não houver pagamento nesse prazo, o banco consolida a propriedade em seu nome por uma simples averbação na matrícula.

A situação se agrava logo após essa consolidação: em até 30 dias, a instituição pode levar o imóvel a leilão público. Se o primeiro leilão não alcançar o valor de avaliação, o banco realiza um segundo, por valor menor. Após realizada a consolidação, o devedor não pode mais quitar a dívida; restando-lhe, no máximo, o direito de preferência para readquirir o bem até o segundo leilão.

Mas o que fazer diante desse cenário? A revisão de contrato de empréstimo com garantia de imóvel é o principal caminho, cabendo sempre que o documento contém cobranças ilegais ou abusivas, ou seja, não é em todo caso que caberá uma revisão judicial do contrato. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, e isso permite ir à Justiça para rediscutir os valores e questionar diversas irregularidades, tais como: 

  • Juros abusivos: Taxas aplicadas bem acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central. 
  • Capitalização de juros e Tabela Price: A cobrança de "juros sobre juros" (anatocismo) e o uso da Tabela Price sem previsão clara costumam inflar a dívida de forma silenciosa. 
  • Tarifas e encargos indevidos: Cobranças sem respaldo, como tarifa de cadastro, de avaliação do bem, de registro e seguros embutidos, configurando venda casada. 
  • Custo Efetivo Total (CET) divergente: Quando o CET informado não reflete o que o cliente realmente paga, o contrato perde transparência e pode ser questionado. 
  • Falhas no procedimento de retomada: Erros do banco na intimação para purgar a mora, falta de aviso sobre as datas do leilão ou tentativa de vender o bem por valor vil. 

A ação revisional costuma vir acompanhada de um pedido de tutela de urgência, cujo objetivo é claro: travar a consolidação da propriedade ou suspender o leilão até que o juiz analise as irregularidades apontadas.

Durante esse processo, o devedor pode depositar em juízo o valor que reconhece como devido (consignação em pagamento), o que demonstra boa-fé e fortalece o pedido. 

Também é fundamental pedir uma perícia contábil antes de entrar com a ação, que apura o valor efetivamente devido e expõe matematicamente as cobranças indevidas. Este documento técnico costuma ser a prova mais importante do caso, e a prova que pode fazer a diferença entre o juiz conceder ou não a liminar (tutela de urgência) requerida. Vale lembrar que, antes da consolidação, alternativas como a renegociação, a portabilidade ou a venda do imóvel (com a anuência do credor) ainda estão sobre a mesa.

Em resumo, o tempo joga contra o devedor, por isso jamais ignore a intimação do cartório e aja dentro dos 15 dias. A revisão de contrato exige rapidez e conhecimento técnico, já que cada dia conta quando o imóvel está sob risco. A informação certa e uma estratégia ágil são as melhores ferramentas para proteger o seu patrimônio. 

Leandro Amaral Provenzano – OAB/MS 13.035. Sócio do escritório Provenzano Advogados.

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A IA não substitui a gestão. Ela expõe a falta dela.

25/08/2026 00h03

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COLUNISTA ARTHUR MAXIMILIANO

COLUNISTA ARTHUR MAXIMILIANO

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A inteligência artificial chegou às empresas com uma promessa poderosa: fazer mais em menos tempo.
Ela escreve, analisa, resume, organiza, pesquisa, compara informações, cria apresentações, ajuda no atendimento, apoia o comercial e começa a participar até de decisões que antes exigiam horas de trabalho humano.

O ganho de produtividade é evidente.

Mas existe uma pergunta que deveria vir antes de qualquer projeto de IA: a empresa está organizada o suficiente para ser acelerada?

Essa pergunta importa porque a inteligência artificial não resolve automaticamente problemas de gestão.
Em alguns casos, ela apenas os deixa mais visíveis.

Uma empresa sem processos claros pode automatizar um processo ruim. Uma liderança confusa pode utilizar IA para produzir mais comunicação confusa. Um setor sem indicadores pode gerar relatórios sofisticados sobre dados que ninguém sabe interpretar. Uma equipe sem prioridade pode começar a executar tarefas ainda mais rapidamente sem saber se deveria executá-las.

A tecnologia aumenta velocidade.

Mas velocidade sem direção não significa progresso.

Esse talvez seja um dos principais desafios da inteligência artificial dentro das pequenas e médias empresas: muitos negócios estão tentando começar pela ferramenta quando deveriam começar pela gestão.

O empresário assina uma plataforma, libera acesso para a equipe e espera produtividade.

Cada colaborador começa a usar de uma forma. Um cria textos, outro pesquisa, outro envia informações da empresa, outro automatiza tarefas. Algumas iniciativas funcionam. Outras não. Depois de alguns meses, ninguém consegue explicar com clareza qual resultado a IA realmente trouxe para a organização.

Isso acontece porque adoção tecnológica e transformação empresarial são coisas diferentes.

Usar inteligência artificial não significa ter uma estratégia de inteligência artificial.

A primeira exige acesso.

A segunda exige gestão.

Antes de automatizar qualquer rotina, a empresa deveria entender como ela funciona hoje. Quem executa? Que informação entra? Qual resultado deve sair? Onde estão os gargalos? Que decisões exigem julgamento humano? Que atividades são repetitivas? Quais dados podem ou não ser utilizados?

Parece básico.

E justamente por isso é frequentemente ignorado.

Existe uma tendência de enxergar tecnologia como solução para questões que são, na verdade, organizacionais. Compra-se um sistema para resolver falta de processo. Contrata-se uma automação para resolver ausência de acompanhamento. Implementa-se inteligência artificial para compensar falta de treinamento.

Só que ferramenta nenhuma substitui clareza.

Outro ponto importante é a liderança.

A IA pode ajudar um gestor a preparar uma reunião, analisar indicadores, estruturar feedbacks, organizar prioridades e comparar cenários. Mas não deveria retirar dele a responsabilidade de pensar.

Esse risco começa a aparecer quando líderes passam a terceirizar não apenas tarefas, mas também julgamento.

Copiam uma recomendação sem questionar. Enviam um feedback sem adaptar ao contexto. Tomam uma decisão porque a ferramenta sugeriu. Produzem uma estratégia que parece sofisticada, mas não conversa com a realidade da empresa.

A inteligência artificial deve ampliar a capacidade da liderança, não diminuir sua responsabilidade.

Um bom gestor utiliza IA para enxergar mais.

Não para pensar menos.

Isso exige pensamento crítico.

A resposta da máquina precisa ser confrontada com experiência, contexto, números e cultura. Nem tudo que é tecnicamente correto faz sentido para aquela empresa. Nem toda prática considerada boa pelo mercado combina com determinada equipe. Nem toda automação que economiza tempo melhora a experiência do cliente.

Gestão continua sendo a capacidade de fazer escolhas.

E escolha exige critério.

Existe também um desafio cultural.

Se cada pessoa utiliza inteligência artificial de forma completamente diferente, a empresa corre o risco de ganhar produtividade individual enquanto perde coerência coletiva.

Um gestor produz comunicados com um tom. Outro cria avaliações de desempenho com outro. O marketing fala de uma maneira. O comercial utiliza argumentos diferentes. Aos poucos, a tecnologia começa a influenciar a linguagem, os processos e até comportamentos internos.

Por isso, empresas precisam criar regras mínimas para utilização de IA.

Que informações podem ser compartilhadas? Quais ferramentas são autorizadas? Onde existe necessidade de revisão humana? Como validar respostas? Quais atividades não devem ser automatizadas? Quem será responsável por cada aplicação?

Isso não precisa começar com um manual de cem páginas.

Pode começar com clareza.

Também será necessário treinar pessoas.

Durante muito tempo, treinamento em tecnologia significava ensinar onde clicar. Na era da IA, isso não é suficiente.

As pessoas precisam aprender a fornecer contexto, fazer perguntas melhores, revisar resultados, reconhecer erros e decidir quando confiar ou não na resposta recebida.

É uma alfabetização diferente.

O profissional mais valioso não será necessariamente aquele que utiliza mais inteligência artificial. Será aquele que consegue combinar tecnologia com conhecimento, senso crítico e entendimento do negócio.
Isso vale ainda mais para os líderes.

Porque uma empresa que automatiza tarefas sem desenvolver liderança pode ficar mais rápida, mas não necessariamente melhor.

A boa notícia é que a IA também pode ajudar a resolver um dos maiores problemas das organizações: a perda de conhecimento.

Reuniões podem ser registradas e resumidas. Processos podem ser documentados. Decisões podem guardar contexto. Treinamentos podem virar bases consultáveis. Experiências acumuladas por profissionais podem deixar de existir apenas na memória individual.

Esse talvez seja um dos usos mais estratégicos da inteligência artificial.

Não apenas produzir conhecimento novo, mas preservar aquilo que a empresa já aprendeu.

Quantas organizações perdem parte de sua inteligência quando um funcionário experiente deixa a equipe?

O cliente que só uma pessoa conhecia. O processo que ninguém documentou. A decisão cuja justificativa foi esquecida. O fornecedor que possuía uma particularidade que estava apenas na cabeça de alguém.

Empresas aprendem todos os dias.

Mas poucas possuem mecanismos para lembrar.

A IA pode ajudar a transformar essas experiências em memória organizacional.

Porém, novamente, tecnologia sozinha não resolve.

É necessário decidir o que registrar, como organizar, quem pode acessar e como transformar informação em conhecimento útil.

Voltamos à gestão.

Esse talvez seja o ponto mais importante desta transformação.

A inteligência artificial não diminui a importância da gestão.

Ela aumenta.

Quanto mais poderosas forem as ferramentas disponíveis, maior será a necessidade de pessoas capazes de definir direção, estabelecer critérios, organizar processos e tomar decisões responsáveis.

 No futuro próximo, talvez vejamos empresas utilizando praticamente as mesmas tecnologias e produzindo resultados completamente diferentes.

A diferença não estará apenas na ferramenta.

Estará na maturidade de quem a utiliza.

Uma empresa organizada pode usar IA para aumentar produtividade, preservar conhecimento, melhorar decisões e liberar pessoas para atividades de maior valor.

Uma empresa desorganizada pode utilizar exatamente a mesma tecnologia para produzir mais tarefas, mais informações, mais automações e mais confusão.

Por isso, antes de perguntar qual inteligência artificial sua empresa deveria utilizar, talvez exista uma pergunta mais importante: qual problema de gestão queremos resolver?

A resposta muda tudo.

Porque inteligência artificial pode acelerar quase qualquer empresa.

A questão é descobrir se ela está acelerando na direção certa.

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