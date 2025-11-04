Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A ciência que move a agenda climática brasileira

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas

Luciana Santos - Ministra MCTI e Luiz Antonio Elias - Presidente da Finep

Luciana Santos - Ministra MCTI e Luiz Antonio Elias - Presidente da Finep

04/11/2025 - 07h30
Governos e pesquisadores de todo o mundo se preparam para a COP30, e a escolha de Belém como sede dessa importante conferência demonstra que não há solução para a crise climática sem a Amazônia. Em uma via de mão dupla, não há Amazônia sustentável sem ciência.

A transição energética e a descarbonização encontram na ciência a trilha mais segura para medidas concretas.

Em sua fala histórica na Assembleia Geral da ONU, em setembro, o presidente Lula advertiu que a corrida por minerais críticos, indispensáveis à transição, não pode repetir a lógica predatória que marcou os últimos séculos.

Sua mensagem foi clara: é hora de transformar a urgência climática em ação política real. Como destacou, “será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta”.

Essa convocação ecoa as mensagens urgentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para a “janela de oportunidade” que se fecha rapidamente.

Nesse cenário, o Balanço Global do Acordo de Paris (GST) ganha relevância central, tendo sido “baseado na equidade e na ciência, unanimemente a referência que informa a cooperação internacional e as partes no aprimoramento de suas ações”, como nos lembra o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.

A preparação da COP30 em Belém mostra essa urgência e traduz em prática a advertência presidencial: ciência, política ambiental, diplomacia e infraestrutura devem caminhar juntas, consolidando a imagem do Brasil como país capaz de alinhar conhecimento técnico e liderança política.

O reconhecimento do Brasil como potência climática resulta também de sua sólida capacidade científico-tecnológica.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) articula suas unidades de pesquisas, universidades e empresas, com o CNPq e a Finep apoiando pesquisadores e instituições em um ecossistema único no sul global.

Essa articulação permite ao MCTI elaborar os documentos que são os compromissos oficiais do Brasil para a Convenção do Clima e Acordo de Paris. Suas unidades contribuem com o Inventário Nacional de Emissões, Plano Clima, e outras políticas públicas.

Um desdobramento desse trabalho foi a formulação da meta de redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, apresentada pelo Brasil na COP29 – resultado de um esforço interministerial que traduz em números a interseção entre ciência e decisão política.

Paralelamente, os projetos na Amazônia, como LBA, AmazonFACE, Torre ATTO e Esecaflor, tornaram-se referências para o IPCC, revelando como a floresta interage com o clima.

Como complemento, plataformas como Sirene, Sinapse e SiBBr democratizam dados estratégicos, enquanto o Adapta Brasil oferece respostas inovadoras à crise climática.

O investimento federal de R$ 1,5 bilhão em infraestrutura científica – incluindo supercomputador do Inpe, satélites, Torre ATTO, coleções biológicas e 122 projetos contratados na Região Norte – somado a R$ 2,5 bilhões aplicados em projetos de transição energética, comprova o vigor dos compromissos assumidos.

São resultados que dão materialidade à advertência do presidente Lula na ONU: compromisso com o clima exige ciência, tecnologia e justiça social.

Assim, quando todos pisarem no chão da floresta na COP30, o Brasil apresentará ao mundo um modelo concreto de articulação entre ciência, Estado e sociedade. Mais do que anfitrião, será referência técnica e diplomática na construção de soluções para o planeta.

Com a Amazônia no centro da agenda e a ciência como bússola, o Brasil reafirma sua liderança para enfrentar a crise climática – pronto para inspirar e construir, com o mundo, uma resposta à altura do desafio que a ciência e a política nos convocam a enfrentar.

"A IA mudará todos os empregos": o alerta do Walmart e o desafio da governança no Brasil

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho

03/11/2025 07h45

Quando o CEO da maior empregadora do mundo afirma que a Inteligência Artificial (IA) “mudará literalmente todos os empregos”, o mercado de trabalho global é colocado em estado de alerta.

A declaração de Doug McMillon, líder do Walmart, serve como um chamado à ação para o mundo corporativo, sublinhando a urgência de uma adaptação proativa, na qual as empresas devem assumir um papel central na capacitação de seus colaboradores e na construção de um futuro em que a tecnologia e o trabalho humano coexistem de forma produtiva e ética.

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho. O exemplo do Walmart, que busca identificar as competências do futuro e treinar seus funcionários para essa nova realidade, ilustra o caminho a ser seguido.

As corporações devem se tornar centros de aprendizado contínuo, oferecendo programas de capacitação que preparem os empregados não apenas para operar novas ferramentas de IA, mas para colaborar com elas, focando em habilidades essencialmente humanas como pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional, que a automação não pode replicar.

Paralelamente à capacitação, a implementação de programas robustos de governança de IA emerge como um pilar fundamental para o uso adequado e responsável da tecnologia. Não basta adotar a IA, é preciso garantir que sua aplicação seja ética, transparente e alinhada aos valores da empresa e da sociedade.

Isso implica a definição de diretrizes claras sobre o uso ético e responsável da tecnologia e no estabelecimento de mecanismos de responsabilidade.

Uma governança eficaz assegura que a IA seja uma ferramenta para o progresso, evitando armadilhas como a precarização do trabalho, uso inadequado e exposição de dados confidenciais da empresa.

No entanto, as empresas brasileiras enfrentam um desafio adicional nesse percurso: a ausência de uma lei específica que regulamente o uso da Inteligência Artificial no País. Essa lacuna legislativa cria um ambiente de incerteza jurídica que dificulta a elaboração de programas de governança corporativa.

Sem diretrizes nacionais claras, as empresas que desejam inovar de forma responsável são forçadas a navegar em uma zona cinzenta, baseando suas políticas em frameworks internacionais ou em interpretações da legislação existente, o que pode gerar insegurança e falta de padronização.

O desafio, portanto, é duplo. Exige às empresas brasileiras não apenas liderem com a agenda de capacitação e governança de IA, mas que o façam em um vácuo regulatório. A construção de uma governança de IA a partir de um framework legal nacional ainda é uma aspiração.

Cabe ao setor privado, em diálogo com a sociedade civil e o poder público, pressionar por avanços na legislação e, ao mesmo tempo, agir proativamente, estabelecendo seus próprios padrões éticos e de governança. A transformação, como alertou o CEO do Walmart, é inevitável.

A forma como nos preparamos para ela definirá os contornos do futuro do trabalho no Brasil e no mundo.

Reforma tributária e locações comerciais

Dois tributos seguirão o princípio da não cumulatividade plena, permitindo a compensação de créditos em favor dos contribuintes e buscando corrigir distorções históricas do sistema atual

03/11/2025 07h30

A reforma tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023, entrará em vigor em 2026, com fase de transição até 2033.

A recente Lei Complementar nº 215/2025 regulamenta os principais aspectos dessa emenda, estabelecendo as bases do novo sistema que substituirá tributos como ISS, ICMS, PIS e COFINS pelos novos Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Esses dois tributos seguirão o princípio da não cumulatividade plena, permitindo a compensação de créditos em favor dos contribuintes e buscando corrigir distorções históricas do sistema atual. Especialistas estimam que a soma das alíquotas do IBS e CBS poderá chegar a cerca de 28%.

No caso das locações, a lei prevê redução de 70% da alíquota, mas, sem considerar o aproveitamento de créditos, a tendência é de aumento na carga tributária.

Importante observar que nem todos os locadores pessoas físicas estarão sujeitos ao novo regime. Apenas os chamados locadores qualificados – aqueles que têm mais de três imóveis locados e renda anual superior a R$ 240 mil, ou que ultrapassem esse limite em mais de 20% – deverão recolher o IBS e o CBS.

Diante desse cenário, muitos locadores já estão adaptando seus contratos de locação, prevendo cláusulas para repassar o aumento da carga tributária aos inquilinos. Essa prática tem se tornado especialmente comum em contratos celebrados por shoppings centers e empreendimentos comerciais.

Do ponto de vista dos locadores, há uma preocupação legítima em manter a rentabilidade dos contratos e evitar que a nova tributação reduza a receita líquida dos aluguéis. Por isso, é comum encontrarmos cláusulas prevendo que o valor do aluguel será acrescido do IBS e CBS, de modo que o locador receba o montante líquido.

Contudo, do ponto de vista jurídico, vejo com cautela essa estratégia. Cada contribuinte deve pagar o seu tributo, e transferir integralmente esse ônus ao locatário pode configurar uma prática ilegal.

Além disso, se os shoppings centers – que são, em regra, os locadores – não compensarem os créditos gerados pelo pagamento dos próprios IBS e CBS, o cenário se tornará ainda mais desequilibrado, penalizando os lojistas.

Sem prejuízo das futuras regulamentações ainda necessárias para operacionalizar o novo sistema, é certo que os lojistas poderão ver suas despesas aumentarem, já que, além do aluguel, passarão a arcar com os custos dos novos tributos.

Essa realidade exigirá cautela na redação contratual e uma análise criteriosa sobre o impacto econômico de cada cláusula.

Independentemente da problemática envolvendo os contratos de locação, é essencial que os empresários realizem os seus planejamentos tributários, avaliando as opções mais vantajosas diante do novo regime.

Os empreendedores enquadrados no Simples Nacional, por exemplo, poderão decidir se vale a pena optar pelo recolhimento separado do IBS e CBS ou manter-se nas regras atuais.

A reforma tributária representa uma mudança estrutural no sistema brasileiro e, inevitavelmente, trará ajustes complexos. No setor de locações comerciais, o desafio será evitar que a simplificação prometida se transforme em novos conflitos e custos excessivos.

O equilíbrio entre locadores e inquilinos dependerá, sobretudo, de uma aplicação justa da lei – e do respeito à lógica de que cada contribuinte deve arcar com o tributo que lhe cabe.

