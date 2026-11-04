A parceria entre Japão e Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

É com grande satisfação que escrevo este artigo por ocasião de minha visita a Campo Grande. Durante meu período como cônsul-geral do Japão em São Paulo, entre 2017 e 2020, tive o privilégio de visitar esta bela cidade por diversas vezes. Em cada visita, fiquei impressionado com a expressiva presença da comunidade japonesa, especialmente de origem okinawawa.

Fiquei muito feliz ao saber que o sobá, prato muito apreciado pela comunidade de Okinawa do Japão, é, hoje, uma das especialidades mais populares de Campo Grande.

A declaração do sobá como patrimônio cultural imaterial pelo município de Campo Grande simboliza o quanto a cultura japonesa, a começar pela sua culinária, foi acolhida e incorporada à vida dos campo-grandenses.

Gostaria de expressar meu profundo respeito e agradecimento aos imigrantes japoneses e seus descendentes, cujos esforços contribuíram significativamente para difundir a cultura japonesa e fortalecer os laços de amizade entre nossos povos.

Nesta visita a Campo Grande, tenho também a grande satisfação de participar do Festival do Japão de Mato Grosso do Sul, uma importante celebração da cultura japonesa e da amizade entre o Japão e o Brasil.

Nesta edição, será também realizada uma iniciativa de capacitação e networking para mulheres empreendedoras, com o apoio do governo japonês.

Um dos marcos mais significativos dessa amizade são as visitas de membros da Família Imperial do Japão a Mato Grosso do Sul. Em 2015, por ocasião das comemorações dos 120 anos das relações diplomáticas, suas altezas imperiais o príncipe e a princesa Akishino visitaram o Brasil, incluindo o Pantanal.

Em 2025, ano em que celebramos os 130 anos dessas relações, sua alteza imperial a princesa Kako visitou o Brasil, inclusive Campo Grande.

Estamos profundamente gratos pela calorosa hospitalidade com que a população e as autoridades sul-mato-grossenses receberam os membros da família imperial.

A cooperação entre Japão e Mato Grosso do Sul também avança em áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável.

Em 2025, a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) decidiu disponibilizar financiamento de até US$ 70 milhões para um projeto de melhoria das condições hídricas no Estado.

Essa iniciativa representa uma importante contribuição para a gestão dos recursos hídricos e para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável.

Gostaria, ainda, de compartilhar algumas perspectivas promissoras para o aprofundamento das relações econômicas. Em primeiro lugar, as negociações de um Acordo de Parceria Econômica (APE) entre o Japão e o Mercosul.

Espero que esse acordo contribua para ampliar e facilitar o comércio, os investimentos e as oportunidades de cooperação entre o Japão e os países do Mercosul.

Em segundo lugar, a Rota Bioceânica. Esse corredor logístico representa uma oportunidade estratégica para o Estado.

Ao facilitar o acesso à Região da Ásia-Pacífico, incluindo o Japão, a rota poderá fortalecer a competitividade dos produtos sul-mato-grossenses, ampliar as oportunidades de exportação e atrair novos investimentos.

O Japão e Mato Grosso do Sul compartilham uma história de amizade construída ao longo de décadas, sustentada pelo intercâmbio cultural, pela cooperação e pelo empenho de pessoas que acreditam no potencial dessa parceria.

Estou determinado a continuar trabalhando incansavelmente, contando também com a valiosa colaboração do sr. Sérgio Longen, cônsul honorário do Japão em Campo Grande, para aprofundar estes laços e transformar as oportunidades que temos pela frente em benefícios concretos para nossos povos.

Que a amizade entre Japão e Mato Grosso do Sul se fortaleça cada vez mais e que perdure por muitas gerações!

