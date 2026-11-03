Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Editorial

Segurança pública exige inteligência

O crime organizado não respeita limites estaduais, calendários eleitorais ou diferenças partidárias, por isso, seu enfrentamento não pode ficar limitado a iniciativas isoladas

Da Redação

Da Redação

03/11/2026 - 07h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As eleições passaram, mas os desafios continuam. E um dos mais importantes, tanto para o Brasil quanto para Mato Grosso do Sul, é encontrar soluções para os problemas de segurança pública antes que eles assumam proporções ainda maiores. Não podemos esperar que a criminalidade avance para, somente depois, tentar recuperar o terreno perdido.

Em Mato Grosso do Sul, os sinais de preocupação são evidentes. Nos últimos tempos, temos observado o agravamento das disputas entre facções criminosas, especialmente com o avanço do Comando Vermelho (CV) pelo norte do Estado.

Historicamente, nosso território sempre foi uma das fortalezas do Primeiro Comando da Capital (PCC). A entrada de um grupo rival e a disputa por espaços não podem ser tratadas como um problema distante, tampouco como algo inevitável.

O enfrentamento policial é indispensável e vem sendo realizado pelas forças de segurança. Mas já não basta.

É preciso investir muito mais em inteligência, antecipação e capacidade de identificar os movimentos dessas organizações antes que eles se transformem em confrontos, mortes e expansão territorial. A segurança pública não pode depender apenas da reação aos crimes depois que acontecem.

Por isso, também chegou a hora de superar os atritos políticos e institucionais que marcaram os últimos anos. Sobretudo quando parte dessas divergências foi alimentada por interesses de grupos e disputas eleitorais.

As eleições terminaram. É necessário voltar as atenções para um problema que deveria estar acima de qualquer partido ou projeto político: proteger a população e impedir que a criminalidade organizada amplie seu poder.

Essa mudança de postura precisa vir acompanhada de investimentos. Em uma sociedade cada vez mais digitalizada, na qual até o dinheiro circula predominantemente por meios eletrônicos, não faz sentido manter estruturas policiais analógicas.

As organizações criminosas já compreenderam essa transformação. Aplicam golpes em plataformas digitais, movimentam recursos por meios eletrônicos e utilizam redes sociais para recrutar integrantes e ampliar suas atividades.

As forças de segurança precisam acompanhar essa realidade. Isso significa capacitar policiais, modernizar equipamentos, adquirir bons softwares e desenvolver sistemas capazes de cruzar informações, identificar padrões e antecipar ações criminosas. Inteligência também se faz com tecnologia e profissionais preparados para utilizá-la. 

O desafio não é apenas estadual. O Brasil precisa avançar na construção de um Sistema Único de Segurança Pública efetivamente integrado, com coordenação nacional, compartilhamento de informações e cooperação entre as diferentes forças policiais.

A proposta de organização e integração prevista na PEC da Segurança Pública aponta para uma discussão necessária, que não pode ficar refém de disputas políticas.

O crime organizado não respeita fronteiras estaduais, calendários eleitorais ou diferenças partidárias, por isso, seu enfrentamento também não pode ficar limitado a iniciativas isoladas. Precisamos de planejamento, inteligência, tecnologia e integração. 

artigos

Ciência e religião são incompatíveis?

Tratar ciência e religião como personagens rasos é ignorar a complexidade e a pluralidade de cada uma

02/11/2026 07h25

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Você já deve ter tido um professor de biologia que tratava crenças religiosas como bobagem ou um de sociologia que dizia que a religião é o ópio do povo. Talvez já tenha conhecido um ateu que acredita que a fé é inimiga da razão ou um religioso que nega consensos científicos como a evolução ou a eficácia das vacinas. Exemplos assim podem levar à conclusão de que ciência e religião são incompatíveis, que é preciso escolher uma ou outra. Mas será que isso é verdade?

Esse dilema nasce de uma premissa falsa: não existe “a ciência” nem “a religião”. Ao longo da história, foram inúmeras as formas de ciência praticadas pelos diferentes povos nas diferentes eras. Mesmo hoje, a ciência se subdivide em áreas com métodos muito distintos. O mesmo vale para as religiões, que são diversas entre si e têm também suas ramificações.

Tratar ciência e religião como personagens rasos é ignorar a complexidade e a pluralidade de cada uma. E foi desse reducionismo que nasceu a tese do conflito, formulada no fim do século 19 por John Draper e Andrew White. Para eles, episódios como a condenação de Galileu e a morte de Giordano Bruno na fogueira eram provas de que a religião sempre foi um empecilho ao avanço da ciência e, portanto, que a oposição entre elas era permanente e inevitável.

Nas últimas décadas, porém, historiadores da ciência como Ronald Numbers têm mostrado que essa tese é repleta de anacronismos e erros de interpretação. Muitos desses embates eram pontuais, movidos por disputas políticas ou pessoais, e não por uma guerra generalizada entre ciência e religião. A Igreja Católica não foi um empecilho à ciência, mas sim uma das maiores financiadoras da astronomia durante séculos.

Max Planck, um dos fundadores da física quântica, afirmava não ver contradição entre religião e ciência, pelo contrário, via as duas como complementares. Para ele, a maior prova disso era que grandes naturalistas como Kepler, Newton e Leibniz eram profundamente religiosos. Mais do que isso, para muitos cientistas a fé foi um elemento motivador de seus trabalhos, pois enxergavam na ciência uma forma de conhecer a obra de Deus.

A falácia do conflito desmorona quando compreendemos que a ciência não é formada só por ateus puramente racionais, nem as religiões por literalistas bíblicos que creem que a Terra tem 6 mil anos. São muitos os religiosos e as escolas teológicas que aceitam, simultaneamente, a evolução e um criacionismo não literal.

Portanto, insistir na incompatibilidade é equivocado e pode custar caro, porque ergue barreiras artificiais que talvez nunca mais se desfaçam. Um jovem religioso que é levado a escolher entre uma e outra pode desistir da ciência para não abandonar sua fé. Mas você não precisa escolher: a história e os incontáveis cientistas religiosos nos mostram que fé e razão são, sim, compatíveis e podem até mesmo se somar.

editorial

A memória que constrói o futuro

Uma sociedade que desconhece sua história corre o risco de repetir erros, desprezar conquistas e perder referências fundamentais para suas escolhas

02/11/2026 07h15

Compartilhar
Capa editorial correio do estado

Capa editorial correio do estado

Continue Lendo...

O Dia de Finados é uma oportunidade de lembrar e homenagear aqueles que fizeram parte de nossa vida e que já não estão entre nós. É uma data para resgatar boas lembranças, reviver momentos compartilhados com familiares e amigos e reconhecer a importância de quem deixou marcas em nossa trajetória. A saudade, naturalmente, faz parte desse encontro com o passado, mas também nos permite compreender melhor quem somos.

Essa reflexão, porém, não precisa se limitar à memória individual. Como sociedade, também temos a responsabilidade de resgatar nossa ancestralidade, reconhecer de onde viemos e compreender o caminho percorrido pelas gerações que nos antecederam. O passado não é apenas um conjunto de acontecimentos encerrados, é parte da identidade que construímos no presente e uma referência importante para projetar o futuro.

Por isso, o Dia de Finados também pode ser um convite para conhecer melhor o legado de nossos antepassados. Cada família carrega histórias, valores, dificuldades e conquistas que ajudam a explicar sua trajetória. Da mesma forma, cada povo tem uma história que não deve ser esquecida, porque nela estão as raízes de sua cultura, de suas instituições e de sua própria organização social.

Celebrar a memória dos que partiram é, portanto, também celebrar nossa história como seres humanos, no plano individual, e como comunidade, no plano coletivo. É reconhecer que ninguém constrói sua trajetória sozinho. Somos resultado de experiências, ensinamentos e escolhas de pessoas que vieram antes de nós e que, muitas vezes, abriram caminhos para que as gerações seguintes pudessem avançar.

Em tempos de informação instantânea, conexão permanente e engajamento constante, parece cada vez mais necessário reservar espaço para a reflexão. A velocidade com que consumimos notícias e conteúdos não deve nos afastar da compreensão de nossa própria história. Conhecer o passado exige tempo, pesquisa e disposição para ouvir relatos, preservar documentos, visitar lugares de memória e valorizar o patrimônio cultural.

Uma sociedade que desconhece sua história corre o risco de repetir erros, desprezar conquistas e perder referências fundamentais para suas escolhas. Não se trata de viver preso ao passado ou de idealizar as gerações anteriores, mas de compreender suas experiências, reconhecer seus acertos e aprender também com suas falhas.

O futuro não nasce do vazio, ele é construído a partir das decisões que tomamos hoje, mas também da consciência sobre tudo o que nos trouxe até aqui. Neste Dia de Finados, que a lembrança de nossos familiares e amigos seja acompanhada por uma reflexão mais ampla sobre nossas origens e nossa história. Preservar a memória é uma forma de honrar quem veio antes e, sobretudo, de preparar um futuro melhor para quem ainda virá.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 1 dia

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

3

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

4

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"
Extra

/ 23 horas

Alexandre, o Grande: "Quando dedicamos nosso tempo a alguém, entregamos uma parte da própria vida"

5

Fronteira de Corumbá com a Bolívia terá policiais treinados pela ONU
policiamento

/ 1 dia

Fronteira de Corumbá com a Bolívia terá policiais treinados pela ONU

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?