Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

ARTIGOS

Até onde vai a substituição de profissionais de saúde mental por ferramentas de IA?

A promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações

Rafael Sanchez - CEO e fundador da Evolução Digital

Rafael Sanchez - CEO e fundador da Evolução Digital

10/10/2025 - 07h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em meio à rotina do dia a dia, cada vez mais os colaboradores têm buscado a Inteligência Artificial (IA) para além da produtividade: usam para lidar com estresse, ansiedade e até mesmo como forma de evitar burnout.

As ferramentas oferecem acompanhamento constante, sugestões de exercícios e até conversas simuladas, disponíveis 24h por dia, sem filas ou custos aparentes. Aparentemente, a promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações.

Mas, aqui surge um ponto de atenção: será que não estamos trocando o cuidado humano pela conveniência tecnológica? Não! E reforço que psicólogos e psiquiatras trazem algo que nenhum algoritmo consegue replicar: empatia genuína, interpretação de nuances, compreensão de contextos complexos e a capacidade de agir em situações de crise de forma ética e segura. 

Não se pode reduzir o cuidado emocional a padrões de dados, porque pode gerar uma falsa sensação de proteção e, em alguns casos, agravar problemas que exigem atenção especializada. As empresas devem orientar os colaboradores e dar suporte a eles, prevenindo problemas, antes que problemas aconteçam, não apenas para apagar incêndios já propagados.

Hoje, no ecossistema de inovação há, por exemplo, ferramentas de suporte à saúde mental no trabalho que são capazes de antecipar sinais precoces de estresse, fornecer insights estratégicos, de forma a liberar os especialistas para se concentrarem em intervenções mais profundas e personalizadas.

A meu ver, acredito que o futuro do bem-estar nas empresas é híbrido. As organizações que combinam inteligência artificial com profissionais de saúde mental capacitados podem criar ambientes mais saudáveis, resilientes e conscientes.

Ignorar essa integração ou substituir humanos por máquinas seria um completo retrocesso, colocando em risco tanto a saúde emocional quanto a ética do cuidado.

A reflexão, portanto, é urgente: É possível usarmos a IA para potencializar, e não suplantar, o papel insubstituível do profissional de saúde mental no trabalho? A resposta é sim, desde que haja responsabilidade. A sua empresa está preparada para a nova realidade? 

Artigos e Opinião

Danos morais em negativas de planos de saúde como tema de uniformização no Judiciário

Por: Fábio Fonseca Pimentel - Advogado

09/10/2025 08h00

Compartilhar

Continue Lendo...

A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afetar o Recurso Especial nº 2.197.574 – SP ao rito dos recursos repetitivos marca um ponto crucial na discussão sobre o cabimento de indenização por danos morais “in re ipsa” nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadoras de planos de saúde. A medida, definida por unanimidade em recente julgamento pela Segunda Seção do STJ – sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva –, sinaliza a necessidade de uniformização de entendimento em matéria de vasto impacto social e jurídico.

A questão jurídica a ser dirimida é clara e objetiva: “definir se há configuração de danos morais ‘in re ipsa’ nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde”. O conceito de “dano moral in re ipsa” refere-se aquele dano que se presume pela simples ocorrência do ato ilícito, prescindindo de prova da efetiva repercussão na esfera do indivíduo.

Tradicionalmente, a recusa indevida de cobertura por um plano de saúde tem sido frequentemente enquadrada como hipótese de dano moral presumido, dada a natureza essencial do bem tutelado – a saúde e a vida. No entanto, a jurisprudência do STJ tem apresentado divergências consideráveis entre suas turmas, gerando incerteza e decisões díspares, o que corretamente motivou a afetação do tema.

A decisão de afetar o tema já produz efeitos imediatos e trará consequências significativas, independentemente do resultado final do julgamento de mérito.

Com a afetação, o STJ “determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada”. Esta medida visa evitar o prosseguimento de múltiplos casos idênticos que poderiam gerar decisões conflitantes antes de uma posição final da Corte Superior.

Um dos principais objetivos da afetação é proporcionar “maior segurança jurídica aos interessados, além de evitar decisões díspares nas instâncias ordinárias”, conforme expresso no relatório. Ao estabelecer um precedente vinculante, o STJ garantirá que casos semelhantes sejam julgados da mesma forma em todo o território nacional, promovendo a isonomia e a previsibilidade nas relações entre consumidores e operadoras de saúde.

Essas ferramentas processuais permitirão um tratamento mais ágil e uniforme dos litígios que versem sobre a matéria afetada, reduzindo o acúmulo de processos nas diversas instâncias.
Para os beneficiários, os consumidores, a decisão final terá um peso significativo. Se o STJ decidir que a recusa indevida, por si só, não configura dano moral presumido, os consumidores precisarão comprovar o efetivo abalo psicológico ou o agravamento da condição de saúde para obterem indenização por danos morais.

Por outro lado, se a Corte reafirmar a presunção, a proteção ao consumidor será robustecida. A expectativa é de que o precedente traga clareza sobre o ônus da prova e os requisitos para a indenização.

As operadoras, obviamente, aguardam com interesse a decisão final. Uma definição que afaste a presunção de dano moral em casos de recusa indevida pode significar uma redução na quantidade e nos valores das condenações por danos morais. No entanto, importante lembrar, que a exigência de comprovação não as isenta da responsabilidade em casos de recusa manifestamente abusiva ou que causem comprovado e grave prejuízo ao beneficiário.

A afetação deste tema pelo STJ é uma medida correta e necessária. Embora a tendência apontada pelos precedentes citados no relatório sugira uma inclinação para afastar o dano moral presumido em muitos cenários, exigindo a comprovação do abalo, é indiscutível que a recusa indevida de um tratamento médico pode gerar angústia, desespero e abalo emocional.

Por outro lado, a presunção absoluta pode levar a banalização do instituto do dano moral e a indenizações sem a justa correspondência com a extensão do sofrimento.

O desafio do STJ, portanto, será encontrar um ponto de equilíbrio que coíba abusos por parte das operadoras e, ao mesmo tempo, não desvirtue a natureza do dano moral, que deve refletir uma lesão real aos direitos da personalidade.
 

ARTIGO

Pesquisas eleitorais na fase pré-campanha: inteligência muito além da intenção de votos

Por: Wilson Pedroso - Consultor eleitoral e analista político com MBA nas áreas de Gestão e Marketing

09/10/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

A pré-campanha é o momento crucial para candidatos que desejam estabelecer uma presença sólida no cenário político e traçar estratégias fortes para comunicação com o público. Nesse contexto, as pesquisas eleitorais ocupam um papel central, uma vez que podem oferecer dados para orientação de decisões. Elas devem, necessariamente, estar associadas ao uso de Business Intelligence (BI), que emerge como um recurso revolucionário no mundo político, potencializando os mecanismos de compreensão do comportamento do eleitor, definição de perfil do candidato e identificação de apoios importantes.

Ao contrário do que muitos pensam, as pesquisas eleitorais vão muito além das consultas sobre intenções de votos. Essas são aquelas divulgadas para a imprensa, que rendem manchetes em jornais e bons espaços de televisão. Mas é preciso entender que a preferência do eleitor pode (e provavelmente vai) mudar ao longo do tempo, especialmente com a chegada oficial do período eleitoral. O que não vai alterar é o seu perfil social e padrões de comportamento. E é esse tipo de levantamento que deve ser feito pela equipe de inteligência no bastidor da campanha.

Afinal, o que o eleitor pensa sobre temas fundamentais para construção de propostas? Quais são suas grandes preocupações do dia a dia? Qual o peso de suas preferências ideológicas na hora do voto? Buscar respostas para questões como essas é fator decisivo para construção da imagem e do discurso do candidato, algo que começa muito antes do período eleitoral, ainda na pré-campanha. E é justamente esse tipo de informação valiosa que pesquisas de qualidade, aliadas a serviços de análise de dados, podem fornecer.

As pesquisas possibilitam ao pré-candidato, juntamente com sua equipe, identificar as principais demandas da sociedade, mapear tendências, segmentar potenciais redutos de apoio e ajustar a comunicação de forma mais eficiente, aumentando as chances de conquista de votos e de formação de uma boa base desde o início do processo eleitoral. O BI amplia a capacidade de análise dos dados obtidos, especialmente ao integrá-los a múltiplas fontes de informação, como registros públicos, indicadores demográficos e até mesmo estatísticas das redes sociais; traduzindo números complexos em insights acessíveis e efetivamente úteis.

Em um cenário eleitoral cada vez mais orientado para dados, a combinação de pesquisas tradicionais com as avançadas tecnologias de BI configura-se como uma ferramenta indispensável. Investir em levantamentos e análises de estatísticas já no período pré-campanha não significa inovar, pelo contrário, é estratégia básica para quem deseja colocar nas ruas uma candidatura vencedora.

O eleitor de hoje é bem informado e exigente. Só consegue vencer nas urnas aquele candidato que busca compreendê-lo e, de fato, dialogar com ele.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 1 dia

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 2 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1126, quinta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito