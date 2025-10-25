Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Lutero e a economia do sétimo mandamento

O mandamento implica que a liberdade só é virtuosa quando preserva o bem comum e não quando se torna licença para explorar

Allan Gallo - Professor de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie

Allan Gallo - Professor de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie

25/10/2025 - 07h45

25/10/2025 - 07h45
É verdade que Martinho Lutero não escreveu tratados de economia, mas sua teologia moral contém diretrizes que moldaram o pensamento econômico ocidental de forma ampla.

Um grande exemplo disso é o Catecismo Menor, publicado em 1529, originalmente concebido como um manual de instrução cristã para famílias e comunidades. Nele, Lutero explica os Dez Mandamentos à luz da vida cotidiana, enfatizando a responsabilidade individual diante de Deus e do próximo.

No sétimo mandamento, “Não furtarás”, ele adverte: “Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar ao nosso próximo o dinheiro ou os bens, nem nos apoderar deles por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos; mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o seu meio de vida”.

À primeira vista, o texto pode parecer apenas uma instrução teológica, mas essa formulação vai além da simples proibição do furto. Na verdade, ela traduz uma ética econômica de serviço mútuo, em que o trabalho, o comércio e a propriedade são expressões de vocação e confiança.

O mandamento implica que a liberdade só é virtuosa quando preserva o bem comum e não quando se torna licença para explorar. Há aqui o embrião de um princípio central da moderna liberdade econômica, que é o direito de empreender e possuir bens condicionado ao respeito pelos direitos dos outros.

A liberdade econômica é um subconjunto das liberdades humanas. Refere-se à capacidade das pessoas de trabalhar, negociar, contratar e usar a propriedade produtiva de acordo com suas próprias escolhas.

Estudos como os publicados pelo Instituto Fraser, do Canadá, que também elabora regularmente o Índice de Liberdade Econômica Mundial, mostram que quanto maior a liberdade de decisão individual, maior tende a ser o desenvolvimento e o padrão de vida.

Desde 1970, o referido índice mede esse grau de liberdade em mais de 160 países, avaliando cinco dimensões bem conhecidas: tamanho do governo, sistema legal e proteção aos direitos de propriedade, estabilidade monetária, liberdade de comércio internacional e regulação.

Essas dimensões dialogam diretamente com a ética do sétimo mandamento. O respeito à propriedade e aos contratos reflete a proteção legal e moral contra o furto institucional. A estabilidade monetária resguarda o valor do trabalho e da poupança, evitando o “furto invisível” da inflação.

A liberdade de comércio promove a cooperação entre os povos, e a limitação do poder governamental impede que a coerção substitua a confiança.

Assim, é fácil perceber que a doutrina cristã, expressa em um dos primeiros documentos da Reforma, e a liberdade econômica convergem em um ponto essencial: a verdadeira prosperidade nasce quando a liberdade é guiada pela responsabilidade diante de Deus e pelo dever de apoiar o progresso do próximo.

A fronteira entre a recuperação judicial e a fraude: o caso Neoin e o uso distorcido da lei

Enquanto a recuperação judicial tenta organizar papéis e cronogramas, a investigação penal segue viva e imune à blindagem da recuperação judicial

24/10/2025 07h45

O recente deferimento parcial da recuperação judicial do grupo Neoin Construção e Incorporação não representa uma vitória – é um alerta sobre o uso distorcido da lei.

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu o benefício a apenas parte das empresas, evidencia um padrão já conhecido em operações fraudulentas: a tentativa de transformar a recuperação judicial em escudo contra a responsabilização penal.

É importante ressaltar que a recuperação judicial não apaga crimes, não devolve dinheiro e não reescreve a história de quem enganou milhares de pessoas. O instituto foi concebido para empresas viáveis, com atividade econômica real, que enfrentam crises passageiras.

ão foi criado para grupos que se estruturam sobre captação irregular de recursos e promessas artificiais de rentabilidade.

O chamado stay period de 180 dias – que suspende execuções civis e busca garantir fôlego financeiro à empresa – não se estende à esfera penal. Nenhum juiz de falência ou recuperação tem o poder de impedir o avanço das investigações criminais, o bloqueio de bens ou a persecução do patrimônio obtido mediante fraude.

Durante meses, sustentou-se a narrativa de que “não era hora de buscar advogados”, de que “a situação seria resolvida administrativamente” ou de que “a empresa tinha tudo sob controle”.

A decisão do Tribunal desmonta esse discurso e muda completamente o cenário: agora, todos foram lançados para dentro da arena jurídica, onde não há espaço para retórica de marketing ou promessas de bastidor.

É nesse terreno – técnico, criminal e probatório – que se trava a verdadeira disputa. A partir deste ponto, a única força que se impõe é a do Direito.

Enquanto a recuperação judicial tenta organizar papéis e cronogramas, a investigação penal segue viva e imune à blindagem da recuperação judicial. É na esfera criminal que se rastreia o dinheiro, se identificam os beneficiários e se promovem bloqueios capazes de reparar, ainda que parcialmente, o dano causado às vítimas.

O caso Neoin expõe uma contradição eloquente: a mesma estrutura que, por meses, tentou afastar investidores e credores do caminho judicial, agora, corre para se proteger dentro dele. É o retrato do colapso moral de certos grupos que se travestem de legalidade enquanto clamam por proteção da Justiça.

Mas o Direito não é refúgio de fraude. A lei não foi feita para socorrer quem transformou a enganação em modelo de negócio.

O deferimento parcial da recuperação judicial, ao contrário do que se alardeia, amplia o espaço para atuação firme do Judiciário e do Ministério Público, sobretudo porque várias empresas do grupo sequer preencheram os requisitos mínimos para o benefício.

A partir de agora, o processo de recuperação – em vez de blindar – deve servir de instrumento de transparência, permitindo identificar fluxos financeiros, sociedades interpostas e movimentações suspeitas.

Cada peça juntada, cada documento contábil apresentado sob a supervisão judicial pode ajudar a desvendar o que realmente sustentou o suposto empreendimento.

O caso Neoin não é sobre construção civil. É sobre reconstrução moral – a de um sistema jurídico que não pode permitir que a boa-fé dos institutos seja sequestrada por quem usa o Direito como biombo para o ilícito.
A recuperação judicial, quando usada de má-fé, é apenas o último ato da fraude.

O Direito Penal, nesse cenário, é a última linha de defesa da sociedade. Se a recuperação foi usada como armadura, cabe à Justiça empunhar o martelo que a quebra – e devolver à lei o protagonismo que a fraude tentou usurpar.

Respostas tímidas à crise de saúde mental

O número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental teve aumento de 61% em Mato Grosso do Sul

24/10/2025 07h30

Vivemos uma crise de saúde mental no Brasil, que se reflete de forma direta no mundo do trabalho. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, um crescimento de 66% em relação a 2023.

Em Mato Grosso do Sul, o número de licenças médicas concedidas por questões de saúde mental saltou de 5,5 mil, em 2023, para cerca de 9 mil no ano passado. Isso representa um aumento de 61%.

Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e resultam em perda de produtividade, aumento de custos para as empresas e para o sistema de saúde, além da redução da capacidade de inovação da economia.

A depressão e a ansiedade levam à perda de 12 bilhões de dias de trabalho, gerando um impacto econômico global de quase US$ 1 trilhão, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Apesar da gravidade, a resposta institucional no Brasil tem sido insuficiente. A Lei nº 14.831, sancionada em março de 2024 para criar o Certificado de Empresa Promotora da Saúde Mental, até hoje não foi regulamentada e segue sem efeito prático.

Já a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), atualizada para incluir riscos psicossociais na política de saúde e segurança do trabalho, teve sua entrada em vigor adiada para 2026, muito em função da pressão das empresas, que resistiam à sua implementação.

Os dados do Anuário Saúde Mental nas Empresas 2025, divulgado no Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro), mostram que o índice geral de promoção da saúde mental pelas grandes companhias no Brasil passou de 5,05 pontos em 2024 para 8,19 neste ano.

O crescimento foi puxado pelos resultados de um pequeno grupo de empresas que, efetivamente, transformam discurso em ações concretas. No entanto, em um ranking cuja pontuação máxima é 16, isso mostra que estamos muito aquém do ideal.

O estudo, que analisou relatórios das próprias organizações, mostra ainda fortes contrastes entre setores e empresas.

Ainda existe uma cultura empresarial que enxerga incompatibilidade entre aumentar a lucratividade e promover o bem-estar. É possível conjugar o bem-estar dos colaboradores com o retorno para os acionistas. Estudos demonstram o impacto positivo dos investimentos em saúde mental.

Análises da McKinsey apontam retorno de até quatro vezes para cada dólar investido, o que é ratificado pela National Safety Council (EUA). Pesquisa da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) aponta que transtornos mentais causam prejuízo às empresas brasileiras equivalente a 4,7% do PIB.

Mas, se investir em saúde mental vale a pena, devemos entender por que ainda predomina a hesitação em ampliar ações de promoção do bem-estar. O desafio central é cultural.

A escuta verdadeira dos colaboradores exige coragem das lideranças, que passam a lidar com a subjetividade em um mundo guiado pela objetividade. Quando se abre esse espaço, não basta coletar informações: é necessário agir a partir delas, e falta a vontade política de colocar a cultura no centro e encarar o tema com seriedade.

O Brasil não precisa apenas de novas leis ou normas, mas de regulamentações eficazes, fiscalização ativa e, sobretudo, lideranças dispostas a enxergar que saúde mental não é custo, e sim investimento estratégico.

