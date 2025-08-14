Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O tarifaço e o Custo Brasil da cidadania do consumo

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas

Victor Missiato - Professor de História do Colégio Presbiteriano Mackenzie e doutor em História

14/08/2025 - 08h15
No fim da década de 1980, o Brasil se despedia dos anos de chumbo do Regime Militar e acompanhava uma transformação radical no processo de globalização. No mesmo ano em que o País voltava a eleger um presidente, o Muro de Berlim ruía do dia para a noite, literalmente. Após 50 anos de “modernização conservadora” (1930–1980), conforme a expressão do saudoso sociólogo Luiz Werneck Vianna, um novo Brasil nascia.

Naquele período, tanto Lula quanto Collor, candidatos à Presidência no segundo turno de 1989, defendiam um novo projeto de desenvolvimento nacional, afastando-se da tradição nacional-estatista. Lula pregava a valorização profissional e financeira do trabalhador, enquanto Collor enfatizava a abertura comercial e a liberalização da economia. Apesar das diferenças programáticas, um fio condutor unia as duas candidaturas: o acesso ao consumo como projeto social.

Quase 40 anos depois, Lula está em seu terceiro mandato presidencial, tendo concorrido em todos os pleitos possíveis, com exceção da década de 2010. Nesse período, não houve uma transformação estrutural na forma como a política econômica se apresentou aos cidadãos. Com exceção da fracassada política da Nova Matriz Econômica, liderada pela ex-presidente Dilma Rousseff, todos os presidentes se esforçaram para que o consumo do cidadão brasileiro jamais fosse abalado.

Juros altos, combate à inflação e câmbio flutuante tinham como objetivo relacionar superavit primário ao poder de compra da população. Essa tendência permaneceu firme até a crise de 2008, quando o chamado boom das commodities colocou nosso projeto de País no divã. A partir daquela conjuntura, tornou-se insustentável manter a dívida pública estável sem uma série de políticas reformistas. Nos últimos 15 anos, o que se viu foram tentativas frustradas de conter o gasto público em detrimento de uma política de investimento produtivo e industrial.

Consumista, gastador e irresponsável, o Brasil foi perdendo a capacidade de gerenciar suas crises econômicas e de lidar com as transformações globais. Salvo raras e fundamentais exceções, como o agronegócio e algumas empresas, como a Embraer, nosso capital ficou retido na capacidade de movimentar uma economia de baixa produtividade e alto consumo. Sem poupança e sem investimento, ficamos à mercê de tempestades geopolíticas como a crise da Covid-19, o apetite chinês e a resposta da sociedade americana com a vitória de Donald Trump.

O recente imbróglio envolvendo o governo americano e o governo de Lula revela uma disputa entre potências pelo controle do escoamento de matérias-primas fundamentais para seus desenvolvimentos. Da Groenlândia à Patagônia, tanto China quanto Estados Unidos desejam controlar canais, minerais, estradas e indústrias alimentícias que permitam manter seus principais parques industriais.

Ao sermos taxados em 50% sobre produtos a serem exportados, deflagra-se uma condição especial em nossa economia, que não consegue competir minimamente com a indústria mundial de alto valor agregado, como nanotecnologia, inteligência artificial, tecnologia militar, entre outros. Cada vez mais informais e sem uma base sólida para a cultura do empreendedorismo, passamos a compor um novo estado de dependência econômica.

Nesse estado, um novo tipo de imperialismo se aproxima silenciosamente. Sem levantar canhões nem disparar mísseis, a economia primária brasileira passa a ser dependente de um poder que não exporta ideologia, mas sim um capitalismo de caráter primitivo, que monopoliza o comércio nas pequenas cidades, controla o fluxo de mercadorias nos grandes centros e arremata todos os nossos leilões. Trata-se de um imperialismo “TikTok”, que nos aliena sem reproduzir tal processo em seu lugar de origem.

"É duro, mas é bom"

Ministro Luís Roberto Barroso, sobre ser presidente do Supremo

14/08/2025 07h30

Cláudio Humberto

Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.

Só no protocolo

Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Café frio

A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.

Vai dar?

O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.

Sinal de vida

Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.

EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.

Falta Dilma

Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.

Indignação antiga

O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio, 

Ele conhece bem

Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.

Era a vez dele

A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou. 

Espera-se muito de Fachin

Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.

Perdeu, mané

Lula é o problema

Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.

Sem passar pano

Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.

No fundão

Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.

Monumento à inutilidade

Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.

O cúmulo

Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).

Pensando bem...

...para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.

Nepotismo militante

Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal...”

Tarifaço dos EUA: um alerta e uma chance de repensar nossas rotas comerciais

A chama da tensão comercial é reacendida e impacta diretamente empresas brasileiras

13/08/2025 07h45

Entrou em vigor a nova medida dos Estados Unidos que impõe uma sobretaxa de 50% sobre quase 4 mil produtos brasileiros. A decisão, anunciada por Donald Trump, impacta diretamente alimentos, produtos de higiene, químicos e industriais, reacendendo uma tensão comercial com consequências práticas para empresas brasileiras que exportam para o mercado norte-americano.

Apesar das exceções previstas, o tarifaço representa um risco real para a competitividade brasileira. Em um primeiro momento, podemos esperar queda no volume exportado, aumento dos preços e impactos diretos nas margens das empresas que dependem desse canal.

Mas a dimensão mais relevante do problema é estratégica: o Brasil segue com um perfil comercial excessivamente concentrado em poucos mercados e sem um plano claro de resposta quando esses mercados se tornam hostis. Não é a primeira vez que o mundo nos dá esse recado, e talvez por isso devêssemos escutar com mais atenção agora.

A medida dos EUA fecha, temporariamente, uma porta. Mas não o mundo. A China, por exemplo, ainda engatinha no consumo de café: são apenas 16 xícaras por pessoa ao ano, contra uma média global de 240. Isso significa que há um oceano de oportunidades inexploradas. O mesmo vale para a carne, a celulose, o papel, os calçados e tudo o que o Brasil sabe plantar, criar e transformar.

A União Europeia, o Japão e até os vizinhos do Mercosul continuam com apetite. E a boa notícia é que, diferentemente do que acontece com os EUA, muitos desses mercados valorizam atributos como sustentabilidade, rastreabilidade e práticas ESG, áreas nas quais as empresas brasileiras têm avançado nos últimos anos.

Mas o tarifaço é, acima de tudo, um sinal para mudar o mapa. Literalmente. Não dá para continuar vendendo somente para os mesmos mercados, por pura inércia. A ideia de “cliente cativo” não existe mais em uma economia global marcada por volatilidade política e rupturas comerciais.

É hora de traçar novas rotas, diversificar destinos, proteger nossas cadeias e ampliar acordos bilaterais. É hora de escolher mercados que pagam bem, que respeitam regras e que querem mais do que apenas preço. E também, claro, manter parte dessa produção aqui dentro, fomentando consumo interno e protegendo o país de choques externos.

A resposta ao tarifaço não está apenas em reagir, mas em evoluir. Evoluir como empresas, como governo, como país exportador.

