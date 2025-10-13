Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Promessas de 2 em 2 anos, saúde de sempre!

Pacientes aguardam mais de uma semana em uma UPA por vaga hospitalar. Hospitais públicos e conveniados estão lotados, médicos, exaustos, e familiares, aflitos

Da Redação

Da Redação

13/10/2025 - 07h15
De dois em dois anos, os políticos brasileiros sobem em palanques e prometem o que todos já ouviram antes: uma revolução na saúde pública. Falam em hospitais modernos, atendimento humanizado, filas zeradas e gestão eficiente.

Passada a eleição, porém, o que se vê é o mesmo roteiro repetido à exaustão – promessas embaladas em campanhas de marketing, cumprindo o papel de seduzir o eleitorado cansado e, ainda assim, esperançoso.

Lamentavelmente, de dois em dois anos, boa parte dos eleitores volta a acreditar que dessa vez será diferente.

A verdade é que, em nome do poder, prometer soluções milagrosas virou parte do jogo. E quando a posse chega, o tom muda. A política é feita dentro de uma bolha: acordos, nomeações e recompensas a aliados passam a ocupar o centro da agenda.

Cargos são preenchidos não por competência, mas por proximidade e compromissos de campanha. Enquanto isso, o cidadão comum, aquele que ouviu as promessas de mudança, volta ao mesmo posto de sempre – o de espectador do descaso.

Em Campo Grande, a realidade tem sido cruelmente revelada. Pacientes aguardam mais de uma semana em uma UPA por uma vaga hospitalar. Hospitais públicos e conveniados estão lotados, médicos exaustos, familiares aflitos. E o argumento de sempre – o da falta de recursos – não convence mais.

A saúde consome um terço de todo o orçamento municipal, e mesmo assim o sistema segue colapsado. O que falta, portanto, não é dinheiro. Falta gestão. Falta compromisso. Falta, sobretudo, seriedade no trato com o que é público.

Nem mesmo decisões judiciais, que determinam transferências ou tratamentos urgentes, são cumpridas. E isso levanta uma pergunta que deveria incomodar mais: por que os cidadãos são obrigados a cumprir as decisões da Justiça, mas o poder público pode simplesmente ignorá-las? Existe, por acaso, segundo a Constituição, uma categoria de cidadãos de segunda classe?

A crise da saúde em Campo Grande não é apenas um problema de leitos, é um problema de prioridades. É resultado direto da indiferença com que se trata o sofrimento da população e da impunidade com que se conduz a má gestão.

A imprensa tem cobrado, denunciado, mostrado as falhas e as contradições do sistema. Mas é preciso mais. A força da mudança virá quando a sociedade também se incomodar – quando parte da população deixar de lado a distração das redes sociais e voltar o olhar para o que realmente importa: cobrar eficiência, exigir resultados e lembrar, nas urnas, de quem prometeu e não cumpriu.

Até onde vai a substituição de profissionais de saúde mental por ferramentas de IA?

A promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações

10/10/2025 07h45

Em meio à rotina do dia a dia, cada vez mais os colaboradores têm buscado a Inteligência Artificial (IA) para além da produtividade: usam para lidar com estresse, ansiedade e até mesmo como forma de evitar burnout.

As ferramentas oferecem acompanhamento constante, sugestões de exercícios e até conversas simuladas, disponíveis 24h por dia, sem filas ou custos aparentes. Aparentemente, a promessa é tentadora: bem-estar imediato, acessível e sem complicações.

Mas, aqui surge um ponto de atenção: será que não estamos trocando o cuidado humano pela conveniência tecnológica? Não! E reforço que psicólogos e psiquiatras trazem algo que nenhum algoritmo consegue replicar: empatia genuína, interpretação de nuances, compreensão de contextos complexos e a capacidade de agir em situações de crise de forma ética e segura. 

Não se pode reduzir o cuidado emocional a padrões de dados, porque pode gerar uma falsa sensação de proteção e, em alguns casos, agravar problemas que exigem atenção especializada. As empresas devem orientar os colaboradores e dar suporte a eles, prevenindo problemas, antes que problemas aconteçam, não apenas para apagar incêndios já propagados.

Hoje, no ecossistema de inovação há, por exemplo, ferramentas de suporte à saúde mental no trabalho que são capazes de antecipar sinais precoces de estresse, fornecer insights estratégicos, de forma a liberar os especialistas para se concentrarem em intervenções mais profundas e personalizadas.

A meu ver, acredito que o futuro do bem-estar nas empresas é híbrido. As organizações que combinam inteligência artificial com profissionais de saúde mental capacitados podem criar ambientes mais saudáveis, resilientes e conscientes.

Ignorar essa integração ou substituir humanos por máquinas seria um completo retrocesso, colocando em risco tanto a saúde emocional quanto a ética do cuidado.

A reflexão, portanto, é urgente: É possível usarmos a IA para potencializar, e não suplantar, o papel insubstituível do profissional de saúde mental no trabalho? A resposta é sim, desde que haja responsabilidade. A sua empresa está preparada para a nova realidade? 

Precisamos falar sobre assédio nos governos

É preciso articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, para construir respostas conjuntas e sustentáveis

10/10/2025 07h30

E se existisse, nos governos estaduais e municipais, um canal de denúncia de assédio – e de outros ilícitos –, conduzido por empresa externa, que garantisse anonimato ao denunciante e acolhimento humanizado ao assediado, com psicólogos, capaz de transformar relatos individuais em inteligência para orientar políticas de prevenção e responsabilização?

Mais do que um espaço para registrar ocorrências, um canal assim seria confiável, porque protege contra retaliação, e especializado porque não se confunde com ouvidorias internas. Ele daria voz a quem sofre e permitiria que governos conhecessem, com clareza, a real dimensão do problema para agir com responsabilidade e assertividade.

Mas é preciso deixar claro: um canal, por si só, não resolve. Ele precisa estar conectado a uma estratégia mais ampla de governança, na qual o enfrentamento do assédio não seja tratado como assunto de uma única Pasta, mas como um tema transversal.

Isso significa articular esforços entre controladoria, administração, saúde, capacitação e comunicação, construindo respostas conjuntas e sustentáveis. Somente quando essas áreas caminham em sinergia é que se cria a confiança necessária para transformar relatos individuais em inteligência coletiva e em políticas públicas eficazes.

Trata-se, portanto, de uma resposta de Estado, e não de governo. Um compromisso institucional com a dignidade do servidor público, independentemente da gestão que esteja no poder. O assédio não escolhe partidos ou esferas: instala-se onde há falhas de liderança e ausência de políticas protetivas.

Ignorar o tema custa caro. O assédio corrói a saúde psicológica, a motivação e a confiança. Onde imperam medo, silêncio e humilhação, não há engajamento genuíno nem entrega sustentável. É a erosão silenciosa da produtividade e do espírito público.

Por isso, precisamos falar sobre assédio no governo com a mesma seriedade com que falamos de corrupção. Ambos nascem de relações de poder mal cuidadas.

Combater um sem enfrentar o outro é criar uma integridade capenga, de fachada. A integridade real precisa estar ancorada em valores de respeito, justiça e cuidado.

E aqui entra o papel do compliance humanizado: programas que não se limitam a vigiar e punir, mas que reconhecem no servidor público um ser humano com potencial para florescer. Cuidar do servidor é cuidar do serviço público. A dignidade de quem serve é inseparável da qualidade do serviço prestado ao cidadão.

O futuro da boa governança está em líderes preparados para equilibrar resultados com cuidado; em governos que entendem que prevenir o assédio não é apenas uma obrigação legal, mas uma decisão ética e estratégica. Porque só em ambientes saudáveis o servidor pode se desenvolver, e só quando ele floresce, floresce também o serviço público.

O que ainda falta ao setor público é transformar o assédio em objeto de conhecimento estruturado. 

Hoje, o fenômeno segue em grande parte invisível: normalizado no cotidiano, subestimado nas estatísticas (quando existentes), ausente das prioridades de gestão. Sem dados consistentes, não há inteligência; sem inteligência, não há políticas eficazes.

Reconhecer e analisar o assédio é condição indispensável para tirá-lo da sombra e colocá-lo no centro da agenda de governança.

Só assim será possível prevenir, responsabilizar e, sobretudo, proteger a dignidade de quem serve ao público.

