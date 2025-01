Assomasul oferece pós-graduação gratuita para servidores de MS

Cidades

Dos 76.199 candidatos que realizaram o exame prático ao longo do ano, apenas 49,6% foram aprovados

O índice de reprovação para conseguir tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B (automóveis) em Mato Grosso do Sul superou os 50% no ano de 2024. Dos 76.199 candidatos que realizaram o exame prático ao longo do ano, apenas 49,6% foram aprovados.

Ao todo, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) recebeu mais de 114 mil candidatos para a prova prática, incluindo os 37.860 que tentaram a habilitação na categoria A (motocicletas), onde a taxa de aprovação foi maior, chegando a 61,7%.

Entre os principais erros que levaram à reprovação na categoria B destaca-se as dificuldades na baliza, como avançar sobre o balizamento e não conseguir estacionar o veículo corretamente dentro das três tentativas exigidas no tempo máximo de cinco minutos.

Erros mais comuns acontecem durante a baliza - Detran MS

Além disso, ações consideradas perigosas, como ameaçar pedestres ou outros veículos, também resultaram em eliminações diretas.

Na categoria A - que permite conduzir veículos de duas ou três rodas, como motocicletas, motonetas e triciclos, os candidatos mais reprovados cometeram falhas como apoiar os pés no chão com a motocicleta em movimento, desrespeitar o percurso da prova ou não utilizar corretamente o capacete com viseira ou óculos de proteção.

“A prova prática de habilitação gera um impacto emocional significativo, já que é um marco importante de autonomia e independência na vida das pessoas. Aspectos emocionais, como ansiedade, estão presentes, principalmente para quem já reprovou anteriormente. Para aumentar as chances de aprovação, é essencial que o candidato tenha uma boa preparação nas aulas e busque manter a calma no dia do exame”, afirma a gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab.

Para serem aprovados, os candidatos podem acumular no máximo três pontos durante o exame. Erros considerados graves geram três pontos, erros médios valem dois e erros leves, um. A partir do quarto ponto ou em caso de falta eliminatória, a reprovação é automática.

Prazo prorrogado

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) prorrogou o prazo para candidatos com processo da primeira habilitação na fase do exame prático, com aulas obrigatórias já realizadas, e beneficiou quase 20 mil sul-mato-grossenses.

No final do ano passado, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realizou mutirões para atender a demanda de quem não conseguiu finalizar os processos abertos em 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, do qual acabaria o prazo no dia 31 de dezembro.

Porém, antes mesmo do prazo se encerrar, o Senatran comunicou uma nova prorrogação, desta vez para 31 de março de 2025. Com isso, cerca de 19.960 candidatos sul-mato-grossenses foram contemplados com essa decisão e devem concluir o exame até a referida data. Lembrando que, para aqueles que abriram processo em 2024, esta prorrogação não é válida.

Desta parcela, 48,60% são de Campo Grande, ou seja, 9,7 mil candidatos. Na sequência dentre as cidades com mais processos que se enquadram na determinação, estão: Dourados (1,5 mil), Três Lagoas (1,1 mil), Ponta Porã (781), e Corumbá (767).

Pessoas sem CNH

De janeiro até o dia 18 de novembro, quase 14 mil motoristas já foram flagrados conduzindo veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul. Desse número, mais de 4 mil foram em Campo Grande.

Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e mostram que, até o dia 18, 13.939 condutores estavam dirigindo sem habilitação em todo o Estado. Até o dia 6/11, 4.067 campo-grandenses foram flagrados sem habilitação.

Àqueles que forem flagrados dirigindo sem habilitação estão sujeitos a detenção de seis meses a um ano, e/ou multa de R$ 880, além de terem o veículo apreendido.

Alto custo

Levantamento realizado pelo Correio do Estado constatou que o preço da carteira de habilitação nas categorias A e B, que permitem a condução de carros e motocicletas, custa cerca de R$ 2,3 mil na Autoescola Futura, no Jardim Centro-Oeste.

Conforme apurado, o valor é referente ao pagamento à vista e contempla a quantia mínima de aulas exigida pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) – 20 aulas de carro e outras quatro de motocicleta.

Para os mais habilidosos, o processo para conquistar a habilitação pode durar dois meses e ser postergado em até cinco meses. Na Prime Auto Escola, região central, o valor para a mesma quantia de aulas de carro e cinco aulas de moto é de R$ 2.290 à vista, valores que podem ser parcelados no cartão de crédito ou quitados em promissórias mensais em até cinco meses.

Os valores para os interessados em renovar a CNH é de R$ 700, ação que também pode ser feita junto ao Detran-MS.

*Colaborou Alison Silva e Felipe Machado

