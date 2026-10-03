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Zagueiro de MS deve ser titular no confronto contra a Índia

Confronto inédito começa às 10 deste sábado (MS) e além de Arthur Dias, Ancelotti deve escalar outros novados no time que sai jogando

Da Redação

Da Redação

03/10/2026 - 06h55
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O Brasil encerra a Super Data Fifa neste sábado em amistoso contra a Índia, seleção que enfrentará pela primeira vez. O duelo inédito no Salt Lake Stadium, em Calcutá, às 10h (horário de MS), servirá para Carlo Ancelotti dar sequência aos testes que tem feito no grupo. Natural de Campo Grande, o zagueiro Arthur Dias, que joca no Atlético Paranaense, deve ser titular pela primeira vez na seleção principal de futebol.

Trata-se do terceiro compromisso da seleção após o fiasco na Copa do Mundo. Nos dois primeiros, empatou com a Austrália por 1 a 1 em péssima apresentação, e depois venceu o mesmo adversário por 4 a 2, mostrando alguma melhora.

Rival frágil, a seleção indiana não deve apresentar riscos ao novo elenco que está montando Carlo Ancelotti. Historicamente, os indianos veneram a seleção brasileira e devem lotar o estádio para ver alguns de seus ídolos.

"Chegamos com uma recepção muito calorosa aqui. É uma oportunidade de ouro estar aqui representando a seleção para esse país, para esse povo apaixonado pelo futebol, pelo Brasil, por toda a história que tem", disse o zagueiro Marquinhos, um dos remanescentes da Copa chamado para o início do novo ciclo.

Ancelotti diz que a partida em Calcutá não é uma "prova", mas mais uma oportunidade aos atletas convocados, sobretudo aos mais jovens e novatos.

O desempenho nesta Data Fifa, afirmou o técnico italiano, não será determinante para o futuro dos jogadores na seleção. "O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Vamos dar a eles outras oportunidades", disse o técnico em entrevista prévia ao jogo.

"É uma oportunidade para eles de mostrar a qualidade que podem ter. Então tomar tudo isso com muita tranquilidade, porque não é uma prova para eles", acrescentou.

Ele citou Pedro Morisco, goleiro do Coritiba que será titular. Trata-se de um dos neófitos entre os 26 chamados para os amistosos na Austrália e na Índia.

O italiano vai promover mais mudanças na equipe. O centroavante Pedro, do Flamengo, deve ficar com a vaga de Raphinha no ataque. O astro do Barcelona foi cortado por lesão.

O centroavante do Flamengo deve formar um trio de ataque com Estevão e Vini Jr. Endrick, assim, é provável que comece entre os reservas.

Além de Morisco, o defensor Arthur Dias vai ganhar sua primeira chance entre os titulares. No segundo jogo contra a Austrália o sul-mato-grossense entrou nos minutos finais, fazendo sua estréia na seleção principal. Titular nos dois encontros com a Austrália, o volante Bruno Guimarães, desta vez, começará no banco de reservas.

O Estádio Salt Lake, palco da partida, recebeu evento em que Lionel Messi foi homenageado com uma estátua e que terminou em pancadaria.

Em dezembro do ano passado, Messi realizou uma visita ao país asiático. Na cidade, o Sree Bhumi Sporting Club inaugurou uma estátua de 21 metros de altura em homenagem ao craque argentino. A obra já foi retirada sobre risco de segurança e ameaça de cair nos moradores da região.

Calcutá também recebeu há cinco décadas o penúltimo jogo de Pelé como atleta profissional. Seleção que nunca disputou uma Copa do Mundo, a Índia ocupa a 138ª colocação no ranking da Fifa.

FICHA TÉCNICA

ÍNDIA X BRASIL

ÍNDIA - Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil.

BRASIL - Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos (Bruno Guimarães) e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro (Endrick) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÁRBITRO - Ilgiz Tantashev (Uzbequistão).

HORÁRIO - 11h (de Brasília).

LOCAL - Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia.

Rixa

Disputa política em rede social gera xingamentos, agressões e caminhão de som em Corumbá

Vereador apareceu na frente da casa do médico em cima de um caminhão de som e, ao falar no microfone, reclamou de ataques

02/10/2026 18h00

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Foto: Reprodução / Redes Sociais

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O vereador e candidato a deputado estadual Luís Francisco de Almeida Vianna, o Chicão Viana, e o médico e pai do atual prefeito de Corumbá, Oséas Ohara de Oliveira, tiveram uma disputa que começou nas redes sociais e neste dia 1º de outubro acabou intensificando a tensão.

O vereador apareceu na frente da casa do médico em cima de um caminhão de som e, ao falar no microfone, reclamou de ataques que alegou estar sofrendo por parte de Oséas, que tem 74 anos.

Primeiro, o médico apareceu na sacada da própria casa e esbravejou contra Chicão Vianna. Com a delonga no tempo que o candidato prosseguiu falando no carro de som, que podia ser ouvido a mais de um quarteirão de distância, Oséas foi até a calçada e arremessou objetos contra o candidato. Em uma dessas tentativas de arremessar objetos, o médico chegou a cair na rua.

Ainda na quinta-feira, no começo da noite, Oséas foi à Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência de perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Ele foi acompanhado de uma advogada, que é servidora da Prefeitura de Corumbá. Em depoimento, contou que saiu do banheiro e ouviu Chicão Vianna o chamando. Durante a confusão, tudo foi filmado e transmitido ao vivo em rede social por uma mulher que estava em um outro veículo.

Ele pontuou três testemunhas para que podem ser ouvidas pelas autoridades, caso haja demanda na tramitação do boletim de ocorrência. 

Oséas fez questão de enfatizar para a polícia que é idoso e tem problemas cardíacos. “Declara, ainda, que possui interesse e manifesta expressamente seu desejo de representar criminalmente contra o sr. Chicão Vianna, em razão dos fatos ora relatados”, consta no B.O, que foi registrado com o delegado Elton Alves de Sá Junior.

O médico foi procurado pelo Correio do Estado e ele pontuou que registrou o boletim de ocorrência e aguarda a tramitação da Polícia Civil.

Chicão Vianna também fez representação criminal contra Oseas na Polícia Civil e houve registro de boletim com relação à injúria. Nesse registro, foram indicadas como vítimas tanto o candidato como a mulher que filmou a disputa na rua Joaquim Murtinho, no bairro Aeroporto. O candidato apontou que viu publicação em rede social no perfil de uma terceira pessoa que divulgava a informação falsa de que Chicão Vianna havia desistido da sua candidatura.

“A referida publicação não corresponderia à verdade e teria provocado repercussão entre seus familiares, amigos e demais pessoas de seu convívio, que passaram a procura-lo questionando acerca de suposta desistência da candidatura. Diante da situação, realizou manifestação pública com a finalidade de esclarecer que permanece candidato”, detalhou o B.O.

Essa manifestação ocorreu com um trio elétrico e quando passou na frente da casa do pai do prefeito de Corumbá, Gabriel Ohara Oliveira, acabou tendo o confronto com Oseás. “Afirma o comunicante que Sr. Oséas teria proferido xingamentos e, na sequência, ameaças de morte em sua direção, declarando, segundo Chicão: ‘Vou te matar’”, detalhou o registro policial.

Inicialmente, o vereador pontou no registro que “não deseja mal a Sr. Oseas Ohara de Oliveira”. Além de Chicão, a mulher relatada como vítima disse à Polícia Civil que estava em uma casa próxima a residência do médico de 74 anos e quando viu o confronto verbal e o arremesso de objetos, decidiu gravar com o celular. Ela se declarou namorada de Chicão.

"Há algum tempo, o sr. Oséas Ohara vem fazendo manifestações públicas a meu respeito que considero ofensivas e prejudiciais à minha imagem. Mesmo diante dessas manifestações, sempre procurei agir com respeito e jamais respondi com agressões ou ameaças.

O episódio de hoje (1º) teve origem na divulgação, nas redes sociais, de uma informação de que eu estaria desistindo da minha candidatura. Diante disso, fiz uma manifestação pública (...). Durante a manifestação, dirigi-me ao sr. Oséas sem ameaçá-lo, agredi-lo ou utilizar violência. Em determinado momento, contudo, ele se aproximou e tentou arremessar objetos em minha direção, inclusive uma pedra, conforme registro em imagens do episódio", informou o candidato, em nota.

O mesmo delegado, Elson Alves de Sá Junior, fez o registro policial no relato do candidato a deputado estadual. Os dois boletins de ocorrência passam a tramitar no âmbito policial para averiguação dos fatos.

Histórico

O vereador Chicão Vianna chegou a integrar o quadro da Prefeitura de Corumbá e assumiu o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Contudo, ele acabou deixando o posto neste ano após ter desentendimentos com o prefeito Gabriel Oliveira.

Na região de Corumbá e Ladário, as disputas políticas costumam ser travadas de forma intensa nas redes sociais, com acusações de diferentes níveis. Tanto por meio de perfis pessoais, como em grupos que reúnem mais de 139 mil seguidores. Essas disputas são comuns e com publicações recorrentes, principalmente nesse período eleitoral.

Vídeo

Vereadora ameaça expor políticos após vídeos íntimos: "Eu acabo com vocês"

Isa Marcondes afirma ter atendido políticos de diferentes cargos e diz que nunca divulgou vídeos gravados

02/10/2026 17h39

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Isa Marcondes

Isa Marcondes Reprodução redes sociais

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A vereadora Isa Marcondes (Republicanos), de Dourados, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (02), em que afirma estar sendo alvo de ataques após a circulação de gravações e ameaça divulgar conteúdos que, segundo ela, foram registrados durante atendimentos a políticos. Na gravação, a parlamentar diz que já atendeu vereadores, deputados, ministros, governadores e até presidente e afirma ter mantido o material em sigilo por considerar que possui “ética profissional”.

“Se vocês continuarem soltando do celular de vocês, vocês vão ver o que eu solto de vocês”, afirma Isa no vídeo.

A publicação foi feita em tom de desabafo. No início da gravação, ela se dirige ao “povo douradense” e ao “povo sul-mato-grossense” e afirma estar “de saco cheio” da situação.

Segundo a vereadora, entre as pessoas que teriam sido suas clientes estão políticos e familiares de políticos. Ela cita especificamente o marido de uma vereadora, a quem afirma ter atendido como cliente em seu antigo comércio no ramo de entretenimento adulto. 

Isa também afirma que os vídeos que menciona foram gravados a pedido dos próprios clientes e que, apesar de ter mantido os registros, nunca os teria divulgado. “Eu sempre gravei a putaria de vocês e nunca soltei, porque vocês mesmos pediam para mim gravar”, diz.

Na sequência, a vereadora aumenta o tom das declarações e afirma que poderá tornar públicos os conteúdos caso a divulgação de vídeos envolvendo ela continue. “Eu acabo com vocês”, afirma.

A gravação termina com novos ataques aos responsáveis pelo que ela chama de “humilhação” e com a afirmação de que não tem medo das pessoas que estariam compartilhando os vídeos.

Isa Marcondes atualmente é vereadora na cidade de Dourados, a segunda maior cidade do estado, polêmica por gravar vídeos fazendo "batida"em postos de saúde na cidade. Isa está concorrendo a uma vaga para deputada federal pelo partido Republicanos e tem como principais adversários Beto Pereira e Jaime Verruck.

 

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