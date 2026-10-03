Zagueiro de MS deve ser titular no confronto contra a Índia

O Brasil encerra a Super Data Fifa neste sábado em amistoso contra a Índia, seleção que enfrentará pela primeira vez. O duelo inédito no Salt Lake Stadium, em Calcutá, às 10h (horário de MS), servirá para Carlo Ancelotti dar sequência aos testes que tem feito no grupo. Natural de Campo Grande, o zagueiro Arthur Dias, que joca no Atlético Paranaense, deve ser titular pela primeira vez na seleção principal de futebol.
Trata-se do terceiro compromisso da seleção após o fiasco na Copa do Mundo. Nos dois primeiros, empatou com a Austrália por 1 a 1 em péssima apresentação, e depois venceu o mesmo adversário por 4 a 2, mostrando alguma melhora.
Rival frágil, a seleção indiana não deve apresentar riscos ao novo elenco que está montando Carlo Ancelotti. Historicamente, os indianos veneram a seleção brasileira e devem lotar o estádio para ver alguns de seus ídolos.
"Chegamos com uma recepção muito calorosa aqui. É uma oportunidade de ouro estar aqui representando a seleção para esse país, para esse povo apaixonado pelo futebol, pelo Brasil, por toda a história que tem", disse o zagueiro Marquinhos, um dos remanescentes da Copa chamado para o início do novo ciclo.
Ancelotti diz que a partida em Calcutá não é uma "prova", mas mais uma oportunidade aos atletas convocados, sobretudo aos mais jovens e novatos.
O desempenho nesta Data Fifa, afirmou o técnico italiano, não será determinante para o futuro dos jogadores na seleção. "O jogo pode sair bem, pode sair mal, mas não importa para nós o que vamos fazer no futuro. Vamos dar a eles outras oportunidades", disse o técnico em entrevista prévia ao jogo.
"É uma oportunidade para eles de mostrar a qualidade que podem ter. Então tomar tudo isso com muita tranquilidade, porque não é uma prova para eles", acrescentou.
Ele citou Pedro Morisco, goleiro do Coritiba que será titular. Trata-se de um dos neófitos entre os 26 chamados para os amistosos na Austrália e na Índia.
O italiano vai promover mais mudanças na equipe. O centroavante Pedro, do Flamengo, deve ficar com a vaga de Raphinha no ataque. O astro do Barcelona foi cortado por lesão.
O centroavante do Flamengo deve formar um trio de ataque com Estevão e Vini Jr. Endrick, assim, é provável que comece entre os reservas.
Além de Morisco, o defensor Arthur Dias vai ganhar sua primeira chance entre os titulares. No segundo jogo contra a Austrália o sul-mato-grossense entrou nos minutos finais, fazendo sua estréia na seleção principal. Titular nos dois encontros com a Austrália, o volante Bruno Guimarães, desta vez, começará no banco de reservas.
O Estádio Salt Lake, palco da partida, recebeu evento em que Lionel Messi foi homenageado com uma estátua e que terminou em pancadaria.
Em dezembro do ano passado, Messi realizou uma visita ao país asiático. Na cidade, o Sree Bhumi Sporting Club inaugurou uma estátua de 21 metros de altura em homenagem ao craque argentino. A obra já foi retirada sobre risco de segurança e ameaça de cair nos moradores da região.
Calcutá também recebeu há cinco décadas o penúltimo jogo de Pelé como atleta profissional. Seleção que nunca disputou uma Copa do Mundo, a Índia ocupa a 138ª colocação no ranking da Fifa.
FICHA TÉCNICA
ÍNDIA X BRASIL
ÍNDIA - Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Singh Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese e Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong e Ashique Kuruniyan; Ryan Williams e Manvir Singh. Técnico: Khalid Jamil.
BRASIL - Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos (Bruno Guimarães) e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro (Endrick) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
ÁRBITRO - Ilgiz Tantashev (Uzbequistão).
HORÁRIO - 11h (de Brasília).
LOCAL - Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia.