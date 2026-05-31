Passageiros poderão cobrar melhorias no transporte coletivo da Capital

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A situação do transporte coletivo em Campo Grande voltará ao centro das discussões públicas na próxima semana. A Prefeitura realiza, na terça-feira (2), uma audiência pública para apresentar relatórios, dados e informações sobre a fiscalização do sistema de ônibus da Capital.

O encontro será aberto à participação da população e íntegra os trabalhos da comissão criada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) para avaliar a execução do contrato do transporte público.

Na audiência, serão detalhadas as ações de monitoramento e fiscalização realizadas pelo município, além da divulgação de dados técnicos elaborados pelas agências reguladoras responsáveis pelo acompanhamento do serviço.

A proposta é ampliar a transparência das ações desenvolvidas pela administração municipal e permitir que os usuários acompanhem os resultados das análises realizadas sobre o sistema de transporte coletivo.

Além da apresentação dos relatórios, os cidadãos terão a oportunidade de registrar manifestações, sugestões e questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado à população. As contribuições serão incorporadas ao processo conduzido pela comissão responsável pela avaliação contratual.

De acordo com a procuradora-geral do Município e coordenadora da comissão, Cecília Rizkallah, a participação popular é uma etapa prevista dentro do procedimento administrativo em andamento.

“Esta já é uma etapa prevista em todo o processo. Além dessa apresentação, os usuários também serão ouvidos e suas manifestações inseridas nos atos do processo”, destacou.

A audiência faz parte das medidas adotadas pelo município para acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais do transporte coletivo, tema que tem sido alvo de debates frequentes devido às reclamações de usuários relacionadas à qualidade da frota, horários, lotação e condições de operação do serviço.

Os interessados em participar poderão encaminhar manifestações até o dia da audiência por meio do e-mail: [email protected], ou presencialmente na sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro.

A participação é gratuita e aberta a qualquer cidadão, entidade ou instituição interessada em contribuir com as discussões sobre o futuro do transporte coletivo em Campo Grande.