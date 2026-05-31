Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3013, sábado (30/05): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3013 da Mega-Sena na noite deste sábado, 30 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,3 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
46 apostas ganhadoras, R$ 33.161,69
4 acertos
2.918 apostas ganhadoras, R$ 861,70
Em MS, duas apostas acertaram 5 números (quina) e levaram R$ 33.161,69 cada.
Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!
Os números da Mega-Sena 3013 são:
- 21 - 14 - 02 - 34 - 44 - 22
O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Mega-Sena 3014
Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3014. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).