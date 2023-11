alerta máximo

Na tarde desta quarta-feira a rodovia chegou a ser interditada por mais de três horas e PRF acredita que risco se estenda até segunda-feira

Por causa do risco de incêndios, a Polícia Rodoviária Federal emitiu nota nesta quarta-feira (15) desaconselhando motoristas a utilizarem a BR-262 para viagens ao Pantanal, principalmente no trecho entre as cidades de Miranda e Corumbá, onde focos de incêndios fora de controle chegaram a forçar a interdição do tráfego na tarde desta quarta-feira.

A interdição próximo a Miranda, na altura do quilômetro 646 da única rodovia asfaltada de acesso a Corumbá começou por volta das 16 horas e se estendeu por cerca de três horas em decorrência das queimadas na região.

“A orientação aos condutores é de que evitem transitar no local, principalmente no período noturno, devido à visibilidade prejudicada pela fumaça densa, além do risco de os veículos serem atingidos por labaredas de fogo”, alertou a nota da PRF.

No mesmo comunicado, a instituição lembra que a situação deve continuar crítica por vários dias. “A PRF, os bombeiros e os órgãos ambientais têm acompanhado a situação no local. A previsão do tempo aponta para a possibilidade de chuva na próxima segunda-feira (20), o que deve contribuir para o combate aos incêndios. Até lá, recomenda-se atenção redobrada nessa região”, diz a nota.

Focos tomam conta de dezenas de quilômetros da rodovia

Em meio ao forte calor e a baixa umidade do ar, Corumbá registrou 42,1 graus nesta quarta-feira, os focos de incêndio nesta região do pantanal estão se espalhando desde o último sábado, quando um transformador da rede de energia sofreu uma espécie de explosão no povoado do Passo do Lontra.

Os moradores conseguiram evitar que o fogo atingisse as casas e hotéis, porém, o fogo se espalhou em diferentes direções e desde então avança principalmente rumo à cidade de Miranda ao longo da BR-262.

Bombeiros conseguiram conter o avanço do fogo em meio à carda de carão

Na tarde desta quarta-feira, a carga de um caminhão que transportava carvão chegou a pegar fogo e veículo só não foi destruído porque o motorista parou próximo a um local onde havia bombeiros e agentes da PRF e recebeu ajuda para descarregar as sacas que estavam queimando.

Nesta região, as equipes terrestres de combate aos focos estavam recendo auxílio de um avião e três helicópteros, mas mesmo assim deixaram claro que dificilmente conseguiriam conter o avanço do fogo.

Segundo dados do Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre terça (14) e quarta-feira (15) foram registrados 111 focos de incêndio no município de Miranda, o segundo maior número no estado. Corumbá (MS) teve 154 focos nesse mesmo período.

Em todo o estado, foram 323 focos. Dessa forma, a pequena Miranda, de 25 mil habitantes, concentrou no período cerca de 34% dos pontos de incêndio no estado.