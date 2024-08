Avião que caiu no interior de São Paulo é utilizado em voos regionais

Cidades

Kharine Zini, que cursou graduação e especialização em duas universidades da capital, está entre as vítimas da aeronave que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo

A fisioterapeuta Kharine Gavlik Pessoa Zini, está entre às vítimas do acidente de avião que caiu em Vinhedo no interior de São Paulo. Ela fez graduação na Uniderp. O marido da fisioterapeuta, ex-goleiro do Cascavel Futsal, Antonio Deoclides também estava a bordo.

Além disso, Kharini fez espelialização na Unidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em cuidados na área de cardiopatia.

Conforme a empresa em que ela trabalhou em 2019, era responsável pelo setor cardiorrespiratório em Cascavel no Paraná.

Veja a nota do clube

Reprodução redes sociais

"Com a confirmação da lista de passageiros oficialmente divulgada, o Cascavel Futsal, diretoria, staff, comissão técnica e atletas lamentam profundamente a confirmação do falecimento do ex-goleiro do clube, Antonio Deoclides Zini Junior, o Zini e de sua esposa Kharine Gavlik Pessoa Zini. Eles estavam na aeronave da VoePass que caiu em Vinhedo. Zini atuou pelo Cascavel e esteve no elenco campeão paranaense em 2004 e 2005.

Zini iniciou sua carreira no Tuiuti Esporte Clube e depois passou pelo Cascavel Futsal. Com grande futuro como atleta, ele optou em deixar as quadras para se dedicar as empresas da familia, a Transportadora Pra Frente Brasil e Rede de Postos Pra Frente Brasil. Antonio Deoclides Zini Junior era irmão do ex-Presidente do Cascavel Futsal, Jeferson Zini. O clube expressa a sua tristeza com a perda irreparável de um casal ainda jovem com um futuro imenso pela frente! Que Deus conforte e dê forças para sua família, amigos e colaboradores neste momento de dor profunda com uma perda irreparável".

Ainda, com ligação em Campo Grande, está a cunhada do empresário Rodrigo Bigolin, sócio do Grupo Bigolin Materiais de Construção, que perdeu a vida no acidente.

Segundo informações levantadas pelo Correio do Estado, estava previsto que Rodrigo embarcasse, no entanto, ele não seguiu viagem.

Tragédia



A aeronave que caiu no início da tarde em Vinhedo (SP), estava com 61 passageiros abordos. O avião saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo.

O avião caiu em uma área residencial, na rua Edueta. Até o momento, não é possível precisar a causa do acidente. Equipes trabalham para realizar o resgate dos corpos.

A Polícia Federal enviou equipes para realizar a investigação, com registro de vestígios no local, utilizando tecnologia de drones para traçar todo o panorâma que irão ajudar a entender o que aconteceu durante o voo.

