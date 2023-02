Avó que motivou primeira denúncia de maus-tratos diz que vive luto por neta e pela filha

Em audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira (15), a mãe de Stephanie de Jesus da Silva, de 25 anos, acusada de matar a própria filha, Sophia Ocampo, de dois anos, disse que está vivendo um luto em dobro: um pela perda de sua neta e outro porque já não reconhece Stephanie como sua filha.

Ao Correio do Estado,.Delziene da Silva de Jesus, disse que está sofrendo pela morte da criança, mas também porque cortou o contato com sua filha desde o dia da morte da criança, inclusive não a visitou na prisão em que está presa.

"Infelizmente é uma dor dobrada para mim. O que está lá para mim, não sei, é só um ser que ficou ali", declarou, se referindo ao fato de que não reconhece Stephanie como sua filha e não a perdoa pela morte da neta.

Delziene ainda relata que o contato com a filha já estava prejudicado mesmo antes do crime porque, segundo ela, Stephanie teria se afastado e mudado para um bairro longe de onde sua mãe morava.

A avó de Sophia acredita que a filha foi influenciada pelo namorado, Christian Leitheim, de 24 anos, que também é acusado pelo assassinato de Sophia, além de ser investigado pelo estupro da menina.

"Eu fui a primeira a chamar o Jean [pai de Sophia] e pedir que ele tomasse as providências cabíveis. Ela foi morar longe justamente por isso pra que a gente não tivesse contato mesmo", relembra Delziene.

De acordo com o apurado pelo Correio do Estado, um ano antes da morte de Sophia, a avó chamou Jean Ocampo, pai da menina, para relatar as violências que ela sabia que estavam acontecendo com a criança.

Neste relato, ela destaca que quando Sophia estava com marcas de agressão, a mãe não deixava ninguém a ver, inclusive cerceando o direito de convivência com o pai. A guarda era unilateral e as visitas eram agendadas conforme o querer de Stephanie, o que facilitava quando ela queria esconder a menina dos demais familiares.

"Ela me proibiu de ter contato [com Sophia]. Às vezes eu via escondida, na casa da mãe do Jean e essa foi a fase mais difícil pra mim", destaca.

Na conversa de um ano atrás com Jean, Delziene também relata que estava preocupada em relação ao relacionamento de Stephanie com Christian porque ele parecia uma pessoa violenta e reclusa, especialmente quando pessoas de fora do núcleo familiar iam até a residência do casal.

Conforme já divulgado pelo Correio do Estado, diálogos entre Stephanie e Christian deixa claro que a violência sofrida por Sophia era recorrente, especialmente partindo do padrasto, que chegou a machucá-la gravemente na cabeça.