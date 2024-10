Azul firma acordo para financiar dívida de R$ 3,1 bilhões com credores

Cidades

Sobre a escolha da nova equipe, Camila destacou como principal qualidade a competência nas relações interpessoais; ressaltou também o desejo de querer mais equilíbrio entre professores e técnicos

Na manhã desta segunda-feira (28), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) deu início a uma nova gestão ao empossar a professora Camila Ítavo, que estará à frente da Instituição pelos próximos quatro anos.

“Hoje estamos renovando a esperança. Sou reitora, mas antes sou professora da Universidade. Há um tempo atrás eu era estudante. Isso me reveste de muito amor e esse sentimento me ajuda agora a cuidar dos estudantes, dos meus colegas professores e técnicos e pensar em uma UFMS cada vez melhor”, declarou durante discurso.

A solenidade contou com apresentações especiais da banda de música da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (CMO), sob regência do subtenente Jonas; dos professores do Curso de Música Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim; e da estudante do Curso de Música e finalista do Festival Universitário da Canção de 2023, Marta Cel.

Além disso, também estiveram presentes dezenas de autoridades federais, estaduais e municipais, além dos integrantes da nova equipe de gestão, servidores, estudantes e convidados. A cerimônia de transmissão do cargo foi aberta por Turine, que recebeu uma homenagem pela sua esposa, a juíza diretora do Foro de Campo Grande, Joseliza Alessandra Vanzela Turine, e seus filhos Iago e Davi Turine.

Ao lembrar sua trajetória, a reitora enfatizou que quis seguir a carreira como professora por vocação e porque pôde mudar sua vida pela educação. Formada na Universidade Federal de Viçosa, mestre pela UFMS e doutora pela Universidade Estadual Paulista, trabalhou na iniciativa privada e no Ministério da Agricultura e Pecuária.

Nessa cerimônia também foram empossados o vice-reitor e pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto; os pró-reitores de Graduação, Cristiano Argemon; de Orçamento, Planejamento e Finanças, Dulce Tristão; de Pesquisa e Pós-Graduação, Fabricio Frazilio; de Gestão de Pessoas, Gislene Silva; de Administração e Infraestrutura, Hércules Sandim; de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla; e de Cidadania e Sustentabilidade, Vivina Sol; além dos diretores da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação, Anderson de Araújo; da Agência de Educação Digital e a Distância, Daiani Riedner; da Agência de Internacionalização, Gustavo Câncio; da Agência de Comunicação Social e Científica, Rose Pinheiro; e da Agência de Inovação, Saulo Moreira. A reitoria ainda contará com a assessoria do auditor-chefe, André Assunção; do procurador jurídico, Dr. Felipe Rondon; do corregedor-chefe, Kleber Watanabe; e da ouvidora-chefe, Mariane Wolf.

Sobre a escolha da nova equipe, Camila destacou como principal qualidade a competência nas relações interpessoais. “Priorizamos não apenas a competência técnica, mas também a competência nas relações humanas. Isso é algo que eu quero fortalecer muito como mulher, como profissional".

Ressaltou também o desejo de querer mais equilíbrio entre professores e técnicos, "assim caminhamos lado a lado, homens e mulheres, professores e técnicos de diferentes tempos, de diferentes áreas do conhecimento, pois considero extremamente importante essa multiplicidade de olhares, de vivências, para que possamos ter um olhar mais apurado e cuidadoso, a fim de formular e executar uma política pública para todos”.

Despedida

Em seu discurso de encerramento, o professor Marcelo Turine expressou sua gratidão pela presença de todos e pelo apoio recebido de toda a comunidade universitária e dos parceiros institucionais ao longo de sua gestão.

“A emoção é grande. Estou feliz por entregar uma Universidade muito melhor do que recebi, esse é o melhor legado de um gestor público. A UFMS é hoje uma das melhores universidades do mundo e do Brasil, tudo que sonhamos desde 2016, quando tomei posse, realizamos e realizamos muito mais", enfatizou.

Turine ressaltou que a Universidade prosperou, mesmo em tempos de crise, como por exemplo, na época da Covid-19, diante desta memória, mencionou diversas realizações, como a implantação de um modelo de gestão de excelência com reconhecimento nacional e internacional, o aumento significativo no número de estudantes, que passou de 18 mil para 40 mil, a inovação nos processos de ingresso e a realização da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 2019, entre outras iniciativas.

O professor entregou, ainda, exemplares impressos do livro de prestação de contas da sua gestão 2016-2024 à diretora de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC, Tânia Mara Francisco, e ao vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa.

Assine o Correio do Estado.