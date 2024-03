Bandidos invadem ginásio e executam jovem e professor que tentou protegê-lo

Execuções em plena luz do dia estão longe de ser algo raro em cidades da região de fronteira com o Paraguai. Agora, porém, acontecem também a centenas de quilômetros, como ocorreu nesta sexta-feira (15) em Sonora, na região norte, já perto da divisa como Mato Grosso, onde um professor e um jovem de 21 anos foram executados próximo a uma escola. Os dois assassinos foram presos na madrugada deste sábado, em Coxim, a 110 quilômetros do local do crime.

A suspeita principal é de que o duplo homicídio, que vitimou o professor Jair Ferreira Jara, de 49 anos, e o jovem João Vitor Oliveira, seja mais um capítulo de uma disputa entre facções criminosas rivais.

Conforme a apuração inicial, o alvo dos assassinos seria João Vitor, que durante a fuga entrou no ginásio de esportes. Ao ver a perseguição, o professor tentou intervir e também acabou sendo executado. O educador estava com dezenas de crianças no ginásio coordenando atividades físicas com os estudantes, que presenciaram o crime.

Jair Jara era funcionário público e por isso a prefeitura divulgou nota lamentando a morte. “É com profundo pesar que a Prefeitura de Sonora informa o falecimento do servidor público municipal Jair Ferreira Jara. Nesse momento de dor nos solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências”, diz a nota da Prefeitura.

Instantes depois do crime começou a circular a informação de que próximo ao corpo do jovem teria sido encontrado um bilhete com um recado bem explícito do Comando Vermelho. “Comunicado CV: viemos deixar bem claro para vocês que estamos em Sonora e daremos sangue pela nossa luta”. O sepultamento está previsto para o começo da tarde deste sábado (16).

O recado seria para integrantes da facção Primeiro Comando da Capital, que estaria disputado o controle do narcotráfico na cidade.

A polícia, porém não confirma a veracidade do tal bilhete, mas admite que as execuções fazem parte de uma disputa que começou há alguns meses na pequena Sonora, município com 14,5 mil habitantes.

Em 28 de fevereiro, por exemplo, Juvenal Santos Silva, de 62 anos, foi assassinado no lugar de seu genro, em uma residência, no Jardim dos Estados. Este genro, segundo a polícia, seria integrante de uma das fações.

E com as mortes desta sexta-feira, já são quatro assassinatos na cidade desde o começo do ao. Ao longo dos 12 meses de 2023 haviam sido apenas dois casos. Em 2022, o município registrou três homicídios dolosos, conforme dados disponíveis no site da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Imagens de câmeras de segurança tanto das imediações da escola quanto da BR-163, rodovia que liga Sonora a Coxim, ajudaram a polícia a descobrir o local para onde a dupla de assassinos fugiu.

A motocicleta e as armas usadas no crime foram apreendidas. Os criminosos também estavam com as mesmas roupas usadas durante a execução, o que facilitou o trabalho dos investigadores .